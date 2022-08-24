باحث يزعم أن أصول الرسول مصرية.. سعوديون يسخرون من “دليله”

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وطن- أثيرت حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، على مقطع فيديو لتصريحات أدلى بها عالم المصريات المدعو وسيم السيسي، تحدث فيها عن أصل النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وتناول فيها أيضا “سجود الفراعنة”.

وسيم السيسي قال في تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن”، على قناة “الحدث اليوم“، إن هناك لوحة من الجداريات للأجداد المصريين وهم ساجدين بأذقانهم حتى الأرض.

وأضاف: “هذا الأمر ورد ذكره في القرآن الكريم بسورة الإسراء في قوله تعالى (أولئك الذين يخرّون للأذقان سجدا) ما قالش للجباة سجدا، فالقرآن الكريم شهد لأجدادنا العظماء هؤلاء”.

وسيم السيسي تناول أيضا في تصريحاته، الحديث عن جذور النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: “النبي محمد من عبد مناف وعبد مناف من مصر.”

وأضاف: “ربنا اختار الكنانة، ومن الكنانة اختار بني عبد مناف، ومن بني عبد مناف اختار قريش، ومن قريش اختار بني هاشم، فأنا خيار من خيار.. وبعدين هاجر بنتنا وحفيدتنا”.

عالم المصريات وسيم السيسي: الرسول صل الله عليه وسلم جذوره من مصر. pic.twitter.com/V6Z8zpRJoq — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 23, 2022

تصريحات وسيم السيسي عن جذور النبي أثارت حالة من الجدل والتفاعل، على موقع “تويتر”.

حيث قال حساب لمواطن سعودي يُدعى “عمر”: “غير صحيح الرسول ولد ونشأ في هذه الارض المباركة صلى الله عليه وسلم”، في إشارة إلى المملكة.

غير صحيح الرسول ولد ونشأ في هذه الارض المباركة صلى الله عليه وسلم — عُـمـر (@omarbinali91) August 23, 2022

وسخر حساب سعودي آخر”: “كبر السن له دور فالتخريف ذا”.

كبر السن له دور فالتخريف ذا. — َ (@3lIIIlll) August 23, 2022

وكتب مغرد: “متى يفهمون انه زمان مافي جنسيات وكان “اعرابي”.

متى يفهمون انه زمان مافي جنسيات وكان "اعرابي"💀 — بابلز | صلّوا على النبي ﷺ (@tag_ahlam) August 23, 2022

وغرد “فيصل” ساخرا: “ولد في مكه وهاجر للمدينة كيف جذوره من مصر جدك كان يبيع طعمية وقتها هناك؟”.

ولد في مكه وهاجر للمدينة كيف جذوره من مصر جدك كان يبيع طعمية وقتها هناك؟ — فيصل (@__fsol) August 23, 2022

فيما كتب “Alaa elshaer”: “السيده هاجر ام سيدنا اسماعيل مصرية.. ونزلت به إلى مكة وسيدنا محمد من نسل سيدنا اسماعيل”.

السيده هاجر ام سيدنا اسماعيل مصريه ونزلت به إلى مكه وسيدنا محمد من نسل سيدنا اسماعيل — Alaa elshaer♊ (@elshaer77777) August 23, 2022

ودائما ما يثير وسيم السيسي، الذي يعرف نفسه على أنه باحث في تاريخ مصر القديم وعالم مصريات، جدلا بين المصريين بتصريحاته.

وسبق أن صرح “وسيم” بأن جميع العلوم بدأت في الحضارة الفرعونية وخاصة الطب.

وقال إنه خلال زيارته للمتحف البريطاني، وجد صندوق زجاجي لأول عملية جراحية للمخ في التاريخ وقام بإجرائها الفراعنة