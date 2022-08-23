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فضيحة مدوية لنجم منتخب المغرب بالتسعينات والسلطات تعتقله

باسل النجار
كتب باسل النجار
فضيحة نجم منتخب المغرب watanserb.com
فضيحة نجم منتخب المغرب
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وطن– كشفت وسائل إعلام مغربية عن فضيحة مدوية للاعب سابق بمنتخب المغرب وأحد نجوم فترة التسعينات، وانتهى الأمر باعتقاله من قبل السلطات المغربية.

لاعب سابق بمنتخب المغرب يصدم سيدة وهو سكران

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “هسبريس” المحلية، نقلا ما وصفته بالمصدر المطلع أن مصلحة حوادث السير بالرباط اعتقلت لاعبا سابقا في المنتخب، فجر اليوم.

وكشف المصدر أن ذلك جاء بعد تورطه في ارتكاب حادثة سير خطيرة تحت تأثير الخمر حيث دخل في حالة سكر.

وفي التفاصيل نقل “هسبريس” حسب المصادر ذاتها، أن لاعب المنتخب المغربي في التسعينات كان يسوق سيارته تحت تأثير الكحول على الشريط الشاطئي للرباط.

وعلى الطريق وبالضبط قرب “إقامة الصباح” صدم اللاعب السابق والذي كان في حالة سكر شديدة سيدة، مما تسبب في نقلها في حالة غيبوبة إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي “ابن سينا”.

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الضحية في حالة حرجة وهذا ما ينتظر نجم التسعينات

وبحسب الصحيفة فإنه من المنتظر أن يتم تقديم اللاعب السابق المشار إليه ، والذي لم تذكر اسمه، للنيابة العامة في حالة اعتقال، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية والتحقق من الوضعية الصحية للضحية التي أكدت مصادر “هسبريس” أنها حرجة.

وألمحت الصحيفة إلى لاعب المنتخب السابق الذي صدم السيدة وهو سكران، مشيرة إلى أنه مثل المغرب في كأسي العالم لكرة القدم بكل من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994 وفرنسا سنة 1998.

كما حمل لاعب المنتخب المغربي السابق، قميص الجيش الملكي قبل أن يخوض تجربة الاحتراف بالبرتغال وهولندا وبلجيكا.

المصدرهسبريس، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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