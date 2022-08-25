خبير يحذر من الجلوس على كرسي غرفة الفندق ويكشف السبب

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وطن– حذر الخبير نيدهي غيلدايل المسافرين من التفكير مرتين قبل الإستلقاء على كرسي غرفة فندق.

الجراثيم

من المحتمل أن تحتوي الكراسي على جراثيم عديدة، حيث يصعب تنظيفها بشكل صحيح. على عكس الفراش والمناشف التي يتم غسلها في درجة حرارة عالية.

أوضح الدكتور غيلدايل وهو أخصائي الأمراض المعدية في كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا، أن هذا يعني أنه من المحتمل أن تحمل كراسي الفنادق جراثيم كثيرة من وأن تجعلك مريضًا.

نظرًا لقصر وقت موظفي التنظيف عند تنظيف الغرفة بأكملها، غالبًا ما يتم التغاضي عن تنظيف الكراسي.



وفي هذا السياق، يقول الدكتور نيدهي: “في كثير من الأحيان، يتم فرك البقع على الكراسي حتى يتم إزالتها، ولكن الجراثيم الأخرى غير ملحوظة للعين يبقى.”

مضيفا أن المسافرين غالبًا ما يجلسون عليه أو يضعون أمتعتهم عليه. أو يلقون عليه الملابس والأحذية المتسخة، مما يؤدي إلى انتشار البكتيريا المخبأة بداخله.

لتجنب الإصابة يأي مرض، يكون وضع المنشفة على الكرسي أول شي، يمكنك من يتجنب أي اتصال مباشر بالجراثيم الموجودة عليه.

كما ينصح أيضا بشم الكرسي، حيث يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى معرفة ما إذا كان الكرسي متعفنََا أم لا.



وتأكد ايضََا من ارتداء نعال الفندق المجانية، حيث نادرًا ما يتم تنظيف السجادة والتي عادة ما تكون متسخة، حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

