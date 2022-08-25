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خبير يحذر من الجلوس على كرسي غرفة الفندق ويكشف السبب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
خبير يحذر من الجلوس على كرسي غرفة الفندق ويكشف السبب watanserb.com
من المحتمل أن تحتوي الكراسي على جراثيم عديدة، حيث يصعب تنظيفها بشكل صحيح.
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وطنحذر الخبير نيدهي غيلدايل المسافرين من التفكير مرتين قبل الإستلقاء على كرسي غرفة فندق.

الجراثيم

من المحتمل أن تحتوي الكراسي على جراثيم عديدة، حيث يصعب تنظيفها بشكل صحيح. على عكس الفراش والمناشف التي يتم غسلها في درجة حرارة عالية.

أوضح الدكتور غيلدايل وهو أخصائي الأمراض المعدية في كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا، أن هذا يعني أنه من المحتمل أن تحمل كراسي الفنادق جراثيم كثيرة من وأن تجعلك مريضًا.

نظرًا لقصر وقت موظفي التنظيف عند تنظيف الغرفة بأكملها، غالبًا ما يتم التغاضي عن تنظيف الكراسي.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور نيدهي: “في كثير من الأحيان، يتم فرك البقع على الكراسي حتى يتم إزالتها، ولكن الجراثيم الأخرى غير ملحوظة للعين يبقى.”

مضيفا أن المسافرين غالبًا ما يجلسون عليه أو يضعون أمتعتهم عليه. أو يلقون عليه الملابس والأحذية المتسخة، مما يؤدي إلى انتشار البكتيريا المخبأة بداخله.

لتجنب الإصابة يأي مرض، يكون وضع المنشفة على الكرسي أول شي، يمكنك من يتجنب أي اتصال مباشر بالجراثيم الموجودة عليه.

كما ينصح أيضا بشم الكرسي، حيث يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى معرفة ما إذا كان الكرسي متعفنََا أم لا.

وتأكد ايضََا من ارتداء نعال الفندق المجانية، حيث نادرًا ما يتم تنظيف السجادة والتي عادة ما تكون متسخة، حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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