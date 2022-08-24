الرئيسيةرياضةالأهلي يستفيد من تعثر بيراميدز بفوز مثير على إنبي (شاهد)
رياضة

الأهلي يستفيد من تعثر بيراميدز بفوز مثير على إنبي (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي وإنبي في منافسات الدوري المصري لكرة القدم watanserb.com
مباراة الأهلي وإنبي في منافسات الدوري المصري لكرة القدم
- Advertisement -

وطن – نجح فريق الأهلي من تحقيق الفوز المثير على نظيره إنبي بهدفين نظيفين دون رد، في ختام منافسات الأسبوع ال32 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال71 عن طريق لويس ميكيسوني الذي سددها بقوة داخل شباك المرمى بعد تمريرة رائعة من زميله محمد فخري.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

وفي الدقيقة ال90 من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل اللاعب محمد محمود الهدف الثاني للمارد الأحمر داخل شباك الخصم إنبي.

كما ووفق الإحصائيات فقد كان صاحب الأرض فريق إنبي أكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات أحداث المباراة أمام نظيره الأهلي المصري، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 20 تسديدة والاستحواذ بنسبة 55%.

على عكس الفريق المنافس الأهلي ( المارد الأحمر)، الذي وصلت تسديداته إلى 9 تسديدات باتجاه شباك المرمى، كما ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 45%.

وسيواجه فريق الأهلي في الجولة ما قبل الأخيرة على نهاية الموسم الحالي، أمام منافسه طلائع الجيش، في مباراة قوية بين كلا الفريقين مطلع الأسبوع القادم.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ولعب البرتغالي ريكاردو سواريش، المباراة بتشكيلة أساسية. أمام منافسه إنبي في الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

مركز الدفاع: رأفت خليل، رامي ربيعة، محمد أحمد شركية.

خط الوسط: محمد بكري، محمد فخري، محمد نصير، كريم فؤاد.

هجوم الفريق: أحمد عبد القادر، أحمد نابي، أحمد سيد غريب.

وبهذا الفوز رفع فريق الأهلي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بيراميدز، و9 نقاط عن غريمه الزمالك بطل الدوري هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي برصيد 76 نقطة.

المصدروطن + كورة بلس + صفحة نادي الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تعرّف على أبرز صفقات الأهلي في صيف 2022

رياضة

“رجع فلوس تركي يا مرتضى” هاشتاغ يتصدر تويتر.. ما قصته؟!

رياضة

سبب غريب.. لماذا ارتدى لاعبو الزمالك قفازات الملاكمة؟! (شاهد)

رياضة

هدف عالمي يُخادِع الحارس في الدوري المصري (فيديو)

رياضة

مَن هو “زكريا الوردي” أولى صفقات الزمالك القوية هذا الصيف؟!

رياضة

الزمالك بطل الدوري المصري بلا منازع للمرة ال14 في تاريخه

رياضة

مَن هو “محمد رضا بوبو” الذي اشتراه “الأهلي المصري” مقابلَ الاستغناء عن 3 لاعبين؟!

رياضة

مفاوضات الأهلي مع موسيماني من أجل العودة وزوجته تُوضح

رياضة

“إبراهيما نداي” صفقة الزمالك الجديدة .. تعرّف عليها

رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع خليلوزيتش لخلافة سواريس

رياضة

” تطاول عليَّ بالسباب”.. تفاصيل جديدة لشجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

رياضة

شتائم واعتداء بالضرب .. مشاجرة ياسر إبراهيم مع مشجع في الشارع (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا