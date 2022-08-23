4 ملايين تونسي يعانون من الفقر.. رواتب التونسيين من بين الأدنى في العالم

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وطن– كشفت البيانات الإحصائية التي نشرتها مؤخراً مجلة CEO العالمية، والمتعلقة بترتيب متوسط ​​الرواتب الشهرية في دول العالم بعد خصم الضرائب، أن تونس تحتل المرتبة 96 عالمياً، والمرتبة 12 عربياً، من بين 105 دولة غطتها الإحصائيات، بمتوسط راتب شهري يقدر بـ ​​277.44 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 880 ديناراً. والفرق بين متوسط الراتب في تونس ومتوسط ​​الراتب في فرنسا، يصل إلى 88٪.

وبحسب موقع “تونيزيا نوميريك“، فإن تونس تسبق الجزائر، التي يبلغ متوسط الراتب فيها حوالي (249.7 دولاراً) ثم المصريين أيضاً بمتوسط راتب يقدّر بـ 209.7 دولاراً.

إجمالاً، نجد سويسرا في المركز الأول بمتوسط راتب يبلغ (6142 دولاراً)، ثم تليها سنغافورة براتب شهري يقدر بـ (4351 دولاراً)، وأستراليا في المركز الثالث بـمتوسط راتب يصل إلى 4219 دولاراً، وأخيراً الولايات المتحدة براتب شهري يقدر بـ (3722 دولاراً).

هذا ولا شكّ في أن الإمارات العربية المتحدة، هي الخامسة على مستوى العالم والأولى عربياً، بمتوسط راتب يقدّر بـ (3364 دولاراً).

ووفقاً لما ترجمته “وطن“، يقدّم البنك الدولي مؤشراتٍ مهمةً للغاية على هذا المستوى، ويؤكد أن نصيب الفرد يبلغ من الدخل القومي الإجمالي في تونس، 3630 دولاراً لعام 2021.

يُذكر أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مؤشرٌ يقيس متوسط الدخل الفردي للمواطنين والمقيمين في الدولة، ويشمل الدخلُ القومي الإجمالي قيمةَ جميع الخدمات والمنتجات التي تم إنتاجها داخل الدولة (أي الناتج المحلي) فى سنة معينة، بالإضافة إلى صافي إيرادات الدولة من دول أخرى (مثل أرباح الأسهم والفوائد).

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الإنذار الدولي في تونس International Alert Tunisia، ومعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (IRES فرنسا)، والمكتب التونسي لمؤسسة Friedrich-Ebert-Stiftung في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FES MENA)، قدّموا في نهاية مارس 2021 نتائجَ دراسة تمّ تطويرها بصفة مشتركة على مدى عامين بعنوان: “ميزانية الكرامة لتونس“.

وبحسب نتائج الدراسة، لضمان حياة كريمة لأسرة مكونة من 4 أفراد (والدَين وطفلَين)، يجب أن يتوفر دخل شهري قدرُه 2400 دينار، مع العلم أن 40 إلى 50٪ من السكان يعيشون في تونس الكبرى، ناهيك عن أنهم ما يزالون يفتقرون إلى الموارد اللازمة لضمان حياة كريمة.

تشمل الاحتياجات المتفَق عليها لضمان الحد الأدنى من الكرامة: الغذاء والمأوى والتمتّع بخدمات جماعية، مثل الصحة والتعليم وضمان العيش في بيئة آمنة، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وزيارات الأسرة.

في هذا السياق، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) مؤخراً عن أرقام مفزعة حول الفقر في تونس. وتمّ التصريح بهذه الأرقام بعد دراسة أكدت أن تونس لديها الآن أكثر من أربعة ملايين فقيرٍ، تأثّر بشكل مباشر من الأزمة الاقتصادية.

وختاماً، حتى لو بدت هذه الأرقام مقلقة، فهي تؤكد للأسف كلام وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي الذي أكد مؤخراً أن عدد الأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض في تونس، يبلغ 963 ألف أسرة، أي بالفعل حوالي أربعة ملايين تونسي يعانون من الفقر.