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الهدهد

حاييم كورسيا زعيم يهود فرنسا سيحط في الجزائر برفقة “ماكرون”؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حاييم كورسيا watanserb.com
زعيم الطائفة اليهودية في فرنسا حاييم كورسيا
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وطن – حذر رئيس حركة “مجتمع السلم” الجزائرية الدكتور عبدالرازق مقري، من زعيم الطائفة اليهودية في فرنسا حاييم كورسيا الذي سيأتي للجزائر ضمن وفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس.

وقال “مقري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “كورسيا” يدافع بوضوح عن الكيان ويدعو إلى معاقبة من يحارب الصهيونية مثل ما تحارب اللاسامية.

كما أوضح “مقري” أن “كورسيا” ينفي أن “دولة الكـيان تمارس الأبارتايد ويحاول مغالطة الرأي العام في هذا الشأن بمثال “نيلسون منديلا” الذي مكث في السجن 27 سنة ويتناسى أن العديد من الأسرى تجاوز مكوثهم في السجن هذه المدة ومنهم نائل البرغوثي الذي تجاوز مكوثه في السجن 40 سنة. دون الحديث عن جدار الفصل العنصري والقتل الجماعي للنساء والأطفال”.

حركة مجتمع السلم تحذر 

وفي اجتماع المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم الذي عقد، الأربعاء، نبهت الحركة في بيان لها “إلى خطورة مرافقة رجل الدِّين الحاخام اليهودي الداعم للصهيونية من استغلال مثل هذه الزيارات الدبلوماسية من دولةٍ تدَّعي الملائكية، والمـكر في التوظيف السياسي لها، والتي تحمل خلفيات الحركى من يهـود الجزائر، ومحاولات الاختراق الخطير في موضوع التطـبيع، والذي تلعب فيه فرنسا دور الأداة الراعية والحامية له.”

واعتبر البيان أن “تصريحات هذا الحاخام عشية زيارته للجزائر هي تصريحات استفزازية خطيرة، تمسُّ بالموقف الرسمي الجزائري ضدَّ التطـبيع، تقتضي الرَّد عليه، ومنعه من دخول الجزائر”.

حاييم كورسيا يطالب بتعويضات جراء إخراج اليهود من الجزائر

وتُعدّ زيارة حاييم كورسيا للجزائر الأولى من نوعها لرجل دين يهودي بهذا الحجم إلى الجزائر منذ 1962، تاريخ استقلال الجزائر ورحيل اليهود مع الفرنسيين.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” إن الحاخام الفرنسي اليهودي، حاييم كورسيا، كان ينوي زيارة مدينتي وهران وتلمسان خلال الزيارة الرسمية مع ماكرون، لكنه تراجع عن ذلك، وسيكتفي بزيارة مقبرة يهودية في الجزائر العاصمة بضاحية بولوغين.

وكشفت المصادر نفسها أن زعيم الطائفة اليهودية في فرنسا يسعى إلى اعتراف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحق “يهود الجزائر” كما يسميهم في العودة إلى “وطنهم”، وزيارة مقابر عائلاتهم وأجدادهم المدفونين في الجزائر.

ووفق المصدر ذاته؛ فإن الحاخام حاييم يسعى لإعادة بعث مطالب اليهود بالحصول على تعويضات جراء إخراجهم من الجزائر أو إعادتها لهم.

من هو حاييم كورسيا؟

يعرف عن زعيم الطائفة اليهودية في فرنسا حاييم كورسيا أنه صهيوني متعصب لدولة إسرائيل، وينكر حق الفلسطينيين في بناء دولتهم على أرضهم، وهو من مواليد مدينة ليون الفرنسية سنة 1963 لأبوين ولدا في الجزائر ودفنا فيها بعد وفاتهما.

ولد وعاش والد كورسيا في مدينة وهران، بينما ولدت وعاشت والدته في مدينة تلمسان، وهما مدينتان تقعان أقصى غربي الجزائر.

ماكرون وحاييم كورسيا

وعمل كورسيا كقسيس يهودي في الجيش الفرنسي، وكان أيضاً رئيساً لمدرسة حاخامية، وتم انتخابه في يونيو/حزيران 2014 كزعيم للجالية اليهودية في فرنسا.

يذكر أن أغلب أفراد الطائفة اليهودية التي كانت تعيش في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي غادروا مع المستعمرين الفرنسيين بعد إعلان استقلال الجزائر سنة 1962.

وكان يربط الطائفة اليهودية تحالف قوي مع الاستعمار الفرنسي طيلة 130 سنة، بعدما كانوا يعيشون كمواطنين عاديين إبان الحكم العثماني للجزائر.

المصدرفيسبوك + عربي بوست
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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