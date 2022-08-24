النفوذ الإماراتي في أفغانستان.. مزاحمة لقطر وغسيل أموال وتنازُل عن “دم السفير”

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وطن– نشر موقع ميديل إيست آي البريطاني، تقريراً عما أسماه منافسة الإمارات للنفوذ القطري في أفغانستان، والإجراءات التي تتخذها أبو ظبي لتوسيع حضورها هناك، بينها إجراءات مشبوهة.

التقرير قال: إنّ عاماً مرّ منذ أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، بعد عقدين من التمرد، وعندما أصبح واضحًا أن حكومة الرئيس آنذاك “أشرف غني” تخلت عن البلاد وشعبها ، تركت القوات الأمريكية وحلفاءها في طي النسيان، واضطروا إلى تسليم أفغانستان لطالبان.

وتمكنت رحلات الإجلاء المنظّمة بشكل محموم من قبل شركاء حلف الناتو، من إخراج أفرادها النظاميين، تاركين وراءهم عشرات الآلاف من الموظفين المحليين، وعائلاتهم الذين شاركوا عبء المجهود الحربي الغربي.

وذكر التقرير أن دولة قطر طوّرت شبكات الاتصالات مع حركة طالبان، التي استضافتْها بناءً على طلب أمريكي منذ عام 2010، وظهرت قطر فجأة كأهمّ وسيط وميسّر في أفغانستان.

وأضاف الموقع: “بصرف النظر عن تنظيم رحلات الإجلاء واستضافة اللاجئين الأفغان، توسطت قطر في اتفاقات ثنائية لشركائها الغربيين مع المتمردين الذين تحولوا إلى حكام. ودفعت الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين إلى نقل سفاراتهم الأفغانية إلى الدوحة ، مما جعل العاصمة القطرية البوابة الجديدة لأفغانستان”.

وتابع: “كان نجاح القوة الناعمة لقطر متوقعًا تقريبًا، خصومها المجاورون لها -في المقام الأول الإمارات العربية المتحدة- صوروا لسنوات استضافة قطر لمكتب طالبان على أنها دعم مباشر للإرهاب”.

وفي عام 2017 ، ذهبت الإمارات والسعودية إلى حدّ فرض حصار على قطر مستشهدين -من بين أمور أخرى- باستضافة قطر لطالبان، لكن عندما تمكنت قطر في عام 2021، من ترجمة صلاتها مع طالبان إلى رأس مال سياسي في الغرب ، قامت أبو ظبي بشكل غريب بالتغيير في سياستها تجاه أفغانستان وموقفها من طالبان.

برزت أبو ظبي، بشكل غريب كوسيط آخر في أفغانستان، ينافس نفوذ قطر بطريقة متزايدة الصفرية، وكان تقديم الملاذ لـ”أشرف غني” في صيف عام 2021 مجرد خطوة أولى من قبل أبو ظبي، للحفاظ على قدميها في الباب الأفغاني.

منذ ذلك الحين ، أعادت أبو ظبي بناء شبكاتها الشخصية مع شبكة “حقاني” فصيل قوي داخل حركة طالبان ظهر كصانع الملوك الفعلي في كابول منذ سبتمبر 2021.

وعلى عكس قطر، التي يقتصر نفوذها على طالبان، وتحديداً الأفراد الأكثر براغماتية حول “الملا بارادار” الذي تمّ تهميشه على نطاق واسع الآن، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات طويلة الأمد مع حقاني، تعود إلى الثمانينيات.

كانت الجماعة ، التي أسسها جلال الدين حقاني ، القوة القتالية الأكثر فاعلية بين العديد من الفصائل المتشددة في التمرد، المستمر منذ عقدين ضد التحالف الذي تقودُه الولايات المتحدة في أفغانستان.

في حين أن الأعضاء الأكثر براغماتية في حركة طالبان، قاموا بتزوير خطط سياسية في راحة في المنفى القطري، تحمّل “آل حقاني” عبء الحرب في تمرّد لا هوادة فيه ضد الغرب.

وأصبح “سراج الدين حقاني”، نجل مؤسس الشبكة، وزير الداخلية الذي يسيطر على الحقائب الوزارية الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات، ونقلت السلطة بعيدًا عن طالبان، الذين عاشوا في قطر لسنوات عديدة، والذين ينحدرون في الغالب من منطقة قندهار.

تزامن صعود سراج الدين، الذي ما يزال على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مع تراجع النفوذ القطري على سياسات طالبان.

تمّ تهميش العديد من حركة طالبان، التي كانت تتخذ من قطر مقراً لها سابقاً، لصالح جهات فاعلة أقرب إلى الشبكات القبلية في شمال شرق وجنوب شرق أفغانستان.

وفي الوقت نفسه ، كانت أبو ظبي حريصة على تنمية شبكاتها الخاصة بالقرب من صانعي الملوك الجدد في كابول.

منذ أوائل الثمانينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، اعتمدت شبكة حقاني على الإمارات العربية المتحدة، كمركز لغسيل الأموال والتوظيف.

من خلال شركات الواجهة وشبكة من المغتربين الأفغان الموثوق بهم ، بنى “حقاني” بنية تحتية صلبة في الإمارات العربية المتحدة، لتمويل عملياتهم، لتحويل مجموعة طالبان الفرعية هذه، إلى القوة القتالية الأكثر فاعلية للتمرد.

وفي حين استجابت الإمارات للضغوط الأمريكية في عام 2014، لإدراج شبكة “حقاني” في القائمة السوداء، فمن المحتمل أن تكون العمليات مدفوعة بالسرية، مع تكهّن بعض المعلقين بأن عمليات غسيل الأموال غير الرسمية لأهل حقاني عبر الإمارات لم تتوقف أبدًا.

وبحسب التقرير، فقد كان التعاطف الشخصي مع الإمارات عميقاً لدرجة أن مؤسس الشبكة “جلال الدين” اتخذ زوجة عربية من الإمارات، وأنجب منها ابنًا واحدًا على الأقل، سراج الدين، وزير داخلية طالبان الحالي.

ويُعتقد أن “سراج الدين” قضى فترات طويلة في الإمارات في زيارة والدته، وتعلم اللغة العربية، والتفاعل مع المجندين الأجانب.

وفي يناير 2017 ، قتلت قنبلةٌ السفير الإماراتي وأربعة دبلوماسيين إماراتيين آخرين في قندهار – وهو حدث يُعتقد أن وكلاء “حقاني” نفّذوه، وأدى إلى تراجع العلاقات بين الإمارات وحقاني، حتى لو لم يستهدف الهجوم على الأرجح الدبلوماسيين الإماراتيين.

مع ذلك، ومع النفوذ في أفغانستان وسط منافسة قوية على الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، فقد عاودت الإمارات الانخراط في أفغانستان في عام 2021 من خلال المساعدات الإنسانية بعد الاستيلاء على طالبان.

وفقًا لعدة مصادر في كابول ، قامت سفارة الإمارات العربية المتحدة بشكل منهجي بالتواصل مع الحماة الرئيسيين لشبكة حقاني في معقل قبيلتهم، شرق أفغانستان في خوست ولويا باكتيا.

ويُزعم أن دبلوماسيين إماراتيين أقاموا علاقات وثيقة مع حاكم ولاية خوست، الذي يُعتقد أيضًا أنه صديق شخصي لسراج الدين حقاني.

وتزعم مصادر أخرى أن سفارة الإمارات العربية المتحدة ارتبطت أيضًا بالمساعد الشخصي لسراج الدين خلال العام الماضي.

ومع انهيار المفاوضات القطرية التركية مع طالبان بشأن إدارة مطار كابول في وقت سابق من هذا العام، بسبب المطالب القطرية والتركية لمواصلة إدارة أمن المطار، كان لدى الإمارات العربية المتحدة الشبكات للضغط على وزارة الداخلية في سراج الدين لتولي العقد. على عكس منافسيها، لم تضع أبو ظبي أي شروط على العقد، مما سمح لشبكة حقاني بإدارة أمن المطار.

في النهاية، فاز تحالف GAAC الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، بالمناقصة مما يمثل انتصاراً لدولة الإمارات العربية المتحدة في منافستها مع منافستها قطر.

الأكثر من ذلك، نظرًا لأن آسيا الوسطى أصبحت أرضية رئيسية لبناء شبكة تجارية في الإمارات العربية المتحدة، والتعاون الصيني الإماراتي، فمن المنطقي أن تصبح طموحات أبوظبي محاورًا صينيًا رئيسيًا في المنطقة.

بعد كل شيء، على عكس قطر، التي عملت كوسيط محايد على نطاق واسع في النزاع، بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن أفغانستان تقع في قلب إستراتيجيتها التجارية الكبرى، لربط العقد اللوجستية وسلاسل التوريد في آسيا الوسطى، وهو أمر تديره شبكة حقاني الآن طالبان سعيدة بالاستفادة منها.