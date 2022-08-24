محمد رمضان يوزع سلاسل ذهب بشكل عشوائي على جمهوره يوم الجمعة المقبل!

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وطن- انتشرت أنباء حول نية الفنان المصري محمد رمضان، توزيع ذهب على جمهوره في حفله المقبل، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة.

مجرد إعلان

وأوضح منظم حفلات محمد رمضان، نبيل السويسي، حقيقة الأمر قائلاً، إن هذه الأنباء غير صحيحة.

وتابع نبيل السويسي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”، إن توزيع الذهب على الجمهور، مجرد اتفاق بين منتجة الحفل وأحد المعلنين.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع سلاسل ذهب على الجمهور في الحفل، وسيكون عبارة عن إعلان. مؤكداً أن الأمر ليس له علاقة بالفنان محمد رمضان.

وانتشرت أنباء حول وعد محمد رمضان لجمهوره بأن يكون حفله به العديد من المفاجآت. ومنها توزيع هدايا من الذهب بشكل عشوائي على الجمهور أثناء الحفل من خلال سحب على أرقام التذاكر.

مش حرب

وفي سياق متصل، كشف محمد رمضان عن مواجهته مشكلة في حجز تذاكر حفله الغنائي، الذي يحييه في نورث سكوير العلمين الجديدة.

واستعرض رمضان عبر حسابه في إنستجرام، عددا من الرسائل الصوتية لمجموعة من جمهوره واجهت صعوبة في الحصول على تذاكر الحفل.

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كما وثق الفنان المصري بالصور، تعطل الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر.

وعلق محمد رمضان على المشكلة قائلا: “هعتبرها مش حرب، وهعتبر إن دا بيحصل في كل الحفلات مش حفلتي أنا بس. وشوفنا حل بديل”.

وتابع: “تقدر تقطع تذكرتك عن طريق فوري من أي كشك في مصر بواسطة كود، وأشوفكو على خير في أقوى حفلة في الساحل”.

ما يركبش بسكتلة

وعلى الصعيد الفني، طرح رمضان أغنية جديدة بعنوان “ما يركبش بسكتلة”، رداً على الفيديو الإباحي المنسوب له.

وظهر محمد رمضان في الكليب عاري الصدر، برفقة أبنائه، واستعرض سياراته الفارهة في أكثر من لقطة.

وأكد محمد رمضان، أن الأغنية ردٌّ بالفعل على الفيديو، حين نشر فيديو لتفاعل أحد الجماهير مع الأغنية عبر حسابه على فيسبوك. وعلّق قائلاً: “ده كان مجرد رد بس الحمد لله بقت أغنية. ماركبش بسكلتة موجودة دلوقتي في كل حتة”.

وكان ناشطون وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو إباحياً، لشاب يمارس العلاقة الحميمية مع شاب آخر. وزعموا أن هذا الشاب هو الفنان رمضان، الإشاعة التي نفاها الفنان شكلاً وموضوعاً، وتوعّد بملاحقة مروجي هذا المقطع المزعوم.