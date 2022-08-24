موقف مدرب منتخب الجزائر يلفتُ الأنظار مع لاعب فلسطيني (فيديو)

- Advertisement -

وطن- ظهر مدرب منتخب الجزائر للناشئين رزقي رمان، وهو يتعاطف مع لاعب المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، عقب خسارة الأخير في افتتاح بطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم تحت سن ال17 عاماً.

ولفت المدرب الجزائري رمان، وهو يعانق لاعب المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، الذي بكى لخسارة منتخب بلاده أمام الجزائر، معبراً بذلك دعمه للاعب وعن موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

تعاطف مدرب منتخب الجزائر مع لاعب فلسطيني

ووجه مدرب منتخب الجزائر رزقي رمان، وهو يعانق لاعب المنتخب الفدائي الفلسطيني للناشئين، نشرته قناة النهار الجزائرية، قائلاً: ” المواجهة لم يكن المهم هو الفوز بها، إنما الروح الرياضية. لأننا نؤيد فلسطين قلباً وقالباً”.

وأضاف الجزائري رمان، ” نحن معاكم وقضيتكم هي قضيتنا، معكم كشعب جزائري .. احترمنا الخصم”.

ولم يقتصر الأمر في مباراة منتخب الجزائر أمام فلسطين في افتتاح بطولة كأس العرب للناشئين، على موقف المدرب فحسب، بل شهد اللقاء هتافات داعمة ومساندة من قبل الجماهير الجزائرية تجاه المنتخب الفلسطيني المساند دوماً للقضية الفلسطينية.

مباراة الجزائر وفلسطين في كأس العرب للناشئين

وتلقى المنتخب الفدائي الفلسطيني الخسارة أمام شقيقه الجزائر بخماسية نظيفة دون مقابل، في افتتاح البطولة العربية للناشين في نسختها الرابعة لعام 2022.

#كأس_العرب_للناشئين | 🎥 ملخص مرئي للمباراة الأولى بين منتخبي#الجزائر : 5

زياد محمد

ماليك كحلوشي

عصام يزيد

الياس بو علام

مسلم اناتوف#فلسطين : 0 pic.twitter.com/tpXtUXVfxa — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 24, 2022

كما وسجل أهداف منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، زياد محمد، ومليك كحلوشي، وعصام يزيد، ومسلم أناتوف، وإلياس بوعلام، على ملعب السيق في دولة الجزائر.

ويشارك في البطولة العربية للناشئين لعام 2022 المستضافة في دولة الجزائر، 16 منتخباً عربيا. وهم الجزائر، فلسطين، سوريا، لبنان، المغرب، السعودية، مصر، السودان، جزر القمر، موريتانيا، العراق، الإمارات، اليمن، ليبيا، عمان، تونس.

#كأس_العرب_للناشئين | 📋 مواعيد مباريات البطولة (دور المجموعات) بالتوفيق لجميع المنتخبات .. pic.twitter.com/nWZBxAtyGv — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 14, 2022

يشار بأن بطولة كأس العرب للناشئين لعام 2022، انطلقت في ال23. من شهر أغسطس/ آب الجاري، كما وستستمر فعالياتها حتى ال30 من الشهر ذاته لمنافسات دور المجموعات.