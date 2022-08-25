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حياتنا

بدر خلف يكشف عن صدره لإرضاع مولوده “رشاش”! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بدر خلف يكشف عن صدره لإرضاع مولوده
بدر خلف
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وطن– استمر الإعلامي الإماراتي المتشبه بالنساء، بدر خلف، بإثارة الجدل بعد إعلانه إنجاب مولوده الأول، والذي أطلق عليه اسم “رشاش سعد العتيبي”.

أرضع ولدي

ونشر بدر خلف صورة جديدة له عبر “تويتر”، وقد ارتدى فستاناً وقام بإنزال طرفه، ووضع رضيعاً على يده وادعى أنه يقوم بإرضاعه.

وعقب بدر على الصورة: ” صليت الفجر والحين ارضع ولدي رشاش”.

وسخر المتابعين من سقطة بدر حين قال إنه صلى الفجر، وجاء في التعليقات: ” طيب ياخوك اللي بالنفاس ماتصلي”.

صلاة أثناء فترة النفاس!

وكتبت ناشطة: ” شلون تصلي وانت نفاس؟”.

وعقبت أخرى: ” ازاي بقي وين الطهاره للصلاه انت نفاس مو تصلي ولا تصوم لحد الأربعين بدور”.

وسخر آخر من حركة إظهار بدر لكتفه. وكتب: ” أهم شي حركة الكتف طالع عشان المصداقية في الرضاعه.. اما الصلاة في النفاس عادي عادي.. مشكلتك حافظ مو فاهم”.

ولادة بدر خلف!

وادعى بدر قبل أيام أنجب طفله الأول، بعدما وثّق لحظة الولادة بفيديو لمتابعيه عبر تويتر.

ونشر “بدر ” صورة لمولود جديد، وعلّق عليها: “الحمدلله توني ولدت.. اعرفكم على ولدي رشاش بن سعد العتيبي”.

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واستفز بدر متابعيه، بفيديو ظهر خلاله مرتدياً عباءة سوداء وحجاب. ويستعدّ للولادة بتعبئة حوض السباحة.

وتعالت أصوات الإعلامي الإماراتي من ألم الطلق كما يدّعي. ما جعل الناشطون ينهالون عليه بالسباب والشتيمة.

من هو بدر؟

وكان خلف يستعرض مؤخراً حجم بطنه الكبير، طالباً من الجمهور أن يدعو له بسلامته وسلامة الجنين.

ودائماً ما يثير “خلف” جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبّهه بالنساء والتحدّث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

وكان خلف إعلامياً، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعرِّف “بدر” عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحثّ الفتيات دائماً على الاهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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