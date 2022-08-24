مسنة تتعرض للضرب في لبنان.. ومفاجأة حول هوية المعتدي!

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وطن – نشر ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو مؤلم يوثق تعنيف امرأة مسنة في بيروت، على يد أخرى تسكن معها في الشقة.

وكشفت الناشطة الاجتماعية اللبنانية، “ريموندا صالح”، لـموقع “سكاي نيوز عربية” أن “المسنة تعرضت للضرب من قبل ابنتها، التي تسكن معها في المنزل.

كما نقلت صالح عن شهود عيان في منطقة رأس النبع، أن “صاحبة المنزل رفضت مواجهة وسائل الإعلام، وأقفلت الباب في وجه كل من حاول التواصل معها”.

ضرب دون رحمة

ويظهر الفيديو الذي التقط من نافذة شقة في الجهة المقابلة من الشارع السيدة المسنة وهي تتحرك ببطء داخل غرفة قبل أن تدخل إليها شابة من الخلف وتبدأ بضربها ثم تلقيها أرضاً وتقوم بخلع حذائها وضربها على قدميها.

وفي مشهد تال تظهر الفتاة وهي تنهال على المسنة بالضرب دون رحمة فيما بدت العجوز المعنفة لاحول لها ولا قوة.

ونشرت الناشطة ريموندا صالح منشوراً على صفحتها الشخصية في ” فيسبوك”روت فيه أن شقيقتها أخبرتها بأن مسنة تضربها إمرأة ضرباً مبرحاً حوالي الساعة الواحدة ليل أمس(الثلاثاء) في رأس النبع.

وأضافت أنها ارتجت ملابسها على الفور واتصلت بشقيقتها لتعرف العنوان ففوجئت باختها ترسل لها فيديو مؤلم.

وتابعت مخاطبة الفتاة التي عنفت المسنة: “يا بلا شرف يا مجرمة عم تتقاوى على مرا ختيارة عاجزة”، وأردفت أن الملف أصبح عند العقيد “جوزيف مسلّم” الذي يتابعه شخصياً.

شهادة جار للضحية

وكشف شاهد عيان من سكان المبنى الذي تسكن فيه المرأة المسنة المعنفة (وهو مبنى خاص للعائلة)، أن “الأم تسكن عند ابنتها في الطابق الثالث من عمارة تملكها العائلة، قدمتها الأم لابنتها المعتدية وسجلتها باسمها”.

وأضاف: “الابنة التي تعنف أمها لديها 3 أشقاء، أحدهم خارج البلاد، وحين علموا بما يجري أصيبوا بالصدمة لما تقوم به شقيقتهم الوحيدة”.

وفي سياق متصل، قال أقارب للأم في السويد، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “المسنة كانت تعامل ابنتها معاملة جيدة سابقا”، معربين عن “أسفهم” للقطات التي وصلتهم عبر الفيديو.

١٥ امرأة تتعرض للعنف يومياً في لبنان

وشغل الفيديو الذي انتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الكثير من المستخدمين الذين عبروا عن رفضهم لهذا السلوك الخالي من الإنسانية والرحمة، ومنددين بإجرام السيدة التي أقدمت على ضرب المسنة بشكل متكرر، مستغلة عجزها وضعفها. وطالب البعض القوى الأمنية بالتحرك سريعا، وإلقاء القبض على المرأة المعتدية.

وبحسب منظمة “كفى عنفا واستغلالاً” اللبنانية 12 امرأة تقتل بسبب العنف سنوياً و ١٥ امرأة تتعرض للعنف يومياً في لبنان وحدها.