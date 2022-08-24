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ميسم الربيعي.. كتاب رسمي من السفارة العراقية للخارجية الأردنية بشأن زوجها حيدر العذاري

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ميسم الربيعي وراغب علامة watanserb.com
صور حميمية لزوجة السفير العراقي بالأردن ميسم الربيعي مع الفنان راغب علامة
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وطن – اتصالا بأزمة صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري مع الفنان اللبناني راغب علامة، وجهت السفارة العراقية في الأردن كتابا رسميا لوزارة الخارجية الأردنية تؤكد فيه مغادرة السفير للأردن.

وقالت السفارة في كتابها الذي تداولته حسابات على “تويتر” ورصدته “وطن“: ” تهدي سفارة جمهورية العراق في عمان أطيب تحياتها الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والبعثات والمنظمات والهيئـات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي كافة”.

وأوضحت السفارة أنها “تتشرف بإعلامها أن سعادة السفير حيدر منصور العذاري/ سفير جمهورية العـراق فـي عمان غادر المملكة يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/23 وسنعلمكم عند عودته، وستكون البعثة خلال سفر سعادته برئاسة الوزير المفوض السيد منيف علي حسين بصفة القائم بالإعمال المؤقت”.

وزارة الخارجية العراقية تستدعي السفير حيدر العذاري

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت قبل أيام عن استدعاء سفيرها في الأردن على إثر تدوال صور لزوجته مع الفنان راغب علامة وصفت بالفاضحة والحميمية.

وكانت انتقادات واسعة وموجة من الاستياء عمت أوساط العراقيين، لما حفلت به الصور المشار إليها بمعان، تدل على عدم احترام سياق الدبلوماسية، فضلا عن أن السفير وزوجته يمثلان العراق -وفق نشطاء-.

راغب علامة يدافع عن ميسم الربيعي

من جانبه، خرج الفنان راغب علامة عن صمته، بشأن أزمة صوره الخاصة مع ميسم الربيعي، وعلّق مدافعاً عن موقفه وموقف زوجة “العذاري”.

وشارك “علامة” عبر حسابه الرسمي بتويتر، رسالة سبق أن وجهها للعراقيين عبر قناة “الشرقية نيوز”.

وأكد الفنان اللبناني في حديثه، “أنه تربطه علاقة عائلية قديمة مع السفير حيدر العذاري وأسرته”.

موضحاً: “خصوصاً أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب”، حسب وصفه.

وزاد راغب علامة على تصريحاته تلك، اليوم، فإفادة جديدة على تويتر حيث شارك المقطع الخاص بتصريحاته تلك وعلق بقوله: “الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم”.

وذهب “علامة” للدفاع عن موقفه وموقف ميسم الربيعي، والصور التي أظهرتهما بأوضاع عرّضتْهما للانتقاد، عبر الاستشهاد بآية قرآنية عن الظلم من سورة إبراهيم، الآية (42): “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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