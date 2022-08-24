إسرائيل تمنع دخول الشيخ طراد الفايز إلى الأراضي الفلسطينية بعد تداول هذا الفيديو!

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وطن – أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، الأربعاء، عن إصدارها قرارا بمنع القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز، من المرور عبر المعابر الإسرائيلية والدخول إلى إسرائيل.

وقالت “شاكيد” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تأشيرة الدخول تصدر من قبل وزارة الخارجية.بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرتُ بمنع دخوله (الفايز) إلى إسرائيل”.

אשרת הכניסה לשייח ניתנה על ידי המתפ"ש.

בעקבות הפרת תנאי האשרה ודברי ההסתה החמורים נגד המדינה, הוריתי לאסור את כניסתו לישראל. https://t.co/R4JSBwzYV2 — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) August 24, 2022

وكان الشيخ الفايز وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية قد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي، في محاولة لحل خلاف بين عائلتين فلسطينيتين.

وخلال تواجده في الأراضي المحتلة، زار الفايز منطقة النقب والتقى بالعشائر العربية التي تقطن هناك.

ومنذ ذلك الحين، شن ناشطون يمينيون إسرائيليون حملة ضد الفايز، بدعوى التحريض على إسرائيل، أثناء زيارته للنقب.

ونشر النشطاء مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب العرب، ويقول: “هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام”.

وأضاف: “أنتم عرب، حتى الذين يتعاونون مع إسرائيل سيعودون في يوم من الأيام إلى رشدهم”.

3. ואכן השייח טראד ביקר בישראל כ-3 שבועות והתקבל בכבוד מלכים אצל חמולות בדואים. את הנאום המסית ביותר הוא בחר לשאת אצל שייח גדעון אבו סבית הנחשב פרו ישראלי (תגובתו בהמשך). הוא דיבר נגד סייקס-פיקו שחילק את הארצות, ואמר כי גם הבדואים שמשתפים פעולה עם ישראל יחזרו לדרך הישר וילחמו בה> pic.twitter.com/Cb1bevjRuy — אלחנן גרונר (@elchangr) August 23, 2022

وفي فيديو آخر، أشاد “الفايز” بالجيش الأردني الذي ينتظر منه تحرير فلسطين وخاصة الضفة الغربية التي احتلت وهي في عهدة الأردن.

كما أشاد بالشعب الفلسطيني ووصفه بأنه “شعب جبار” واصفا أنه حين تأتي فتاة من هذا الشعب لم تبلغ سن السادسة عشرة وتقوم بتنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي فإن هذا الامر يؤكد على أن هذا الشعب جبار.

4. החלק השני כבר חריף בהרבה – תמיכה מפורשת בפיגועים ("בת 16 שהורגת ושוחטת זה עם!") וייחול להקמת הצבא הערבי הגדול של ירדן סוריה מצרים וכו'. כל זה בבית של שייח מצביע ליכוד שנאם לצד נתניהו(!). גדעון אבו סבית המארח אמר לקול היהודי כי כעס על הדברים אבל לא יכל לומר דבר כי מדובר באורח> pic.twitter.com/lsmo90Xqy4 — אלחנן גרונר (@elchangr) August 23, 2022

وكان الشيخ الفايز قد شغل في الماضي، مناصب رسمية عديدة في الأردن، بينها منصب وزير، وعضو في مجلس الأعيان، وسفير للأردن في عدد من الدول بينها مصر ولبنان وقطر.