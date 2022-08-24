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فضيحة ضاحي خلفان في ألمانيا تُحرج الإمارات وتشعل المواقع (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
فضيحة ضاحي خلفان في ألمانيا watanserb.com
فضيحة ضاحي خلفان في ألمانيا
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وطن- تعرض الفريق ضاحي خلفان رجل الأمن الإماراتي المقرب من محمد بن زايد، ونائب رئيس شرطة دبي، لفضيحة كبيرة في ألمانيا مسته ومست دولته الإمارات بعدما اعترض شاب يمني طريقه وناظره بشأن جرائم أبوظبي في اليمن.

شاب يمني يحرج ضاحي خلفان في ألمانيا

ويشار إلى أن الإمارات كانت جزء مما يسمى التحالف العربي في اليمن ـ تتزعمه السعودية ـ، قبل أن تعلن انسحابها منه بشكل صوري. ويتهم اليمنيون محمد بن زايد بالمشاركة في خراب اليمن ونهب ثرواته ودعم الميليشيات هناك لتنفيذ أجندة إماراتية خبيثة، حسب وصفهم.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته (وطن) ضاحي خلفان وهو يسير في أحد شوارع ألمانيا، عندما قطع طريقه شاب يمني وبدأ يهاجمه.

الشاب اليمني الذي لم تكشف هويته صرخ في وجه “خلفان” واتهمه وبلاده الإمارات بتخريب اليمن، والتسبب بتهجيره هو والعديد من اليمنيين وتشريدهم بدول العالم.

وكان اليمني يصرخ في وجه رجل الإمارات الأمني:”أنا هنا ليش.. بلدي متضررة من تحت راسكم.. ليش أنا قاعد هنا بالشارع.”

وارتبك ضاحي خلفان ولم يعرف بما يرد على الشاب، ليأخذ الحوار في سكة أخرى ويشوش عليه باتهام الشاب بأنه سبه بأمه.

الأمر الذي نفاه الشاب في المقطع وطالب خلفان بالرد على أسئلته، التي تهرب منها ضاحي مجددا، واكتفى فقط بتجديد اتهامه للشاب اليمني بأنه شتمه قائلا:”حبيبي انت مش محترم عيب عليك.”، ليرد عليه الشاب:”شكرا لك”، وسارع خلفان بمغادرة المكان رفقة عدد من الأشخاص كانوا معه.

ضاحي خلفان يرد

وفي أول رد له على هذه الفضيحة أعاد ضاحي خلفان، نشر هذا المقطع على حسابه بتويتر وعلق عليه محاولا تبرير موقفه.

وزعم في التغريدة التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر:”شتم أمي.. لكن أخلاقي تأبى أن اشتم أمه.. فرق في الأخلاق بيني وبينه.”

وتابع نائب رئيس شرطة دبي مزاعمه للتغطية على تهربه من أسئلة الشاب اليمني:”لكنه انكر لما ناقشته أنه شتمني.. وهذا يدل أنه لا يعرف الفضيلة الاعتراف بالخطأ فضيلة.”

واختتم زاعما أن اليمنيين “هجروا اليمن من آلاف السنين بسبب فساد حكامهم.. لسنا نحن السبب في ذلك.”

هوية الشاب اليمني الذي أحرج ضاحي خلفان

وفي تغريدة لاحقة كشف خلفان عن شخصية الشاب اليمني الذي اعترض طريق في ألمانيا.

وقال إن الصورة لشخص يدعي أنه صحفي في اليمن، اسمه محمد عبد الملك، وكالعادة ألصق به التهمة المعلبة الجاهزة وزعم أنه “إخواني”.

فيما رد عليه ناشطون بأن الشاب يدعى محمد عبد الملك، وهو صحافي يمني يعمل في غرفة أخبار قناة “بلقيس” الفضائية – بإسطنبول، ويكتب في جريدة “العربي الجديد”.

وفي يناير الماضي استهدف الحوثيون الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، أسفرت عن خسائر مادية فادحة كما سقط عدد من القتلى.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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