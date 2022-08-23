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اقتصاد

4 ملايين تونسيًا يعانون من الفقر.. رواتب التونسيين من بين الأدنى في العالم

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
رواتب التونسيين متدنية للغاية watanserb.com
رواتب التونسيين متدنية للغاية
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وطن– كشفت البيانات الإحصائية التي نشرتها مؤخراً مجلة CEO العالمية، والمتعلقة بترتيب متوسط ​​الرواتب الشهرية في دول العالم بعد خصم الضرائب، أن تونس تحتل المرتبة 96 عالمياً، والمرتبة 12 عربياً، من بين 105 دولة غطتها الإحصائيات، بمتوسط راتب شهري يقدر بـ ​​277.44 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 880 ديناراً. والفرق بين متوسط الراتب في تونس ومتوسط ​​الراتب في فرنسا، يصل إلى 88٪.

وبحسب موقع “تونيزيا نوميريك“، فإن تونس تسبق الجزائر، التي يبلغ متوسط الراتب فيها حوالي (249.7 دولاراً) ثم المصريين أيضاً بمتوسط راتب يقدّر بـ 209.7 دولاراً.

إجمالاً، نجد سويسرا في المركز الأول بمتوسط راتب يبلغ (6142 دولاراً)، ثم تليها سنغافورة براتب شهري يقدر بـ (4351 دولاراً)، وأستراليا في المركز الثالث بـمتوسط راتب يصل إلى 4219 دولاراً، وأخيراً الولايات المتحدة براتب شهري يقدر بـ (3722 دولاراً).

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هذا ولا شكّ في أن الإمارات العربية المتحدة، هي الخامسة على مستوى العالم والأولى عربياً، بمتوسط راتب يقدّر بـ (3364 دولاراً).

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ووفقاً لما ترجمته “وطن“، يقدّم البنك الدولي مؤشراتٍ مهمةً للغاية على هذا المستوى، ويؤكد أن نصيب الفرد يبلغ من الدخل القومي الإجمالي في تونس، 3630 دولاراً لعام 2021.

يُذكر أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مؤشرٌ يقيس متوسط الدخل الفردي للمواطنين والمقيمين في الدولة، ويشمل الدخلُ القومي الإجمالي قيمةَ جميع الخدمات والمنتجات التي تم إنتاجها داخل الدولة (أي الناتج المحلي) فى سنة معينة، بالإضافة إلى صافي إيرادات الدولة من دول أخرى (مثل أرباح الأسهم والفوائد).

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وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الإنذار الدولي في تونس International Alert Tunisia، ومعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (IRES  فرنسا)، والمكتب التونسي لمؤسسة Friedrich-Ebert-Stiftung في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FES MENA)، قدّموا في نهاية مارس 2021 نتائجَ دراسة تمّ تطويرها بصفة مشتركة على مدى عامين بعنوان: “ميزانية الكرامة لتونس“.

وبحسب نتائج الدراسة، لضمان حياة كريمة لأسرة مكونة من 4 أفراد (والدَين وطفلَين)، يجب أن يتوفر دخل شهري قدرُه 2400 دينار، مع العلم أن 40 إلى 50٪ من السكان يعيشون في تونس الكبرى، ناهيك عن أنهم ما يزالون يفتقرون إلى الموارد اللازمة لضمان حياة كريمة.

تشمل الاحتياجات المتفَق عليها لضمان الحد الأدنى من الكرامة: الغذاء والمأوى والتمتّع بخدمات جماعية، مثل الصحة والتعليم وضمان العيش في بيئة آمنة، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وزيارات الأسرة.

مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بتونس
مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بتونس

في هذا السياق، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) مؤخراً عن أرقام مفزعة حول الفقر في تونس. وتمّ التصريح بهذه الأرقام بعد دراسة أكدت أن تونس لديها الآن أكثر من أربعة ملايين فقيرٍ، تأثّر بشكل مباشر من الأزمة الاقتصادية.

وختاماً، حتى لو بدت هذه الأرقام مقلقة، فهي تؤكد للأسف كلام وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي الذي أكد مؤخراً أن عدد الأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض في تونس، يبلغ 963 ألف أسرة، أي بالفعل حوالي أربعة ملايين تونسي يعانون من الفقر.

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المصدرتونيزيا نوميريك-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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