ابنة ميسم الربيعي في أحضان راغب علامة.. والجمهور: “قايم بالعيلة كلها”! (شاهد)

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وطن– على الرغم من إغلاق السيدة ميسم الربيعي، زوجة سفير العراق لدى الأردن، حيدر العذاري، جميع حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام العامة. إلا أن صورة جديدة ظهرت لابنتها جددت الجدل حول صورها مع الفنان اللبناني راغب علامة.

شارع الحصن

حيث ظهرت ابنة ميسم الربيعي، وحيدر العذاري، وهي في أحضان راغب علامة.

وظهرت ابنة ميسم الربيعي الشابة، وهي مرتديةً فستاناً مورداً قصيراً فوق الركبة. وتلتقط صورة مع راغب علامة الذي كان يحتضنها.

كما ظهر راغب علامة بصورة أخرى، وهو يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية. وذكر الناشطون أن الفنان اللبناني كان يتجول بدراجته في شارع الحصن في عمان قرب السفارة العراقية.

تعليقات ساخرة وغاضبة

وأشعلت صورة ابنة ميسم الربيعي المزيد من التعليقات الغاضبة والساخرة أحيانا.

فكتب أحدهم: ” طلع ماخذ ميانه مع العائله كلها”.

وعقب آخر ساخراً: “راغب قايم بالعيلة كلها”.

وبنفس الطريقة، كتب ناشط: “دير بالك لاتشوفك ميسم الربيعي وتضوج منك لأن ماحضنتها مثل هيج حضنة”.

ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة الصورة وما إذا كانت فعلاً تعود لابنة سفير العراق حيدر العذاري.

راغب علامة يرد

وفي ذات السياق، خرج راغب علامة عن صمته، بشأن أزمة صوره الخاصة مع ميسم الربيعي، وعلّق مدافعاً عن موقفهما.

وشارك “علامة” عبر حسابه الرسمي بتويتر، رسالة سبق أن وجهها للعراقيين عبر قناة “الشرقية نيوز”.

الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى:

《لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار》صدق الله العظيم pic.twitter.com/DwKHdOQmuu — RaghebAlama (@raghebalama) August 23, 2022

وأكد الفنان اللبناني في حديثه، “أنه تريُطه علاقة عائلية قديمة مع السفير حيدر العذاري وأسرته”.

موضحاً: “خصوصاً أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب”، حسب وصفه.

وزاد راغب علامة على تصريحاته تلك، اليوم، فإفادة جديدة على تويتر حيث شارك المقطع الخاص بتصريحاته تلك وعلق بقوله: “الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم”.

وذهب “علامة” للدفاع عن موقفه وموقف ميسم الربيعي، والصور التي أظهرتهما بأوضاع عرّضتْهما للانتقاد، عبر الاستشهاد بآية قرآنية عن الظلم من سورة إبراهيم، الآية (42): “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.