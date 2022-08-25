بالصور.. تعرف معنا على أشهر الأضرحة في العالم

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وطن– لا شيء يضاهي قصة قبر أو ضريح قديم يروي تاريخ عصره.

وفي هذا السياق، رصد موقع “indiatimes” أجمل وأكثر الأضرحة شهرة في العالم. لنتعرف عليها من خلال الصور التالية:

ضريح شاه زنده، سمرقند، أوزبكستان

يقع ضريح الشاه زيندا، واحد من أشهر الاضرحة في أسيا الوسطى، في سمرقند، أوزبكستان. ويتميز بممرات مقببة ذات أربعة أقواس.

واسم شاه زيندا يعود إلى ابن العباس ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.



قبر سايروس، إيران

يقع الضريح في باسارجادي، وهو موقع أثري في مقاطعة فارس الإيرانية.

وهو القبر الذي دفن فيه سايروس مؤسس وحاكم الإمبراطورية الفارسية العظمى في القرن السادس قبل الميلاد.



وعندما نهبت البلاد من قبل ألكسندر برسبوليس، تم اكتشاف سرير ذهبي ووبعض الحلى المرصعة بالأحجار الكريمة داخل القبر.



ضريح جهانجير، باكستان

تقع هذه المقبرة التي تعود إلى القرن السابع عشر على طول ضفاف نهر رافي، وهي ملك للإمبراطور المغولي جهانجير.

وتم بناء الضريح الشهير من قبل ابنه بعد حوالي 10 سنوات من وفاة والده.

تاج محل، الهند

يقع تاج محل في أغرا في الهند. وتم بنائه بأمر من قبل الإمبراطور المغولي شاه جهان تخليداً لذكرى زوجته ممتاز محل، التي توفيت أثناء الولادة.

من المحتمل أنه أحد أكثر الأضرحة المحفوظة جيدًا في العالم.

ضريح الإمبراطور الأول، الصين

كان ضريح الإمبراطور الأول لأسرة تشين الحاكمة من 221 قبل الميلاد إلى 206 قبل الميلاد اكتشافًا ترك العالم كله يهتز.

على الرغم من عدم اكتشاف قبر الإمبراطور بعد، إلا أنه قد تم اكتشاف جيشه من الطين. وسرعان ما أصبح المكان من عوامل الجذب السياحية في الصين.

ولا يزال معظم الجيش مدفونًا.

ضريح الامام الحسين، العراق

من المحتمل أنه أحد أكثر المواقع التاريخية والأكثر أهمية دينيًا في العالم.

يقع ضريح الإمام الحسين بن على رضي الله في مدينة كربلاء في العراق. ويقف القبر بالقرب من المكان الذي قتل فيه.

علاوة على ذلك، يعتبر القبر أقدس مكان لدى المسلمين الشيعة.

ضريح لينين، روسيا

يوجد في موسكو وهو المثوى الحالي لفلاديمير لينين، وهو سياسي وثوري روسي.

بعد وفاته في عام 1924، تم عرض جثته المحنطة على الملأ. كل يوم، يعتني فريق خاص بالتابوت ويتم الاحتفاظ بالجثة المحنطة عند درجة حرارة ثابتة تبلغ 16 درجة مئوية.

وبعد ذلك، كل 18 شهرًا، تخضع الجثة لحمام كيميائي خاص.

كما لا يسمح للزوار التقاط الصور أو الفيديو داخل القبر.

قبر همايون، الهند

تم تشييد ضريح همايون في عام 1570، وتم إعلانه كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 1993.