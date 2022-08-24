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باحث يزعم أن أصول الرسول مصرية.. سعوديون يسخرون من “دليله”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
وسيم السيسي وجذور النبي watanserb.com
وسيم السيسي وجذور النبي
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وطن- أثيرت حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، على مقطع فيديو لتصريحات أدلى بها عالم المصريات المدعو وسيم السيسي، تحدث فيها عن أصل النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وتناول فيها أيضا “سجود الفراعنة”.

وسيم السيسي قال في تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن”، على قناة “الحدث اليوم“، إن هناك لوحة من الجداريات للأجداد المصريين وهم ساجدين بأذقانهم حتى الأرض.

وأضاف: “هذا الأمر ورد ذكره في القرآن الكريم بسورة الإسراء في قوله تعالى (أولئك الذين يخرّون للأذقان سجدا) ما قالش للجباة سجدا، فالقرآن الكريم شهد لأجدادنا العظماء هؤلاء”.

وسيم السيسي تناول أيضا في تصريحاته، الحديث عن جذور النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: “النبي محمد من عبد مناف وعبد مناف من مصر.”

وأضاف: “ربنا اختار الكنانة، ومن الكنانة اختار بني عبد مناف، ومن بني عبد مناف اختار قريش، ومن قريش اختار بني هاشم، فأنا خيار من خيار.. وبعدين هاجر بنتنا وحفيدتنا”.

تصريحات وسيم السيسي عن جذور النبي أثارت حالة من الجدل والتفاعل، على موقع “تويتر”.

“شاهد” باحث مصري قدوته السيسي يُبهر الجميع:” النبي محمد أصله من البدرشين بالجيزة”

حيث قال حساب لمواطن سعودي يُدعى “عمر”: “غير صحيح الرسول ولد ونشأ في هذه الارض المباركة صلى الله عليه وسلم”، في إشارة إلى المملكة.

وسخر حساب سعودي آخر”: “كبر السن له دور فالتخريف ذا”.

وكتب مغرد: “متى يفهمون انه زمان مافي جنسيات وكان “اعرابي”.

وغرد “فيصل” ساخرا: “ولد في مكه وهاجر للمدينة كيف جذوره من مصر جدك كان يبيع طعمية وقتها هناك؟”.

فيما كتب “Alaa elshaer”: “السيده هاجر ام سيدنا اسماعيل مصرية.. ونزلت به إلى مكة وسيدنا محمد من نسل سيدنا اسماعيل”.

ودائما ما يثير وسيم السيسي، الذي يعرف نفسه على أنه باحث في تاريخ مصر القديم وعالم مصريات، جدلا بين المصريين بتصريحاته.

وسبق أن صرح “وسيم” بأن جميع العلوم بدأت في الحضارة الفرعونية وخاصة الطب.

وقال إنه خلال زيارته للمتحف البريطاني، وجد صندوق زجاجي لأول عملية جراحية للمخ في التاريخ وقام بإجرائها الفراعنة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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