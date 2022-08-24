تعرف على أبرز صفقات الأهلي في صيف 2022

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وطن- تداولت تقارير صحفية مصرية عن أسماء صفقات الأهلي في صيف 2022، وأبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف المارد الأحمر في سوق انتقالات (الميركاتو) الحالي.

وذكرت تقارير مصرية، عن اقتراب النادي من حسم صفقة التوقيع مع الحارس محمد صبحي حارس نادي فاركو بعد التألق الذي ظهر به، في الآونة الأخيرة مع فريقه هذا الموسم.

صفقات الأهلي الجديدة 2022

وأردفت تلك التقارير، ” من بين الأسماء القريبة من التوقيع مع الأهلي، الثنائي مصطفى ميسي وشادي حسين. القادمين من فريق سيراميكا كيلو، حيث أن مصادر مسؤولة في النادي تحدثت عن إنهاء تلك الصفقتين”.

وأضافت، ” النادي قريب من الحصول على خدمات مصطفى شلبي لاعب جناح نادي إنبي، من أجل تدعيم مركز الهجوم. بعد موافقة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق على ضم اللاعب”.

الشاطر: النادي الأهلي انتهى من التعاقد مع صفقات جديدة من داخل وخارج ومصر وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

يوتيوب 🔗 https://t.co/VY9Yovs2nI#البيت_الكبير#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/yorE3DK7bI — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) August 23, 2022

كما واستكملت تلك التقارير، ” اسم المهاجم البرازيلي لوكاس براجا لاعب فريق سانتوس، مطروحة على طاولة النادي هذا الصيف، حيث أن النادي عرض 4 ملايين دولار للتوقيع معه. إلا أن النادي يطلب 10 ملايين للموافقة على بيعه”.

5 صفقات لتدعيم صفوف الأهلي المصري

من جهته، قال الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي (مع شوبير)، عن صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، ” النادي الأهلي نجح حتى الآن في التعاقد مع 5 صفقات، لتدعيم صفوف مراكز الفريق استعداداً للموسم الجديد”.

وأضاف شوبير، ” بالنسبة لصفقات الأهلي، سيكون التركيز على تدعيم قلب الدفاع والظهير الأيسر والجناحين الأيمن والأيسر ومهاجم قوي، وكل هؤلاء اقترب الأهلي من ضمهم هذا الصيف، وفي انتظار أيام قليلة عن الإعلان عنها بشكل رسمي”.

الراحلين عن صفوف الأهلي المصري

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية آخرى عن رحيل عدد من اللاعبين. المتوقع مغادرهم قلعة المارد الأحمر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مع أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الحالي.

وتداولت التقارير، العديد عن الأسماء الراحلة عن نادي الأهلي، وهم صلاح محسن، رامي ربيعة، لويس مكيسوني، بيرسي تاو، وليد سليمان للاعتزال، محمود وحيد، ومحمود عبد المنعم (كهربا).

كما وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أمام منافسه إنبي، الأربعاء، في منافسات الجولة ال32. من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد الأهلي المصري في ثالث جدول ترتيب الدوري الممتاز. برصيد 64 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز، والزمالك بطل الدوري المتصدر برصيد 76 نقطة.