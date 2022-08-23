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عائلة كويتية تتعرض للضرب والسرقة وسط لندن (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ضرب عائلة كويتية في لندن watanserb.com
ضرب عائلة كويتية في لندن
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وطن- اعتدى لصوص ملثمون في وضح النهار على عائلة كويتية في منطقة “النايتزبرج”، وهي واحدة من أهم المناطق التجارية الشهيرة في لندن محاولين سرقة أغراضهم التي كانت معهم.

وأظهر فيديو تداوله مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، شخصين يلبسان ثياباً سوداء ويقومان بضرب أحد أفراد العائلة أمام مدخل أحد الأبنية.

فيما يقوم لص بضرب قريب له وسط صراخ أسرته ويسمع أحد اللصوص وهو يصرخ “أذهبوا قبل أن يأتي البوليس”.

معدلات السرقة في لندن تتجاوز الضعف

وأصبحت مقاطع الفيديو للاعتداءات والسرقات في لندن تنتشر بشكل يومي في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أشارت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية إلى أن معدلات السرقة في لندن تتجاوز الضعف مقارنة بأي منطقة أخرى في بريطانيا.

وأعرب كويتيون من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من هذه الظاهرة رغم وجود كاميرات مراقبة في كل مكان من شوارع لندن مطالبين الحكومة البريطانية بوضع حد لها.

وعلق “عبد الله الخالدي”: “أوروبا بشكل عام وضعها مزري بعد كورونا والحرب الروسية.. ولكن السرقات والعصابات في لندن شيء غير جديد والآن زادت بشكل غير طبيعي.”

وتساءل الخالدي عن عدم وجود تحرك من الحكومة وخاصة أن مثل هذه الأمور تضر بالسياحة والأمن الداخلي.

وانتقدت مغردة طريقة لبس الكويتيات، مضيفة أن لندن ليست مكان للتباهي، وأضافت بلهجة كويتية: “تتمشى بكاب ماركه مع البلوزة والبنطلون بوكك راح يودعك”.

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وقالت أخرى “من بعد هوشه قبل أسبوعين بشارع اكسفورد انا غسلت ايدي من شرطه لندن”في إشارة إلى حادثة سرقة أخرى تعرض لها السياح الكويتيون.

وعلقت “أفراح” بأن الدولة البريطانية مفلسة بعد كورونا والناس لا يجدون عملاً “والباوند متهاو والجو متغير والأسعار نار والاقتصاد تعبان.”

وتابعت :” أتوقع أن لندن بعد سنوات لن تصبح مصيفاً وقبلة للسياح”.

وعقب “لبيب” على الفديو :”هذا المشهد متداول لحالة سرقة في لندن، وسط تذمر السياح من عدم تجاوب الشرطة مع حالات السرقة، بفضل الله أن هذا المشهد لو حصل عندنا، بنسمع تم القبض خلال ساعات”.

وطالب “صلاح العبدلي” بمقاطعة لندن والإعلان عن ذلك بشكل رسمي لكي يأخذوا الموضوع بشكل جديد لأننا -كما قال- لم نسمع تصريحاً واحداً من جهتهم رغم تكرار هذا الأمر بشكل مستفز”.

محاولة سرقة سيارة فارهة

وأعادت هذه الحادثة محاولة سرقة سيارة لرجل أعمال كويتي يبلغ ثمنها 3 مليون جنيه استرليني في لندن.

وتداولت حسابات وصفحات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يوثق اللحظة التي حاول لص ملثم كسر زجاج سيارة “بوغاتي شيرون – Bugatti Chiron” المملوكة للكويتي عبدالله البصمان في وضح النهار بلندن.

ويظهر اللص في مقطع الفيديو وهو يقود دراجته النارية بالقرب من سيارة البصمان في الشارع القريب من حديقة الهايد بارك في Mayfair يوم الأحد، قبل أن يجبرهما الازدحام المروري على التوقف للحظات بجوار بعضهما البعض.

انخفاض مستوى المعيشة

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية كشفت تقارير صادرة عن مركز الأبحاث العالمي أن انخفاض مستوى المعيشة في دول شرق أوروبا ودول البلطيق بنسبة 6.5%. إضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي رافقت جائحة كورونا أدت إلى زيادة سرقات المحال التجارية في هذه الدول.

وكشف العديد من السياح الخليجيين عن تعرضهم لعمليات سرقة في الآونة الأخيرة مع عودة السياحة إلى الدول الأوروبية بعد توقف دام أكثر من عام بسبب إجراءات الإغلاقات التي رافقت جائحة كورونا.

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المصدرتوتير ،القبس ،الديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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