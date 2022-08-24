ميسم الربيعي.. كتاب رسمي من السفارة العراقية للخارجية الأردنية بشأن زوجها حيدر العذاري

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وطن – اتصالا بأزمة صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري مع الفنان اللبناني راغب علامة، وجهت السفارة العراقية في الأردن كتابا رسميا لوزارة الخارجية الأردنية تؤكد فيه مغادرة السفير للأردن.

وقالت السفارة في كتابها الذي تداولته حسابات على “تويتر” ورصدته “وطن“: ” تهدي سفارة جمهورية العراق في عمان أطيب تحياتها الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والبعثات والمنظمات والهيئـات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي كافة”.

وأوضحت السفارة أنها “تتشرف بإعلامها أن سعادة السفير حيدر منصور العذاري/ سفير جمهورية العـراق فـي عمان غادر المملكة يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/23 وسنعلمكم عند عودته، وستكون البعثة خلال سفر سعادته برئاسة الوزير المفوض السيد منيف علي حسين بصفة القائم بالإعمال المؤقت”.

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از مة راغب علامة حكومة ابن مشتت تبلغ الاردن بسحب السفير العراقي #سفير_العراق_في_الاردن #سفير_الدياثة #اعقروا_الكاظمي_الجمل pic.twitter.com/Pem8GAE1ib — ‏نـ ـو رس_مـ ـهاجـ ـر (@IRAQ__313) August 24, 2022

وزارة الخارجية العراقية تستدعي السفير حيدر العذاري

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت قبل أيام عن استدعاء سفيرها في الأردن على إثر تدوال صور لزوجته مع الفنان راغب علامة وصفت بالفاضحة والحميمية.

وكانت انتقادات واسعة وموجة من الاستياء عمت أوساط العراقيين، لما حفلت به الصور المشار إليها بمعان، تدل على عدم احترام سياق الدبلوماسية، فضلا عن أن السفير وزوجته يمثلان العراق -وفق نشطاء-.

الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في الأردن بعد نشر راغب علامة صوره مع السفير.. pic.twitter.com/F6exkSY498 — أُردني سياسي🐎🇸🇦🇯🇴🇦🇪🐎 (@ArdnySyasy) August 20, 2022

راغب علامة يدافع عن ميسم الربيعي

من جانبه، خرج الفنان راغب علامة عن صمته، بشأن أزمة صوره الخاصة مع ميسم الربيعي، وعلّق مدافعاً عن موقفه وموقف زوجة “العذاري”.

وشارك “علامة” عبر حسابه الرسمي بتويتر، رسالة سبق أن وجهها للعراقيين عبر قناة “الشرقية نيوز”.

وأكد الفنان اللبناني في حديثه، “أنه تربطه علاقة عائلية قديمة مع السفير حيدر العذاري وأسرته”.

موضحاً: “خصوصاً أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب”، حسب وصفه.

وزاد راغب علامة على تصريحاته تلك، اليوم، فإفادة جديدة على تويتر حيث شارك المقطع الخاص بتصريحاته تلك وعلق بقوله: “الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم”.

وذهب “علامة” للدفاع عن موقفه وموقف ميسم الربيعي، والصور التي أظهرتهما بأوضاع عرّضتْهما للانتقاد، عبر الاستشهاد بآية قرآنية عن الظلم من سورة إبراهيم، الآية (42): “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.