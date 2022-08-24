دبابة سودانية تثير السخرية أثناء مشاركتها في عرض عسكري في روسيا (شاهد)

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وطن – أثارت مشاركة دبابة سودانية في “بياثلون الدبابات” الذي تمت إقامته في روسيا سخرية وتندر واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لفيديوهات تم تداولها للدبابة السودانية خلال مشاركتها في عرض الألعاب العسكرية الدولية -التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، خرجت الدبابة السودانية عن مسارها وانحرفت إلى العشب وفقدت خفة الحركة.

وتداول الناشطون مقطع فيديو للمعلق التلفزيوني على المسابقة يسخر فيه من قائدي الدبابة السودانية بعد أن فقدت مسارها، قائلا: “إذا شعرت يومًا بأن أداءك سيئ في عملك وأنك فشلت في منافسة ما، فقط ذكّر نفسك أنك لست من طاقم هذه الدبابة السودانية”.

سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

كما سخر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على أداء طاقم الدبابة السودانية، وقالوا إن الجيش السوداني تفرّغ للسياسة ونسي القيام بدوره الأساسي.

لما نقول الجيش للثكنات عشان الفضائح دي👆 العسكري السايق الدبابة السودانية في مسابقة الالعاب العسكرية في روسيا طشا من المضمار ومن اي حاجة و دقش الحواشات، مبشعين بيهو في تويتر…https://t.co/nTfU9AZUgv#Russia #Sudan pic.twitter.com/CORgSyjqcF — wadaljabel (@WadaljabelEsam) August 21, 2022

ويُعد “بياثلون الدبابات” حدثًا رياضيًّا عسكريًّا آليًّا يعقده الجيش الروسي ضمن دورة ألعاب الجيش الدولية السنوية.

بالمسابقة الدولية للجيوش في روسيا. فشلت الدبابة السودانية T 72 في اجتياز عائق كما بالفيديو. كل المشاركين عدوها pic.twitter.com/NlcPfP77uL — Hanzala (@Hanzpal2) August 23, 2022

ووفقا لهيئة الإذاعة الروسية، يُستوحى هذا الحدث من رياضة البياتلون الشتوية، وتختبر هذه الرياضة طواقم الدبابات بما في ذلك مهارات مرورهم بالأراضي الوعرة إلى جانب القدرة على السيطرة على حريق دقيق وسريع أثناء إجراء المناورات.

العرض المخزي لسائق الدبابة السودانية المتداول والله ( خلانا مهزلة و مسخرة)

اصلو صاحب بالين كضاب…#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية#الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب pic.twitter.com/sbm5YHLITt — Cola (@Cola_129) August 24, 2022

وتقام المسابقات على طول الطريق مع العوائق الطبيعية والاصطناعية والمسارات القتالية ومناطق الرماية، وفقًا لمواقع روسية.

تانك بياثلون ينطلق بمشاركة 22 دولة

وانطلقت المسابقات الدولية للدبابات “تانك بياثلون” كجزء من دورة الألعاب العسكرية الدولية الثامنة “ARMI”. -2022 “، في الفترة الممتدة من 13 إلى 27 أغسطس.

وتجري هذه المسابقات في ملعب التدريب العسكري في ألابينو بالقرب من موسكو، للمرة العاشرة.

وأكدت فرق من 22 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية رسميا مشاركتها في المسابقة.

وتتنافس فرق الدول المشاركة في التوجيه في ساحة المعركة، ومهارات القيادة، ودقة الرماية والسيطرة على النيران على دبابات T-72B3 الروسية، وفريق من بيلاروس على T-72BME (النسخة البيلاروسية لتحديث الدبابات)، وPRC على النوع المحدث- الدبابات 96B.

وتقام المسابقات على طول الطريق مع العوائق الطبيعية والاصطناعية والمسارات القتالية والمناطق الرماية.

وستتكون المسابقات من مراحل: سباق فردي ونصف نهائي ونهائي من مرحلة التتابع.