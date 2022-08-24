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رياضة

موقف مدرب منتخب الجزائر يلفتُ الأنظار مع لاعب فلسطيني (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تصرف مدرب منتخب الجزائر زرقي رمان مع لاعب فلسطيني watanserb.com
تصرف مدرب منتخب الجزائر زرقي رمان مع لاعب فلسطيني
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وطن- ظهر مدرب منتخب الجزائر للناشئين رزقي رمان، وهو يتعاطف مع لاعب المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، عقب خسارة الأخير في افتتاح بطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم تحت سن ال17 عاماً.

ولفت المدرب الجزائري رمان، وهو يعانق لاعب المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، الذي بكى لخسارة منتخب بلاده أمام الجزائر، معبراً بذلك دعمه للاعب وعن موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

تعاطف مدرب منتخب الجزائر مع لاعب فلسطيني

ووجه مدرب منتخب الجزائر رزقي رمان، وهو يعانق لاعب المنتخب الفدائي الفلسطيني للناشئين، نشرته قناة النهار الجزائرية، قائلاً: ” المواجهة لم يكن المهم هو الفوز بها، إنما الروح الرياضية. لأننا نؤيد فلسطين قلباً وقالباً”.

وأضاف الجزائري رمان، ” نحن معاكم وقضيتكم هي قضيتنا، معكم كشعب جزائري .. احترمنا الخصم”.

ولم يقتصر الأمر في مباراة منتخب الجزائر أمام فلسطين في افتتاح بطولة كأس العرب للناشئين، على موقف المدرب فحسب، بل شهد اللقاء هتافات داعمة ومساندة من قبل الجماهير الجزائرية تجاه المنتخب الفلسطيني المساند دوماً للقضية الفلسطينية.

مباراة الجزائر وفلسطين في كأس العرب للناشئين

وتلقى المنتخب الفدائي الفلسطيني الخسارة أمام شقيقه الجزائر بخماسية نظيفة دون مقابل، في افتتاح البطولة العربية للناشين في نسختها الرابعة لعام 2022.

كما وسجل أهداف منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، زياد محمد، ومليك كحلوشي، وعصام يزيد، ومسلم أناتوف، وإلياس بوعلام، على ملعب السيق في دولة الجزائر.

ويشارك في البطولة العربية للناشئين لعام 2022 المستضافة في دولة الجزائر، 16 منتخباً عربيا. وهم الجزائر، فلسطين، سوريا، لبنان، المغرب، السعودية، مصر، السودان، جزر القمر، موريتانيا، العراق، الإمارات، اليمن، ليبيا، عمان، تونس.

يشار بأن بطولة كأس العرب للناشئين لعام 2022، انطلقت في ال23. من شهر أغسطس/ آب الجاري، كما وستستمر فعالياتها حتى ال30 من الشهر ذاته لمنافسات دور المجموعات.

المصدروطن + النهار الجزائرية + الهداف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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