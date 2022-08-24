شركة صينية تعاقب موظفيها بطريقة غير متوقعة! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– أثارت شركة صينية جدلاً عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد أن تم الإبلاغ عن إجبار موظفيها في العمل على تناول البيض النيئ كعقوبة لعدم تلبية توقعات إدارة الشركة، حسب موقع “أوديتي سنترال“.

بدأت القصة عندما لجأ طالب جامعي في السنة الثانية ولقبه “دو” إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من تجربته كمتدرب في شركة تكنولوجيا في Zhengzhou. مدعيا أن هذه الشركة لديها قاعدة غريبة.

حيث يتعين على الموظفين، ابتلاع البيض النيئ إذا لم يحصلوا على طلبات كافية في فترة زمنية محددة أو فشلوا في تلبية توقعات الإدارة.

وادعى أنه تم إنهاء فترة تدريبه بعد أن رفض الانصياع لهذا العقاب، مضيفًا أن الإدارة جعلته يكتب “أسبابًا شخصية” كسبب لإنهاء التدريب لإبراء ذمة الشركة من أي مسؤولية.

موجة غضب عبر الانترنت

أثار إعلان دو موجة من الغضب عبر الإنترنت وتم لاحقا نشر مقطع فيديو مجهول الهوية يظهر أن موظفي الشركة يشعرون بالغثيان على ما يبدو أثناء محاولتهم ابتلاع البيض النيئ.

ووصف الناس هذه الممارسة بأنها غير إنسانية. وحذروا من مخاطر تناول البيض النيئ ودعوا إلى تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

من جهتها، ادعت الشركة ببساطة أن تناول البيض النيئ منصوص عليه بوضوح في دليل الموظف.

وقد ورد أن مقاطعة جينشوي بمدينة تشنغتشو بصدد التحقيق في هذه القضية. لكن الخبراء القانونيين يزعمون أنهم سيحتاجون إلى أكثر من شهادة دو. لأن تدريبه غير مدفوع الأجر لا يؤهل للعمل، لذلك لا يندرج تحت قوانين العمل.

ومع ذلك، إذا شهد أي من الموظفين الآخرين ضد الشركة، فستكون الأمور مختلفة.

وقال دو للصحفيين إن استهلاك البيض النيئ من قبل الموظفين يستخدم كشكل من أشكال التحفيز من قبل الشركة.



في الواقع، هذه الأنواع من العقوبات شائعة في الصين. قبل بضع سنوات، أجبرت إحدى الشركات موظفيها على أكل الصراصير لفشلهم في تحقيق أهداف المبيعات، فيما جعلت شركة أخرى موظفيها يزحفون في الشارع كنوع من العقاب.