جزيرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي يمكنك شراؤها بأقل من تكلفة منزل

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وطن-هل من الممكن شراء جزيرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي بأقل من قيمة منزل في إسبانيا؟

بحسب ما نقلته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فهذا ممكن، فضلا عن ذلك، فإن للجزيرة مساكن وموظفون خاصون بها، لذا يمكنك الانتقال إلى هناك بمجرد التوقيع على صكوك الملكية. هذه هي جزيرة إغوانا، التي تبلغ مساحتها أكثر من هكتارين وتقع على بعد 19 كيلومترًا من ساحل بلوفيلدز (نيكاراغوا).

تقع هذه الجزيرة وفقًا لما ترجمته “وطن“، في جزر فيرجن البريطانية في منطقة البحر الكاريبي. كما أنها واحدة من الأماكن المثيرة في العالم، بالإضافة إلى أنها واحدة من الجزر الخاصة في العالم. جزيرة إغوانا تتمتع بالجمال الطبيعي والمناظر الخلابة والى جانب ذلك، فإن هذا المكان يوفر أيضا أماكن إقامة فاخرة وممتعة.

بحسب المصدر الإسباني، فإن جزيرة إغوانا لديها منتجع صغير محاط بـ7 من الشواطئ الرملية البيضاء والغابات الاستوائية والوديان والتلال. المنطقة ليست كبيرة جدًا؛ حيث تبلغ حوالي 3.4 كم2، كما أنها تقدم مناظر بانورامية مذهلة.

هذه هي الجزيرة الخاصة في منطقة البحر الكاريبي

يُذكر أنه يتم إدارة الجزيرة من قبل شركة Private Islands Inc ويبلغ سعر الجزيرة، 475000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 467000 يورو بأسعار الصرف الحالية. كما يمكنك الاستفادة من هكتارين من الأرض لبناء حمام سباحة ومهبط للطائرات العمودية.

علاوة على ذلك، فإن العقار المبني في هذه المنطقة متركزّ على المعايير الحديثة للبناء. فالمنزل متكون من ثلاث غرف نوم وحمامين ومطبخ وغرفة معيشة وغرفة طعام مريحة للغاية. كما يوجد شرفة يمكنك من خلالها الاستمتاع بمناظر رائعة.

هذا ويعد برج المراقبة الذي يبلغ ارتفاعه 8.5 مترًا، رائعًا لمشاهدة الغابات الاستوائية القريبة والمحيط بالجزيرة، فضلا عن ذلك فإن الموظفون الحاليون في الجزيرة الكاريبية على استعداد للبقاء مع المالك الجديد.

أما بالنسبة لطريقة الاتصال، فلا داعي للقلق لأنه يوجد في جزيرة إغوانا إنترنت وتغطية وتلفزيون. لذلك، إذا كنت تعمل عن بُعد وترغب في الانتقال إلى ركن من العالم حيث يمكنك أن تكون على اتصال بالطبيعة وفي ذات الوقت لن يزعجك أحد، فهذه الفرصة مناسبة لك.

يوجد في الجزيرة العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها، مثل الاستمتاع بغروب الشمس الرائع. بالإضافة إلى أن الجانب الغربي هادئ جدًا للسباحة في المحيط ويمكنك أيضًا الصيد.

توجد في جزيرة إغوانا “درجات حرارة لطيفة على مدار العام”، وهذا أمر رائع. كما تقع الجزيرة الكاريبية أسفل حزام الأعاصير.

كيف تصل إلى هناك؟

يوجد من ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، رحلات جوية إلى بلوفيلدز. تستغرق مدة الرحلة 45 دقيقة، وبمجرد وصولك إلى Bluefields، يمكنك ركوب قارب إلى الجزيرة.

أخيرًا، يشير إعلان بيع العقارات إلى أن نيكاراغوا لا تفرض ضرائب على الدخل الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بتكلفة معيشية منخفضة.

هناك العديد من الجزر الخاصة في العالم، ولكن هذه واحدة من الجزر التي تقدم أفضل الخدمات. إن قضاء إجازة رائعة في Iguana Island، (جزيرة خاصة رائعة واقعة في منطقة البحر الكاريبي)، تمنحك الاسترخاء والهدوء والراحة.