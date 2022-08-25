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بالصور.. تعرف معنا على أشهر الأضرحة في العالم

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
بالصور.. تعرف معنا على أشهر الأضرحة في العالم watanserb.com
تاج محل، الهند
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وطنلا شيء يضاهي قصة قبر أو ضريح قديم يروي تاريخ عصره.

وفي هذا السياق، رصد موقع “indiatimes” أجمل وأكثر الأضرحة شهرة في العالم. لنتعرف عليها من خلال الصور التالية:

ضريح شاه زنده، سمرقند، أوزبكستان

يقع ضريح الشاه زيندا، واحد من أشهر الاضرحة في أسيا الوسطى، في سمرقند، أوزبكستان. ويتميز بممرات مقببة ذات أربعة أقواس.

ضريح شاه زنده

واسم شاه زيندا يعود إلى ابن العباس ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

قبر سايروس، إيران

يقع الضريح في باسارجادي، وهو موقع أثري في مقاطعة فارس الإيرانية.

وهو القبر الذي دفن فيه سايروس مؤسس وحاكم الإمبراطورية الفارسية العظمى في القرن السادس قبل الميلاد.

قبر سايروس

وعندما نهبت البلاد من قبل ألكسندر برسبوليس، تم اكتشاف سرير ذهبي ووبعض الحلى المرصعة بالأحجار الكريمة داخل القبر.

TOMB OF CYRUS A 2500 years old civilization, the ancient tomb of a king who introduced peace and human rights f… | Tomb of cyrus, Iran culture, Egyptian eye tattoos

ضريح جهانجير، باكستان

تقع هذه المقبرة التي تعود إلى القرن السابع عشر على طول ضفاف نهر رافي، وهي ملك للإمبراطور المغولي جهانجير.

ضريح جهانجير

وتم بناء الضريح الشهير من قبل ابنه بعد حوالي 10 سنوات من وفاة والده.

تاج محل، الهند

يقع تاج محل في أغرا في الهند. وتم بنائه بأمر من قبل الإمبراطور المغولي شاه جهان تخليداً لذكرى زوجته ممتاز محل، التي توفيت أثناء الولادة.

تاج محل

من المحتمل أنه أحد أكثر الأضرحة المحفوظة جيدًا في العالم.

HISTORY: THE TAJ MAHAL'S MACABRE MYTH - Newspaper - DAWN.COM

ضريح الإمبراطور الأول، الصين

كان ضريح الإمبراطور الأول لأسرة تشين الحاكمة من 221 قبل الميلاد إلى 206 قبل الميلاد اكتشافًا ترك العالم كله يهتز.

ضريح الإمبراطور الأول

على الرغم من عدم اكتشاف قبر الإمبراطور بعد، إلا أنه قد تم اكتشاف جيشه من الطين. وسرعان ما أصبح المكان من عوامل الجذب السياحية في الصين.

ولا يزال معظم الجيش مدفونًا.

ضريح الامام الحسين، العراق

من المحتمل أنه أحد أكثر المواقع التاريخية والأكثر أهمية دينيًا في العالم.

ضريح الامام الحسين

يقع ضريح الإمام الحسين بن على رضي الله في مدينة كربلاء في العراق. ويقف القبر بالقرب من المكان الذي قتل فيه.

علاوة على ذلك، يعتبر القبر أقدس مكان لدى المسلمين الشيعة.

ضريح لينين، روسيا

يوجد في موسكو وهو المثوى الحالي لفلاديمير لينين، وهو سياسي وثوري روسي.

بعد وفاته في عام 1924، تم عرض جثته المحنطة على الملأ. كل يوم، يعتني فريق خاص بالتابوت ويتم الاحتفاظ بالجثة المحنطة عند درجة حرارة ثابتة تبلغ 16 درجة مئوية.

وبعد ذلك، كل 18 شهرًا، تخضع الجثة لحمام كيميائي خاص.

فلاديمير لينين

كما لا يسمح للزوار التقاط الصور أو الفيديو داخل القبر.

ضريح لينين

قبر همايون، الهند

تم تشييد ضريح همايون في عام 1570، وتم إعلانه كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 1993.
قبر همايون
كما تم إنشائه بتكليف من زوجة الإمبراطور المغولي الشهير همايون في عام 1562.
المصدرموقع indiatimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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