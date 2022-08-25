السودان.. تغيرات سعر صرف الدولار تربك الأسواق.. هذا ما سجله اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

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وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم، الخميس 25 أغسطس، استقرارا داخل البنوك السودانية وفقا لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية، ليوقف مسيرة الارتفاع التي بدأت خلال تعاملات هذا الأسبوع.

ومع التغييرات المفاجئة في سعر صرف الدولار في السودان خلال الأيام الماضية (صعودا ونزولا) شهدت الأسواق ارتباكا واضحا لدى المتعاملين.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وسجل سعر الدولار 576.5 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 580.82 جنيها.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس، في السودان 575.57 جنيهاً للشراء، و579.89 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 681.13جنيهاً للشراء، و686.24 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 153.50 جنيهاً للشراء و154.65 جنيهاً للبيع داخل بنك “أم درمان”.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.08 جنيهاً للشراء، و158.26 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان اليوم، الخميس، لدى البنوك نحو 157.59 جنيهاً للشراء، و158.78 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان 1497.79 جنيهاً للشراء، و1509.02 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجّل سعر الدينار البحريني اليوم الخميس 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541 جنيهاً للبيع.

تدهوُر الاقتصاد

وتدهوَر اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسبّبت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضاً من شُحٍّ حادّ في العملة الصعبة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال جميع القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. وأثّرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

وشرع السودان خلال الفترة التي أعقبت سقوط البشير في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطْب اسمه من قائمة الإرهاب، وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار، ووعود بمساعدات تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار، لكنّ المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات بعد التطورات السياسية الأخيرة.