فضيحة مدوية لنجم منتخب المغرب بالتسعينات والسلطات تعتقله

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وطن– كشفت وسائل إعلام مغربية عن فضيحة مدوية للاعب سابق بمنتخب المغرب وأحد نجوم فترة التسعينات، وانتهى الأمر باعتقاله من قبل السلطات المغربية.

لاعب سابق بمنتخب المغرب يصدم سيدة وهو سكران

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “هسبريس” المحلية، نقلا ما وصفته بالمصدر المطلع أن مصلحة حوادث السير بالرباط اعتقلت لاعبا سابقا في المنتخب، فجر اليوم.

وكشف المصدر أن ذلك جاء بعد تورطه في ارتكاب حادثة سير خطيرة تحت تأثير الخمر حيث دخل في حالة سكر.

وفي التفاصيل نقل “هسبريس” حسب المصادر ذاتها، أن لاعب المنتخب المغربي في التسعينات كان يسوق سيارته تحت تأثير الكحول على الشريط الشاطئي للرباط.

وعلى الطريق وبالضبط قرب “إقامة الصباح” صدم اللاعب السابق والذي كان في حالة سكر شديدة سيدة، مما تسبب في نقلها في حالة غيبوبة إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي “ابن سينا”.

الضحية في حالة حرجة وهذا ما ينتظر نجم التسعينات

وبحسب الصحيفة فإنه من المنتظر أن يتم تقديم اللاعب السابق المشار إليه ، والذي لم تذكر اسمه، للنيابة العامة في حالة اعتقال، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية والتحقق من الوضعية الصحية للضحية التي أكدت مصادر “هسبريس” أنها حرجة.

وألمحت الصحيفة إلى لاعب المنتخب السابق الذي صدم السيدة وهو سكران، مشيرة إلى أنه مثل المغرب في كأسي العالم لكرة القدم بكل من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994 وفرنسا سنة 1998.

كما حمل لاعب المنتخب المغربي السابق، قميص الجيش الملكي قبل أن يخوض تجربة الاحتراف بالبرتغال وهولندا وبلجيكا.