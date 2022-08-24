الرئيسيةتقاريرجندي روسي يخرج عن صمته ويضع بوتين في ورطة بما كشفه من...
تقارير

جندي روسي يخرج عن صمته ويضع بوتين في ورطة بما كشفه من مخبئه السري

باسل النجار
كتب باسل النجار
مخبأ بوتين السري watanserb.com
مخبأ بوتين السري
- Advertisement -

وطن- في مقابلة لشبكة “سي إن إن cnn” كشف وضع جندي روسي شارك في غزو أوكرانيا، الرئيس فلاديمير بوتين في ورطة كبيرة بما كشفه أوضاع الجيش الروسي المزرية في أوكرانيا.

جندي روسي يفضح بوتين ووضع الجيش في أوكرانيا

وعبر الجندي الروسي الذي يدعى “بافيل فيلاتيف” عن شعوره بالذنب لمشاركته في غزو أوكرانيا، لافتا في حديثه لـ”سي إن إن” إلى أنه تم استغلاله في “لعبة سياسية” حسب وصفه.

الجندي الذي عمل في القوة المظلية خلال خدمته بالجيش الروسي، قال إنه “من المروع أن تدرك أن روسيا تدمر أوكرانيا، وأن أوكرانيا تكره روسيا بسبب ما نفعله، وأن العالم بأسره يرى الروس وكأنهم حيوانات وأشخاص سيئين”.

والتقى طاقم تصوير الشبكة الأمريكية بفيلاتيف “في موقع سري يبعد آلاف الأميال عن منطقة الحرب”.

حيث لفت مراسل “سي إن إن” إلى أن “فيلاتيف” يختبئ خوفا من الانتقام لكنه “يشعر بأنه مجبر على كشف ما حصل رغم الخطورة”.

و بحسب ترجمة موقع “الحرة” للقاء القناة مع الجندي الروسي، فقد أشار مراسل “سي إن إن” إلى أن فيلاتيف يخدم في الشعبة 56 الخاصة لقوى الإنزال الجوي بالجيش الروسي.

وهي الشعبة التي أرسلت إلى إقليم خيرسون الأوكراني كجزء من المرحلة الأولى للحملة العسكرية التي شنتها روسيا.

“فيلاتيف” كشف أيضا أنه خدم لمدة شهرين، إلا أنه شعر بالرعب مما رآه في أوكرانيا.

وقال: “تم جرّنا إلى هذه المواجهة الجادة حيث دمرنا البلدات، لم نكن نعمل على تحرير أي شخص، كل ذلك كذب.. كنا ببساطة ندمر”.

ورغم أن العديد من المنظمات الإنسانية وثقت عمليات تعذيب واغتصاب وقتل في أرجاء أوكرانيا على أيدي القوات الروسية. إلا أن “فيلاتيف” نفى أنه شهد ذلك.

خرائط جوجل تكشف قصر بوتين السري وما بداخله (شاهد)

الجنود الروس تحولوا لوحوش

لافتا إلى أن النقص في الحاجات الأساسية للجنود، حولت الجنود الروس على شاكلته، إلى “متوحشين”، وفقا لتعبير مراسل الشبكة.

وتابع كاشفا عن أوضاع الجيش الروسي المزرية: “العديد منا لم يكن لديه طعام أو مياه أو حتى أكياسا للنوم.”

وأوضح أيضا أنه بسبب الجو القارص خلال الليل، فإنهم لم يتمكنوا من النوم.

وكان جنود الجيش الروسي يبحثون في مكبات النفايات وسلات القمامة، عن قطع قماش مهترئة “كي نلف أجسادنا بها حصولا على الدفء”.

كما لفت إلى سرقات الجنود الروس لممتلكات الأوكرانيين قائلا:”البعض أخذوا حواسيب محمولة وكمبيوترات وأجهزة تكنولوجية أخرى.. لأن رواتبهم لا تكفي للحصول على تلك الأغراض بطرق شريفة.”

مضيفا: “لا أبرر تصرفهم لكن من المهم إدراك أن مستوى حياتهم الرديء دفعهم إلى القيام بهذا”.

وفي رد على سؤال حول أن الأوكرانيين يودون محاسبة الجنود الروس مقابل ما فعلوه والجرائم التي ارتكبوها، قال فيلاتيف إن معظم العاملين في الجيش الروسي لم يخالفوا قوانين الحرب.

موضحا:”ولكن أخلاقيا أشعر بالذنب، أشعر بالذنب لأنه تم استغلالي كأداة في الألعاب السياسية التي لن تعود بأي فائدة على روسيا”.

وشدد الجندي الروسي كذلك في حواره لـ”سي إن إن”، على أن الجيش الروسي تعرض للتدمير.

موضحا:”حكومتي دمرت كل قطاع بالفساد، والجميع في روسيا يدركون ذلك”.

بوتين يصفي حسابات سياسية بغزو أوكرانيا

ولفت تقرير القناة الأمريكية إلى أن “فيلاتيف” يعد أول جندي روسي ينتقد حكومة بلاده علنا.

وكان “فيلاتيف” قد نشر مقاطع فيديو من خطوط المواجهة قبل فراره من البلاد، والآن يخشى من الانتقام، وفقا للمراسل.

الجندي الروسي قال أيضا إنه اشتكى لرؤسائه، حتى أنه كتب رسالة للكرملين مباشرة، شرح فيها سوء الأوضاع التي يمر بها الجنود في الجيش الذي يغزو أوكرانيا من نقص الأسلحة والإمدادات، موضحا أنه لم يستجيب له أحد.

وأخبر الجندي الروسي الذي فر من الحرب مراسل “سي إن إن”، بأن أشخاصا من محيطه أخبروه أنه شخص “مكروه” وأنه “قد يتم استهدافه وتهديد حياته”.

ويشار إلى أنه بعد نحو 6 أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، في تصريحات قبل يومين أن نحو 9 آلاف جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير.

وتسبب عناد بوتين وإصراره على غزو أوكرانيا في أزمة عالمية جديدة، أربكت العالم كله.

الغزو الروسي لأوكرانيا قد يدخل مرحلة جديدة من الرعب نهاية الأسبوع.. ماذا سيحدث؟

 

 

المصدرسي إن إن cnn" ، الحرة ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حبوب أوكرانية مسروقة تظهر بسوريا وهذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية

الهدهد

وقف إعدام المغربي إبراهيم سعدون.. هل يستجيب بوتين لرسالة أخيرة وصلتْه؟

الهدهد

ثلثا سكان العالم مهدّدون بمجاعة عالمية في حال اندلاع حرب نووية، دراسة تحذِّر

اقتصاد

الكشف عن قيمة استثمارات الوليد بن طلال في روسيا منذ بَدء غزو أوكرانيا

الهدهد

تطور صادم في مسار رحلة الحبوب القادمة من أوكرانيا إلى لبنان

اقتصاد

سفينة الحبوب المسروقة.. أوكرانيا توجه دعوة للسلطات اللبنانية

الهدهد

مصالح وتحولات.. كيف تبدو العلاقات السعودية – الروسية؟ (تقرير)

الهدهد

مسؤول استخباراتي أوكراني يفجر مفاجأة صادمة: روسيا تستعين بـ”دوبلير” لبوتين

الهدهد

تحذير أممي غير مسبوق: العالم على بعد خطوة من حرب نووية مدمرة

الهدهد

سعر البرميل قد يتجاوز 200 دولار.. عقوبات الغرب على روسيا ركزت على الهدف الخطأ (تقرير)

الهدهد

فيكتور بوت.. من هو “تاجر الموت” الروسي الذي عرضت واشنطن مبادلته بمسجونين أمريكيين

الهدهد

“CNN” تكشف عن مخطط لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا بالتعاون مع القيادة العسكرية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا