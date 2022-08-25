بسبب الجفاف..اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 113 مليون عام في تكساس (صور)

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وطن– كشفت ظروف الجفاف القاسية في منتزه وادي الديناصورات (Dinosaur Valley State Park ) في ولاية تكساس الأمريكية عن آثار أقدام ديناصورات قديمة تعود إلى أكثر من 100 مليون عام.

سلالة “أكروكانثوسورس”

ووفقا لبيان صادر عن المنتزه، فإن معظم آثار الأقدام العملاقة التي تم اكتشافها، بعد انحسار مياه نهر “بالوكسي”، تنتمي إلى ديناصورات من سلالة “أكروكانثوسورس” (Acrocanthosaurus)، حيث يبلغ طول الديناصور البالغ حوالي 15 قدما ويزن ما يقرب من سبعة أطنان.

وكشفت موجة الجفاف عن حوالي 60 مسارََا بها أقدام هذا الديناصور.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم المنتزه، ستيفاني ساليناس غارسيا: “معظم المسارات المكتشفة مؤخرًا في أجزاء مختلفة من النهر في الحديقة تنتمي إلى Acrocanthosaurus”.

كما تم اكتشاف آثار أقدام لديناصورات من نوع “سوروبوسيدون” (Sauroposeidon). والتي يبلغ طول البالغ منها حوالي 60 قدما وتزن حوالي 44 طنا.

موجة الجفاف في أمريكا

تتعامل العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع الجفاف الشديد، وهو نتيجة متصاعدة لتغير المناخ.

تسببت الانخفاضات في مستويات المياه عبر خزانات المياه الرئيسية في تدخل الحكومة الفيدرالية. حيث أصدرت تخفيضات في استخدام المياه وهي قرارات ستؤثر بالتالي على ولايات أريزونا ونيفادا والمكسيك.

في ولاية تكساس، تعاني جميع المناطق في ولاية لون ستار تقريبًا من ظروف جفاف شديدة. مما يتسبب في جفاف مصادر المياه.