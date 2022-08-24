وزارة التجارة الكويتية تشن حملة على الماركات المقلدة

- Advertisement -

وطن – شنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في الآونة الأخيرة حملات إغلاق ومصادرة بحق المحال التي تبيع سلعاً مقلدة، بما فيها المحال المشهورة في البلاد، كما محل غوتشي 360.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي واجهة المحل ولوحة كتب عليها “أغلق من قبل وزارة التجارة والصناعة” فيما علق صاحب المحل لوحة كتب فيها “جاري تنفيذ أعمال صيانة “تمويهاً لسبب الإغلاق.

علامات تجارية مقلّدة

ونشرت “وزارة التجارة والصناعة” على صفحتها في “تويتر” أنها قامت بتنفيذ إغلاق بحق أحد المحال في منطقة السالمية لبيعه سلعاً مقلدة حيث تم العثور على كمية كبيرة من الحقائب والملابس والإكسسوارات التي تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.

وأضافت الوزارة أن فريق الطوارىء قام بحصر المضبوطات والتحفظ عليها وتنفيذ الإغلاق واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

في الكويت

اغلاق من وزاره التجارة غوتشي الي ٣٦٠ طلع نص الي بالمحل تقليد 🥹 موظفين يجيبون تقليد ويبيعونها في المحل على انها اصليه ويوزعون المبلغ عليهم كلهم pic.twitter.com/BNs1cTttVx — وطن (@NEW_WATAN3) August 24, 2022

ونفذت وزارة التجارة والصناعة خلال الساعات الأخيرة إغلاقات بحق 21 محلاً يتعاملون في البضائع المقلدة ومنها ثلاثة محال في منطقتي العقيلة والفحيحيل، لقيامها ببيع السلع المقلّدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر موقع «تويتر»: «تم العثور على كمية كبيرة من الملابس والحقائب التي تحمل علامات تجارية مقلّدة لأشهر الشركات العالمية، وقام فريق الطوارئ بضبطها وحصرها وتنفيذ الإغلاقات، واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين».

التجارة تغلق أحد المحال لبيعه سلعا مقلدة#شارك_في_الرقابة pic.twitter.com/VNTJI0yukW — وزارة التجارة (@mociq8) August 24, 2022

كما قامت الوزارة المذكورة بتنفيذ إغلاقات بحق ثلاث محال في منطقة السالمية لقيامهم ببيع سلع تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الماركات العالمية، وقام فريق الرقابة التجارية بضبطها وحصرها.

من الذي سهل دخول الماركات المقلدة?

وقوبلت الحملة بردود وتعليقات متباينة من قبل الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”

وعلق “عبدالحميد البلالي” أن وزارة التجارة بعد هذه السنين استفاقت من النوم وأغلقت المحلات التي تبيع سلعا مقلدة عينك عينك في أشهر الأسواق.

واضاف: “نحن نشد على ايديهم ، ولكن السؤال الذي يجب ان يثار كيف دخلت هذه البضاعة بالرغم من المنع ؟ ومن الذي سهل دخولها” .

وزارة التجارة بعد هذه السنين توها تصحى من النوم وتغلق المحلات التي تبيع سلعا مقلدة عينك عينك في اشهر الاسواق ، ونحن نشد على ايديهم ، ولكن السؤال الذي يجب ان يثار ( كيف دخلت هذه البضاعة بالرغم من المنع ؟ ومن الذي سهل دخولها ؟ ) — عبدالحميد البلالي (@albelali) August 22, 2022

وعقب “احمد الميموني” على خبر إغلاق غوتشي 360 أن السبب ليس وجود ملابس مقلدة ولكن وجود ملابس عليها علم المثليين لذلك تم إغلاقه.

غير صحيح ان تم اغلاق محل غوتشي 360 والسبب وجود ملابس مقلده لكن الحقيقه هي وجود ملابس بها علم المـ ث ـلين لذلك تم اغلاقه. pic.twitter.com/ZInLlH4bbw — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) August 22, 2022

وعبرت “عيشة ” عن اعتقادها بأن وزارة التجارة إذا استمرت هكذا فلن تبقى ماركات في الكويت والأغلب سيشترون عن طريق ” أون لاين”.

اذا استمروا جذي ما راح تبقى ماركات بالكويت و الاغلب راح يشتري اونلاين — aisha (@aisha55020325) August 23, 2022

وعلقت صاحبة حساب “صـــــدى الأيام” أن هناك أناساً يحبون التقليد ولا يستطيعون شراء الأصلي فلماذا تقطعون أرزاق أصحاب المحال التي تبيعها وتكسرون بخاطر من يحب التقليد”.