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فيديو مثير لرقص سعودية بالنقاب وسط الرجال وتصرف لافت من أحدهم

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
رقص فتاة سعودية watanserb.com
رقص فتاة سعودية
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثّق سيدة سعودية وهي تدخل للمشاركة في عرضة بين الرجال، وتبدأ في الرقص خلال الحفل الذي أقيم في منطقة حائل.

وأظهر الفيديو، سيدة ترتدي نقابا بالزي الأسود، وهي ترقص بين الرجال، وتبين أن شخصا من منظمي العرضة قد وجهها بالمغادرة، فاستجابت له.

أثارت هذه الواقعة، تفاعلا كبيرا على موقع “تويتر”، حيث كتب “فواز اللعبون”: “في الثانية الرابعة صوت امرأة فاضلة تقول: (أيواااه) لما شاهدت المسؤول يُدَحرِج السلفع الراقصة للخارج كما تُدَحْرَج البعرة من المكان النظيف”.

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وغرد حساب باسم “برلين”: “تستاهل والله”.

وقال “منير”: “لو كانت اجنبية كان رحبوا فيها ورقصوا اما بنت الوطن يستشرفوا عليهآ ، ولله عيب”.

فرد عليه “محمد آل مانع”: “إذا عادي عندك اهلك يرقصون بين الرجال وقدام العالم عطني خبر”.

وذكرت “ريما”: “الله يعافينا ولا يبتلينا اللهم استرنا بسترك الجميل”.

وزادت في الفترة الأخيرة، وقائع الرقص “المستغربة” على السعودية، في ظل ما تنفذه السلطات من سياسات يراها البعض أنها انفتاح يقود ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، لكنها ممارسات هزت هيبة السعودية بشكل كبير.

فقبل أسابيع، انتشر مقطع فيديو يظهر حفلة رقص صاخبة في السعودية، أثارت جدلا واسعا.

وأظهر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 12 ثانية، عدداً من الشباب والفتيات يتجمعون في حفل موسيقي، وشوهد شاب وفتاة وهما يرقصان سويا بجرأة.

كما أثيرت انتقادات حادة بعد تداول مشاهد الرقص والاختلاط في حفل للفنانة السعودية موضي الشمراني ضمن فعاليات موسم جدة الذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية.

المصدرتوتير ،سي ان ان العربية ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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