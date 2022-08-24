فيديو مثير لرقص سعودية بالنقاب وسط الرجال وتصرف لافت من أحدهم

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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثّق سيدة سعودية وهي تدخل للمشاركة في عرضة بين الرجال، وتبدأ في الرقص خلال الحفل الذي أقيم في منطقة حائل.

وأظهر الفيديو، سيدة ترتدي نقابا بالزي الأسود، وهي ترقص بين الرجال، وتبين أن شخصا من منظمي العرضة قد وجهها بالمغادرة، فاستجابت له.

برا.. براااااااااا

منظرها وهي تتقهقر وتخضع لأمر المسؤول منظر يشرح الخاطر، ويسر الناظر، ولو أمرها زوجها لرفعت عليه قضية خلع.

النظام هيبة. 😄

قال قدموس:

كم تحت البراقع من سلافع. pic.twitter.com/tmhgY6liNl — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) August 23, 2022

أثارت هذه الواقعة، تفاعلا كبيرا على موقع “تويتر”، حيث كتب “فواز اللعبون”: “في الثانية الرابعة صوت امرأة فاضلة تقول: (أيواااه) لما شاهدت المسؤول يُدَحرِج السلفع الراقصة للخارج كما تُدَحْرَج البعرة من المكان النظيف”.

في الثانية الرابعة صوت امرأة فاضلة تقول: (أيواااه) لما شاهدت المسؤول يُدَحرِج السلفع الراقصة للخارج كما تُدَحْرَج البعرة من المكان النظيف. 😄 — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) August 23, 2022

وغرد حساب باسم “برلين”: “تستاهل والله”.

تستاهل والله — برليــــن ♪| (@Br1lll) August 23, 2022

وقال “منير”: “لو كانت اجنبية كان رحبوا فيها ورقصوا اما بنت الوطن يستشرفوا عليهآ ، ولله عيب”.

لو كانت اجنبية كان رحبوا فيها ورقصوا اما بنت الوطن يستشرفوا عليهآ ، ولله عيب — منير (@batman_9911) August 23, 2022

فرد عليه “محمد آل مانع”: “إذا عادي عندك اهلك يرقصون بين الرجال وقدام العالم عطني خبر”.

إذا عادي عندك اهلك يرقصون بين الرجال وقدام العالم عطني خبر — محمد آل مانع 🇸🇦 (@77mmooo) August 23, 2022

وذكرت “ريما”: “الله يعافينا ولا يبتلينا اللهم استرنا بسترك الجميل”.

الله يعافينا ولا يبتلينا

اللهم استرنا بسترك الجميل — ريما | نصراويه 💛 (@1eema9) August 23, 2022

وزادت في الفترة الأخيرة، وقائع الرقص “المستغربة” على السعودية، في ظل ما تنفذه السلطات من سياسات يراها البعض أنها انفتاح يقود ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، لكنها ممارسات هزت هيبة السعودية بشكل كبير.

فقبل أسابيع، انتشر مقطع فيديو يظهر حفلة رقص صاخبة في السعودية، أثارت جدلا واسعا.

وأظهر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 12 ثانية، عدداً من الشباب والفتيات يتجمعون في حفل موسيقي، وشوهد شاب وفتاة وهما يرقصان سويا بجرأة.

في أرض الحرمين.. وأيام الحج! pic.twitter.com/RFycUIbjng — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 1, 2022

كما أثيرت انتقادات حادة بعد تداول مشاهد الرقص والاختلاط في حفل للفنانة السعودية موضي الشمراني ضمن فعاليات موسم جدة الذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية.