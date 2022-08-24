مشاهد خادشة من سلطنة عمان تفجر غضب المفتي أحمد الخليلي

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وطن– عبر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن غضبه الجم وامتعاضه من المشاهد الخادشة للحياء لبعض النساء في رحلات المصيف بسلطنة عمان، حسب وصفه.

مفتي عمان يتساءل: أين الغيرة؟

وتساءل الشيخ أحمد الخليلي، في بيان له عبر حسابه الرسمي بتويتر: “أين غيرة الرجال وأين حياء النساء؟”.

وشدد على أنه قد “سائه وساء كل مؤمن حريص على إيمانه غيور على حرماته ما انتشر وذاع من أن النساء المسلمات في رحلات المصيف يتخلين عن زيّهن المحتشم.”

أين غيرة الرجال وأين حياء النساء؟

قد ساءني وساء كل مؤمن حريص على إيمانه غيور على حرماته ما انتشر وذاع من أن النساء المسلمات في رحلات المصيف يتخلين عن زيّهن المحتشم ويفصّلن ملابس لأسفارهن هي إلى التبذّل أقرب منها إلى الاحتشام، وذلك بمرأى ومسمع من رجالهنّ#أين_الغيرة_والحياء؟ pic.twitter.com/NKV5BZECsh — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 24, 2022

حيث لفت مفتي سلطنة عمان أن النساء اللائي يقصدهم بحديثه “يفصّلن ملابس لأسفارهن هي إلى التبذّل أقرب منها إلى الاحتشام، وذلك بمرأى ومسمع من رجالهنّ.”

وبعد انتقاده وإدانته لهذه الظاهرة بالسلطنة، أكد الشيخ الخليلي أنه “من أكرم صفات الرجولة هي الغيرة على الحرمات، وإن من أجمل صفات الأنوثة الحياء الواقي من التهاون بالحرمات.”

محذرا من أنه “إن فقدت الغيرة في الرجل وفقد الحياء في المرأة فذلك مسخ تفقد معه الإنسانية قيمتها.”

واختتم مفتي عمان أحمد الخليلي بيانه ناصحا:”فليت شعري أين ذهبت الغيرة؟ هل ماتت في قلوب الرجال؟.. وأين ذهب الحياء؟ هل انحسر عن وجوه النساء؟”.

مضيفا:”وما هذه إلا كارثة تنذر بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة فهل من مدكر؟”.

تعليق مفتي عمان على جفاف أنهار أوروبا

ويشار إلى أنه قبل يومين علّق الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على ظاهرة التغير المناخي في أوروبا وجفاف بعض الأنهار والبحيرات في مشاهد كارثية غير مسبوقة، حيث ربط ذلك بانتشار الفواحش والشذوذ الجنسي في الغرب، حسب وصفه..

وفي تعليقه على هذه الظاهرة، قال الشيخ الخليلي: “ما أعظم الذكرى وأقل الادكار إن أوربا تمر بمرحلة تستدعي مراجعة النفس ومحاسبة الذات”.

إن أوربا تمر بمرحلة تستدعي مراجعة النفس ومحاسبة الذات، فالعالم كله أفاق على تغير المناخ فيها؛ بالتهاب حرارة في أجوائها غير معتادة، ونضوب المياه من البحيرات والشطوط والأنهار، فهي تتحول بسرعة مذهلة من مروج خضراء إلى قفر يباب، فهل بحث ساستها وأهل الحل والعقد فيها عن أسباب ذلك؟ pic.twitter.com/Pg43yehlHK — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 22, 2022

وأوضح:”فالعالم كله أفاق على تغير المناخ فيها؛ بالتهاب حرارة في أجوائها غير معتادة، ونضوب المياه من البحيرات والشطوط والأنهار، فهي تتحول بسرعة مذهلة من مروج خضراء إلى قفر يباب”.

وتساءل مفتي عمان: “فهل بحث ساستها وأهل الحل والعقد فيها عن أسباب ذلك؟ أو أنهم ازدادوا صمما وعمى؟! فلو رجعوا إلى أنفسهم لأيقنوا أن ذلك بما كسبت أيديهم”.

وتابع رابطاً بين جفاف أوروبا والسلوكيات الشاذة هناك: “فقد شاع عندهم الظلم وعششت الرذائل وترعرعت بين رجالهم ونسائهم، ناهيكم بالشذوذ الجنسي والعشرة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة”.

واستطرد: “ولم يكفهم هذا بل حاولوا فرضه بالإكراه على سائر الأمم والعوب، وقد توالت عليهم النذر”.

واستشهد مفتي سلطنة عمان في بيانه بالآية 43 من سورة الأنعام: “فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون”.

واختتم بيانه متسائلاً: “فهل يدّكرون وهل يعتبر بحالهم الآخرون؟.. “إن في ذلك لعبرة لمن يخشى” النازعات 26″.

جدير بالذكر أن أوروبا حالياً تعيش أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، ما أدى إلى انخفاض مستوى المياه فى عدد من البحيرات والأنهار، بوتيرة تهدد إمدادات الغذاء والطاقة؛ نظراً لتهديد الجفاف لمنسوبات مياه الرى والشرب والشحن النهرى، وصولاً إلى جفاف الأراضى الزراعية، وتهديد أمن مواطنيها الغذائي.