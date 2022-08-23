الرئيسيةرياضةهدف عالمي يُخادِع الحارس في الدوري المصري (فيديو)
رياضة

هدف عالمي يُخادِع الحارس في الدوري المصري (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
هدف إبراهيم حسن في الدوري المصري watanserb.com
هدف إبراهيم حسن في الدوري المصري
- Advertisement -

وطن- سجل إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري، الهدف العالمي في مرمى شباك الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

هدف عالمي في الدوري المصري

واستغل نجم فريق الاتحاد السكندري حسن، تقدّم حارس مرمى الزمالك محمد عواد، ليقوم بتسديد الكرة من مسافة بعيدة باتجاه شباك مرمى الفارس الأبيض، لتخادع الكرة الحارسَ وتدخل الشباك، وسط إشادة وتصفيق حار من اللاعبين والجمهور المتواجد في مدرجات الملعب.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وخيّم التعادل الإيجابي على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بهدف لكليهما، فقد جاء أول الأهداف من توقيع إبراهيم حسن لصالح الاتحاد السكندري (سيد البلد) عند الدقيقة ال44.

كما أتى هدف التعادل في الدقيقة ال75 عن طريق محمود الونش، برأسية كروية سكنت داخل شباك المرمى.

وشهدت المباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري، طرد نجم الزمالك (الفارس الأبيض)، اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة ال18. بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

الزمالك بطل الدوري المصري

واحتفل فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة ال14 في تاريخ مسيرته، وللمرة الثانية على التوالي، بعد الانفراد بعيداً في صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق بيراميدز، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

وكان فريق الاتحاد السكندري الأكثرَ تسديداً على شباك المرمى برصيد 19 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 52%، على عكس الفريق المنافس الزمالك الذي وصلت عدد تسديداته إلى 16 تسديدة، ونسبة استحواذ 48%.

كما سيواجه بطل الدوري الممتاز الزمالك، في المباراة القوية القادمة. أمام المصري البورسعيدي، الجمعة، في منافسات الجولة ال33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدروطن + كورة بلس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

سبب غريب.. لماذا ارتدى لاعبو الزمالك قفازات الملاكمة؟! (شاهد)

رياضة

مَن هو “زكريا الوردي” أولى صفقات الزمالك القوية هذا الصيف؟!

رياضة

الزمالك بطل الدوري المصري بلا منازع للمرة ال14 في تاريخه

رياضة

مَن هو “محمد رضا بوبو” الذي اشتراه “الأهلي المصري” مقابلَ الاستغناء عن 3 لاعبين؟!

رياضة

مفاوضات الأهلي مع موسيماني من أجل العودة وزوجته تُوضح

رياضة

“إبراهيما نداي” صفقة الزمالك الجديدة .. تعرّف عليها

رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع خليلوزيتش لخلافة سواريس

رياضة

” تطاول عليَّ بالسباب”.. تفاصيل جديدة لشجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

رياضة

شتائم واعتداء بالضرب .. مشاجرة ياسر إبراهيم مع مشجع في الشارع (شاهد)

رياضة

رئيس الزمالك مرتضى منصور في السجن بسبب الخطيب

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هاتريك زيزو (فيديو)

رياضة

أشرف بن شرقي يُوقع مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا