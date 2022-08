التعادل سيد الموقف بين التلميذ والأستاذ في القمة الودية للأندية (فيديو)

وطن- خيم التعادل الإيجابي بين قمة برشلونة ومانشستر سيتي المثيرة، بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة الودية للأندية التي جمعت كلا الفريقين على أرض ملعب (الكامب نو).

وافتتح أهداف المباراة فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، بتسجيله أولى الأهداف في الدقيقة ال21 عن طريق جولييان ألفاريز.

كما وأدرك برشلونة ( البلوغرانا)، هدف التعادل عند الدقيقة ال29 من توقيع اللاعب أوباميانج، وعزز الفريق الكتالوني هدف التقدم بالنتيجة في الدقيقة ال66 عن طريق فرينكي دي يونج.

وفي الدقيقة ال70 عاد فريق مانشستر سيتي ليسجل هدف التعادل وتقليص نتيجة اللقاء عن طريق اللاعب كول بالمر، كما وأحرز ممفيس ديباي الهدف الثالث لصالح برشلونة عند الدقيقة ال79.

وسجل الجزائري المخضرم رياض محرز هدف التعادل في الدقيقة ال9. من الوقت البديل على نهاية المباراة، بعد عرقلة زميله هالاند من قبل أحد مدافعي الفريق الكتالوني.

كما وشهدت المباراة تفوق الفريق الضيف مانشستر سيتي ( السماوي الأزرق)، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 52%.

Highlights from a great game with a greater cause! 🙌#ManCity | @FundacionLuzon pic.twitter.com/FBmzQCDYyQ

— Manchester City (@ManCity) August 24, 2022