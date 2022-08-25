الخميس, أغسطس 25, 2022
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بسبب الجفاف..اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 113 مليون عام في تكساس (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 113 مليون عام في تكساس (صور) watanserb.com
معظم آثار الأقدام العملاقة التي تم اكتشافها تنتمي إلى ديناصورات من سلالة "أكروكانثوسورس"
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وطنكشفت ظروف الجفاف القاسية في منتزه وادي الديناصورات (Dinosaur Valley State Park ) في ولاية تكساس الأمريكية عن آثار أقدام ديناصورات قديمة تعود إلى أكثر من 100 مليون عام.

سلالة “أكروكانثوسورس”

ووفقا لبيان صادر عن المنتزه، فإن معظم آثار الأقدام العملاقة التي تم اكتشافها، بعد انحسار مياه نهر “بالوكسي”، تنتمي إلى ديناصورات من سلالة “أكروكانثوسورس” (Acrocanthosaurus)، حيث يبلغ طول الديناصور البالغ حوالي 15 قدما ويزن ما يقرب من سبعة أطنان.

Dinosaur Tracks Unearthed Under Texas River Waters due to Drought - Sada El balad

وكشفت موجة الجفاف عن حوالي 60 مسارََا بها أقدام هذا الديناصور.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم المنتزه، ستيفاني ساليناس غارسيا: “معظم المسارات المكتشفة مؤخرًا في أجزاء مختلفة من النهر في الحديقة تنتمي إلى Acrocanthosaurus”.

كما تم اكتشاف آثار أقدام لديناصورات من نوع “سوروبوسيدون” (Sauroposeidon). والتي يبلغ طول البالغ منها حوالي 60 قدما وتزن حوالي 44 طنا.

موجة الجفاف في أمريكا

تتعامل العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع الجفاف الشديد، وهو نتيجة متصاعدة لتغير المناخ.

تسببت الانخفاضات في مستويات المياه عبر خزانات المياه الرئيسية في تدخل الحكومة الفيدرالية. حيث أصدرت  تخفيضات في استخدام المياه وهي قرارات ستؤثر بالتالي على ولايات أريزونا ونيفادا والمكسيك.

في ولاية تكساس، تعاني جميع المناطق في ولاية لون ستار تقريبًا من ظروف جفاف شديدة. مما يتسبب في جفاف مصادر المياه.

وفي سياق آخر، كشفت موجة الجفاف كذلك عن بقايا بشرية وسفينة يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية مع انخفاض منسوب المياه خلال فترة الجفاف الطويلة، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.
المصدرالغارديان البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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