الرئيسيةالهدهدصوت مرعب من الفضاء رصدته ناسا من ثقب أسود.. ما قصته؟
الهدهد

صوت مرعب من الفضاء رصدته ناسا من ثقب أسود.. ما قصته؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
صوت مرعب من الفضاء watanserb.com
صوت مرعب من الفضاء
- Advertisement -

وطن- كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن صوت جديد صدر من الفضاء، قالت إنها التقطته عبر ثقب أسود ويشبه صوت “عويل الريح”، الأمر الذي أحدث ضجة بمواقع التواصل.

صوت مرعب من الفضاء التقطته ناسا

الصوت الذي وصفه ناشطون بالمرعب والمخيف، قالت “ناسا” إن التقط من “ثقب أسود” والذي يقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض، حسب وصفها.

ولفتت ناسا أيضا إلى أن الصوت المشار إليه يسمع من مركز مجموعة مجرا بيرسيوس، وأنها قامت برفعه وتعزيزه حتى يصبح مسموعا للأذن البشرية.

تلسكوب “جيمس ويب” يفجر مفاجأة بصور جديدة أرسلها من الفضاء (شاهد)

وفي تغريدة للوكالة الفضائية الأمريكية عبر حسابها الرسمي بتويتر، قالت إنه على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن حالة الفراغ في الفضاء تمنع انتقال الأصوات، لكن الغازات المحيطة بالثقب جعلت صوته مسموعا.

وأوضحت “ناسا”:”ينشأ الاعتقاد الخاطئ بأنه لا يوجد صوت في الفضاء لأن معظم الفضاء عبارة عن فراغ ولا يوفر أي وسيلة لانتقال الموجات الصوتية.”

وتابعت:”يحتوي العنقود المجري على الكثير من الغازات لدرجة أننا التقطنا صوتًا حقيقيًا. هنا يتم تضخيمه وخلطه مع بيانات أخرى لسماع الصوت القادم من الثقب الأسود.”

وحاز المقطع الذي بثته ناسا ويسجل الصوت القادم من الفضاء، على تفاعل كبير جدا من قبل النشطاء على مواقع التواص، وحقق حتى الآن أكثر من 15 مليون مشاهدة.

وتعليقا على هذا الصوت الذي نشرته ناسا، ذكر موقع “Science Alert” أن ما وصفه “بالعويل الفضائي” يشبه صوتا “غاضبا ومخيفا”.

وأوضح الموقع العلمي أنه لأول مرة يتم استخراج هذه الموجات الصوتية وجعلها مسموعة.

وتابع أن هذه الموجات الصوتية تم استخراجها شعاعيا، أو إلى الخارج من الثقب الأسود الهائل في مركز مجموعة بيرسيوس، وتدور في اتجاه عكس عقارب الساعة.

موقع “Science Alert” ذكر كذلك أنه يمكن أن يكون تحويل البيانات المرئية مثل هذه إلى صوت طريقة جديدة رائعة للتعرف على الظواهر الكونية.

وأوضح أنه نظرًا لأن درجات الحرارة تساعد في تنظيم تكوين النجوم ، فقد تلعب الموجات الصوتية دورًا حيويًا في تطور مجموعات المجرات على مدى فترات طويلة من الزمن.

وتابع الموقع أنه في بعض الأحيان، يمكن أن يكشف تحويل مجموعة البيانات عن تفاصيل مخفية، مما يسمح باكتشافات أكثر تفصيلاً حول الكون الغامض والواسع من حولنا.

المصدرناسا ،توتير ،"Science Alert، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

التقطها تلسكوب جيمس ويب..ناسا تنشر صورة مذهلة لكوكب المشتري

الهدهد

تليسكوب “جيمس ويب”.. ناسا تنشر صورا لم ترها البشرية من قبل وتعلن عن اكتشاف غريب

حياتنا

صورة مذهلة لفوهة بركان على كوكب المريخ! (شاهد)

الهدهد

ما سرّ ارتداء 3 رواد روس بدلات بألوان العلم الأوكراني لدى وصولهم محطة الفضاء الدولية!؟

الهدهد

خريطة مرعبة تظهر منطقة تحطم محطة الفضاء الدولية بعد تهديد روسيا بإرسالها إلى الأرض

الهدهد

عصام حجي يرد على من قال إنه يعمل “فراش” في “ناسا” وهذا رأيه في “التجنيس”

حياتنا

كيف يمكن للبشر ممارسة الجنس في الفضاء؟! نظريات غربية وضعها العلماء

الهدهد

تحذير “قاتم” من وكالة ناسا حول الكويكبات المدمرة التي تقترب من الأرض

الهدهد

جيف بيزوس حقق حلمه بالسفر إلى الفضاء على متن سفينته الخاصة

الهدهد

الصاروخ الصيني يشعل الوطن العربي ويتصدر التريند: مر لدقائق فقط فوق مصر وشاهده السوريون

الهدهد

ما قصة نيزك “سيح الأحيمر” الذي سقط في سلطنة عمان وأعادته ناسا إلى المريخ

الهدهد

“شاهد” الاقتران العظيم الذي شهده العالم وأثار ضجة كبيرة في الدول الخليجية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا