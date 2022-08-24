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من هو سعد الصفران النائب العام الجديد في الكويت؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعد الصفران watanserb.com
سعد الصفران
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وطن- أفادت وسائل إعلام كويتية بتعيين المحامي العام الأول المستشار سعد الصفران، في منصب النائب العام الكويتي، خلفًا للمستشار ضرار العسعوسي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بالدولة.

سعد الصفران نائبا عاما في الكويت

وكان النائب العام السابق ضرار العسعوسي، تقدم باستقالته في يوليو الماضي احتجاجا على نقله من منصبه، حيث أعلن وقتها عن توجه لوزارة العدل لنقل “العسعوسي” من منصبه كنائبا عاما وترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وتم إصدار قرار تعيين سعد الصفران نائبا عاما في الكويت، خلال جلسة عقدها المجلس الأعلى للقضاء.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية الكويتية، سيرفع المجلس القرار إلى وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي، لعرضه على مجلس الوزراء من أجل إصدار مرسوم بشأنه.

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وجدير بالذكر أن المستشار سعد عبد الكريم سعد الصفران، كان يشغل منصب المحامي العام الأول بالنيابة العامة.

كما أن النائب العام الجديد “الصفران” كان قد التحق للعمل بالنيابة العامة في الكويت عام 1981.

من هو سعد الصفران؟

وأيضا عمل سعد الصفران محاميا بداية من عام 1995. وهو محامي عام بالنيابة الكلية منذ 2006.

وتولى سعد الصفران كذلك منصب رئيس إدارة التفتيش القضائي.

وجاء تعيين الصفران بعد أقل من شهرين عقب تكليفه بالمنصب، في أعقاب استقالة ضرار العسعوسي.

وكان النائب العام السابق قد أشار في كتاب استقالته إلى عمله في القضاء منذ قرابة 40 عاما، وتحدث عت ترقيه في المناصب حتى صعوده لمنصب النائب العام بعهد الأمير الراحل صباح الأحمد.

وأوضح آنذاك أن استقالته جاءت جراء ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، ونقله من منصبه في النيابة العامة.

وهذا الترشيح ـ بحسب تصريحات العسوعسي وقتها ـ يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتبار هذا المنصب لا يكافئ منصب النائب العام، ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام لسنوات، حسب وصفه.

جمال الجلاوي وزير العدل الكويتي، وعقب ساعات قليلة من تداول كتاب استقالة النائب العام السابق، أعلن عن موافقته على طلب ضرار العسعوسي.

جدير بالذكر أن العسعوسي النائب العام السابق، قضى قرابة العقد في منصبه الذي استقال منه، وخلفه فيه سعد الصفران.

وكانت وسائل الإعلام بالكويت أشارت في أعقاب استقالة “العسعوسي” بأن ”المناصب القضائية في رئاسة المحاكم سينظر إليها في سبتمبر المقبل.

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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