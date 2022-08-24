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رياضة

مباراة برشلونة ومانشستر سيتي في ودية الأندية (البث المباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر watanserb.com
مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر
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وطن – يترقب عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة، موعد بث مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، الأربعاء، في القمة النارية الودية بين كلا الفريقين على ميدان ملعب ( الكامب نو).

وستبدأ وقائع أحداث لقاء القمة بين برشلونة (البلوغرانا)، ونظيره الضيف مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية والنصف مساءً.

بث مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تبث مباراة القمة الودية المنتظرة بين الفريقين، على شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية، الناقل الحصري للمباراة.

كما وستبث المباراة على قناة ( أبو ظبي الرياضية1)، بتردد عبر القمر الصناعي (النايل سات) 12091، وباستقطاب عمودي، كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

معلق مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

وسيعلق على أحداث المباراة بين برشلونة المستضيف ومنافسه مانشستر سيتي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض، وعلي سعيد الكعبي.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، روابط البث الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية للأندية في القارة الأوروبية العجوز، على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ( البريميرليج) الموسم المنصرم، في وصافة جدول الترتيب خلف المتصدر آرسنال برصيد 7 نقاط حتى الآن.

كما ويتواجد فريق برشلونة ( الكتالوني)، في المركز الخامس من من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز (الليغا). برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر والوصيف فياريال وغريمه التقليدي ريال مدريد برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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