الأربعاء, أغسطس 24, 2022
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الهدهد

دبابة سودانية تثير السخرية أثناء مشاركتها في عرض عسكري في روسيا (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
دبابة سودانية watanserb.com
سائق دبابة سودانية يفقد السيطرة عليها خلال عرض عسكري في موسكو
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وطن – أثارت مشاركة دبابة سودانية في “بياثلون الدبابات” الذي تمت إقامته في روسيا سخرية وتندر واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لفيديوهات تم تداولها للدبابة السودانية خلال مشاركتها في عرض الألعاب العسكرية الدولية -التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، خرجت الدبابة السودانية عن مسارها وانحرفت إلى العشب وفقدت خفة الحركة.

وتداول الناشطون مقطع فيديو للمعلق التلفزيوني على المسابقة يسخر فيه من قائدي الدبابة السودانية بعد أن فقدت مسارها، قائلا: “إذا شعرت يومًا بأن أداءك سيئ في عملك وأنك فشلت في منافسة ما، فقط ذكّر نفسك أنك لست من طاقم هذه الدبابة السودانية”.

سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

كما سخر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على أداء طاقم الدبابة السودانية، وقالوا إن الجيش السوداني تفرّغ للسياسة ونسي القيام بدوره الأساسي.

ويُعد “بياثلون الدبابات” حدثًا رياضيًّا عسكريًّا آليًّا يعقده الجيش الروسي ضمن دورة ألعاب الجيش الدولية السنوية.

ووفقا لهيئة الإذاعة الروسية، يُستوحى هذا الحدث من رياضة البياتلون الشتوية، وتختبر هذه الرياضة طواقم الدبابات بما في ذلك مهارات مرورهم بالأراضي الوعرة إلى جانب القدرة على السيطرة على حريق دقيق وسريع أثناء إجراء المناورات.

وتقام المسابقات على طول الطريق مع العوائق الطبيعية والاصطناعية والمسارات القتالية ومناطق الرماية، وفقًا لمواقع روسية.

تانك بياثلون ينطلق بمشاركة 22 دولة

وانطلقت المسابقات الدولية للدبابات “تانك بياثلون” كجزء من دورة الألعاب العسكرية الدولية الثامنة “ARMI”. -2022 “، في الفترة الممتدة من 13 إلى 27 أغسطس.

وتجري هذه المسابقات في ملعب التدريب العسكري في ألابينو بالقرب من موسكو، للمرة العاشرة.

وأكدت فرق من 22 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية رسميا مشاركتها في المسابقة.

وتتنافس فرق الدول المشاركة في التوجيه في ساحة المعركة، ومهارات القيادة، ودقة الرماية والسيطرة على النيران على دبابات T-72B3 الروسية، وفريق من بيلاروس على T-72BME (النسخة البيلاروسية لتحديث الدبابات)، وPRC على النوع المحدث- الدبابات 96B.

وتقام المسابقات على طول الطريق مع العوائق الطبيعية والاصطناعية والمسارات القتالية والمناطق الرماية.
وستتكون المسابقات من مراحل: سباق فردي ونصف نهائي ونهائي من مرحلة التتابع.

المصدروطن - رصد فيسبوك + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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