إطلالة جذابة لزوجة سلطان عمان بالزي الصيفي (شاهد)

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وطن – تفاعل العمانيون على مواقع التواصل في السلطنة مع أحدث إطلالة لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، والتي يلقبها العمانيون باسم “السيدة الجليلة”.

إطلالة السيدة عهد البوسعيدية بالزي الظفاري

وظهرت زوجة السلطان هيثم في أحدث صورة متداولة لها، وهي ترتدي زيا صيفيا بإطلالة أنيقة حازت إعجاب العمانيين.

ولفت المعلقون إلى أن الثوب الذي ظهرت به السيدة عهد البوسعيدية، هو الزي الظفاري النسائي الشهير والخاص بنساء ظفار.

وعلق أحد النشطاء في هذا السياق عبر وسم “السيدة الجليلة”: “زدتي الثوب الظفاري جمالاً وبهاءً ياسيدة عمان العظيمة.”

فيما كتب مغرد آخر: “السيدة الجليلة حرم مولانا السلطان.. أحلى وأجمل من يلبس الزي الظفاري.”

ويشار إلى أن السيدة عهد البوسعيدية، وصلت إلى ظفار رفقة السلطان هيثم يوم 20 أغسطس الجاري.

ووثّقت فيديوهات متداوَلة وقتها، لحظة وصول الموكب المهيب للسلطان هيثم وزوجته إلى ظفار.

أحد هذه المقاطع وثّق ظهور عـهد البوسعـيدية بوضوح، حيث كانت تجلس بمقدمة إحدى السيارات في الموكب.

سلطان عمان وزوجته

وكان يرافق سلطان عمان وزوجته، عددٌ كبير من سيارات الحراسة السلطانية الخاصة.

والشهر الماضي سافر سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى ألمانيا في زيارة رسمية استمرت 3 أيام، والتقى خلالها المستشار الألماني أولاف شولتز، وتم بحث سبل التعاون بين البلدين.

ويشار إلى أن عهد البوسـعيدية “السيدة الجليلة” ـ كما يلقبها العمانيون ـ تبلغ من العمر حاليا 52 عاما حيث أنها من مواليد 1970، أي أن السلطان هيثم المولود عام 1955 يكبرها بحوالي 14 عاما.

جدير بالذكر أن ظهور السيدة عهد، صار أمراً معتاداً منذ صعود السلطان هيثم لسدة الحكم.

بينما كان ظهورها نادراً، أو معدوماً أيام حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي مات دون أولاد أو زوجة وأوصى بالحكم لابن عمه هيثم بن طارق.

وتميز حكم السلطان الراحل وكذلك حكم السلطان هيثم سلطان عمان الحالي، بانتهاج سياسة الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

السياسة التي أكسبت سلطنة عمان قوة إقليمية ودولية كبيرة، جعلتها لاعبا رئيسيا على الساحة الدولية ويستعان بها للوساطة وحل معظم الأزمات في المنطقة.