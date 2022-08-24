الأهلي يستفيد من تعثر بيراميدز بفوز مثير على إنبي (شاهد)

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وطن – نجح فريق الأهلي من تحقيق الفوز المثير على نظيره إنبي بهدفين نظيفين دون رد، في ختام منافسات الأسبوع ال32 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال71 عن طريق لويس ميكيسوني الذي سددها بقوة داخل شباك المرمى بعد تمريرة رائعة من زميله محمد فخري.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

وفي الدقيقة ال90 من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل اللاعب محمد محمود الهدف الثاني للمارد الأحمر داخل شباك الخصم إنبي.

أهداف مباراة الأهلي 2-0 إنبي | الجولة 32 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/MGaWlHZmYI — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022

كما ووفق الإحصائيات فقد كان صاحب الأرض فريق إنبي أكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات أحداث المباراة أمام نظيره الأهلي المصري، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 20 تسديدة والاستحواذ بنسبة 55%.

على عكس الفريق المنافس الأهلي ( المارد الأحمر)، الذي وصلت تسديداته إلى 9 تسديدات باتجاه شباك المرمى، كما ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 45%.

بعض اللقطات من فوز فريقنا الليلة علي إنبي ✅✌️📸#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/vlcFFraXOh — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 24, 2022

وسيواجه فريق الأهلي في الجولة ما قبل الأخيرة على نهاية الموسم الحالي، أمام منافسه طلائع الجيش، في مباراة قوية بين كلا الفريقين مطلع الأسبوع القادم.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ولعب البرتغالي ريكاردو سواريش، المباراة بتشكيلة أساسية. أمام منافسه إنبي في الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

مركز الدفاع: رأفت خليل، رامي ربيعة، محمد أحمد شركية.

خط الوسط: محمد بكري، محمد فخري، محمد نصير، كريم فؤاد.

هجوم الفريق: أحمد عبد القادر، أحمد نابي، أحمد سيد غريب.

وبهذا الفوز رفع فريق الأهلي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بيراميدز، و9 نقاط عن غريمه الزمالك بطل الدوري هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي برصيد 76 نقطة.