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إسرائيل تمنع دخول الشيخ طراد الفايز إلى الأراضي الفلسطينية بعد تداول هذا الفيديو!

باسل النجار
كتب باسل النجار
طراد الفايز watanserb.com
كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية الشيخ طراد الفايز
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وطن – أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، الأربعاء، عن إصدارها قرارا بمنع القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز، من المرور عبر المعابر الإسرائيلية والدخول إلى إسرائيل.

وقالت “شاكيد” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تأشيرة الدخول تصدر من قبل وزارة الخارجية.بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرتُ بمنع دخوله (الفايز) إلى إسرائيل”.

وكان الشيخ الفايز وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية قد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي، في محاولة لحل خلاف بين عائلتين فلسطينيتين.

وخلال تواجده في الأراضي المحتلة، زار الفايز منطقة النقب والتقى بالعشائر العربية التي تقطن هناك.

ومنذ ذلك الحين، شن ناشطون يمينيون إسرائيليون حملة ضد الفايز، بدعوى التحريض على إسرائيل، أثناء زيارته للنقب.

ونشر النشطاء مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب العرب، ويقول: “هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام”.

وأضاف: “أنتم عرب، حتى الذين يتعاونون مع إسرائيل سيعودون في يوم من الأيام إلى رشدهم”.

وفي فيديو آخر، أشاد “الفايز” بالجيش الأردني الذي ينتظر منه تحرير فلسطين وخاصة الضفة الغربية التي احتلت وهي في عهدة الأردن.

كما أشاد بالشعب الفلسطيني ووصفه بأنه “شعب جبار” واصفا أنه حين تأتي فتاة من هذا الشعب لم تبلغ سن السادسة عشرة وتقوم بتنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي فإن هذا الامر يؤكد على أن هذا الشعب جبار.

وكان الشيخ الفايز قد شغل في الماضي، مناصب رسمية عديدة في الأردن، بينها منصب وزير، وعضو في مجلس الأعيان، وسفير للأردن في عدد من الدول بينها مصر ولبنان وقطر.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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