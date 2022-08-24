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رياضة

التعادل سيد الموقف بين التلميذ والأستاذ في القمة الودية للأندية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عناق بين مدري برشلونة تشافي ومواطنه مدرب مانشستر سيتي غوارديولا watanserb.com
مباراة برشلونة ومانشستر سيتي في قمة ودية الأندية
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وطن- خيم التعادل الإيجابي بين قمة برشلونة ومانشستر سيتي المثيرة، بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة الودية للأندية التي جمعت كلا الفريقين على أرض ملعب (الكامب نو).

وافتتح أهداف المباراة فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، بتسجيله أولى الأهداف في الدقيقة ال21 عن طريق جولييان ألفاريز.

كما وأدرك برشلونة ( البلوغرانا)، هدف التعادل عند الدقيقة ال29 من توقيع اللاعب أوباميانج، وعزز الفريق الكتالوني هدف التقدم بالنتيجة في الدقيقة ال66 عن طريق فرينكي دي يونج.

مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

وفي الدقيقة ال70 عاد فريق مانشستر سيتي ليسجل هدف التعادل وتقليص نتيجة اللقاء عن طريق اللاعب كول بالمر، كما وأحرز ممفيس ديباي الهدف الثالث لصالح برشلونة عند الدقيقة ال79.

وسجل الجزائري المخضرم رياض محرز هدف التعادل في الدقيقة ال9. من الوقت البديل على نهاية المباراة، بعد عرقلة زميله هالاند من قبل أحد مدافعي الفريق الكتالوني.

تفوق مانشستر سيتي على برشلونة 

كما وشهدت المباراة تفوق الفريق الضيف مانشستر سيتي ( السماوي الأزرق)، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 52%.

بينما وصل عدد تسديدات فريق برشلونة المستضيف للمباراة الودية الخيرية إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 48%.

ويستعد فريق برشلونة بعد هذا التعادل في المباراة الودية. أمام بطل الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم مانشستر سيتي، لمواجهة نظيره بلد الوليد، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كما وسيلتقي مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، في مباراة قوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الممتاز للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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