جينيفر لوبيز ارتدت 3 فساتين زفاف أسطورية في حفل زواجها على بن أفليك.. أحدها استغرق 700ساعة عمل (شاهد)

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وطن– كشفت الفنانة جينفير لوبيز، عن إطلالاتها وفساتينها في حفل زفافها على نجم هوليوود، بن أفليك، والذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي في جورجيا.

700 ساعة عمل

وارتدت جينفير لوبيز لمراسم الزفاف، فستان الأحلام الذي صممه صديقها المقرب، رالف لورين، والذي تم صنعه من 100 قطعة و500 متر من القماش.

أما إطلالتها الثانية التي أشرف عليها أيضاً، رالف لورين. تميزت بسلاسل اللؤلؤ واستغرق إعداده 700 ساعة من العمل على يد 30 محترف قاموا بتطريزه يدوياً.

وتألقت جينيفر لوبيز في إطلالتها الثالثة. في حفل زواجها الاستثنائي الذي تأجل حوالي 20 عاما على بن أفليك حبيبها القديم، بفستان حورية البحر. والذي تميز بفتحة عنق مزينة بالكريستال.

توكسيدو

بينما ارتدى بن أفليك بدلة توكسيدو كلاسيكية من دار أزياء رالف لورين أيضا. وارتدى جميع أبنائهم من أزواج آخرين من تصميم نفس الشخص أيضا.

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك قد تزوجا في لاس فيغاس الشهر الماضي. لكنهما احتفلا مؤخراً بزواجهما مجدداً أمام الأصدقاء والعائلة.

وفي تصريح لـ”eonline” قال شاهد عيان: “في نهاية الحفل، التقط الثنائي صورًا عائلية على الرصيف بجانب الماء”.

وأضاف “كان الأمر رومانسيًا للغاية. كانت جينيفر فرحة كثيرا وكانت هناك الكثير من دموع الفرح والضحك.”

حفل أسطوري

وفي الصور الأولى التي شاركتها العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الثنائي وهما يسيران في ممر أبيض، ويتبعهما أطفالهما (أطفال جنيفر من زوجها الثالث مارك أنتوني، وكذلك أطفال بن أفلك الثلاثة من زوجته الأولى جينيفر غارنر، وهم فيوليت، وسيرافينا، وسام.)

من بين مشاهير هوليوود الذين حضروا الحفل، مات ديمون، صديق أفليك، وزوجته. والمخرج كيفن سميث بالإضافة إلى باتريك وايتسيل وزوجته بيا ميلر.

وقد غابت زوجة بن الأولى جينيفر غارنر، عن حفل الزفاف، بعد أن شوهدت في نادي سام في ساوث تشارلستون، وست فرجينيا.

كما لم يحضر شقيق أفليك، كيسي، يعد أن التقطته عدسات الكاميرا في لوس أنجلوس في وقت سابق من ذلك.

يُذكر أن الزوجان أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية في أبريل 2021، بعد وقت قصير من إنهاء “المغنية” علاقتها مع أليكس رودريغيز. وبعد عام واحد فقط طلب الممثل الأميركي يد المغنية “جي لو”.