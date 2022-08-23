هدف عالمي يُخادِع الحارس في الدوري المصري (فيديو)

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وطن- سجل إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري، الهدف العالمي في مرمى شباك الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

هدف عالمي في الدوري المصري

واستغل نجم فريق الاتحاد السكندري حسن، تقدّم حارس مرمى الزمالك محمد عواد، ليقوم بتسديد الكرة من مسافة بعيدة باتجاه شباك مرمى الفارس الأبيض، لتخادع الكرة الحارسَ وتدخل الشباك، وسط إشادة وتصفيق حار من اللاعبين والجمهور المتواجد في مدرجات الملعب.

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مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وخيّم التعادل الإيجابي على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بهدف لكليهما، فقد جاء أول الأهداف من توقيع إبراهيم حسن لصالح الاتحاد السكندري (سيد البلد) عند الدقيقة ال44.

كما أتى هدف التعادل في الدقيقة ال75 عن طريق محمود الونش، برأسية كروية سكنت داخل شباك المرمى.

أهداف مباراة الزمالك 1-1 الاتحاد | الجولة 32 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية MIDBANK | Sphinx University | Delta University pic.twitter.com/8prcrPN1XA — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 23, 2022

وشهدت المباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري، طرد نجم الزمالك (الفارس الأبيض)، اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة ال18. بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

الزمالك بطل الدوري المصري

واحتفل فريق الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة ال14 في تاريخ مسيرته، وللمرة الثانية على التوالي، بعد الانفراد بعيداً في صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق بيراميدز، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

📸إبراهيم حسن يهز شباك عواد بهدف عالمي من منتصف الملعب 🟢⚽ pic.twitter.com/YjMDEfTic1 — FilGoal (@FilGoal) August 23, 2022

وكان فريق الاتحاد السكندري الأكثرَ تسديداً على شباك المرمى برصيد 19 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 52%، على عكس الفريق المنافس الزمالك الذي وصلت عدد تسديداته إلى 16 تسديدة، ونسبة استحواذ 48%.

احتفال لاعبو الزمالك بدرع الدوري رقم 14 في تاريخ القلعة البيضاء ⚪️📹 برعاية Delta University pic.twitter.com/FNSCv5YwQN — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 24, 2022

كما سيواجه بطل الدوري الممتاز الزمالك، في المباراة القوية القادمة. أمام المصري البورسعيدي، الجمعة، في منافسات الجولة ال33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.