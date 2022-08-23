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شاكيرا في وضع سيء ومحطمة .. صور بيكيه وعشيقته الجديدة دمّرتها! (شاهد)

المغنية الكولومبية بحاجة الى طبيب نفسي

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
عشيقة بيكيه الجديدة watanserb.com
عشيقة بيكيه الجديدة
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وطن – بعد أن شوهد جيرارد بيكيه مؤخرًا وهو يقبل عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي البالغة من العمر 22 عاماً، ظهرت تقارير تفيد بأن شاكيرا التقت بطبيب نفسي بعد انفصالهما.

وقال جوردي مارتن مصور “الباباراتزي” الشهير في برشلونة إن شاكيرا أصبحت “محطمة” بسبب الإنفصال.

وأضاف: “أستطيع أن أقول إن شاكيرا في وضع سيء. إنها محطمة عاطفيًا، بل إنها بحاجة إلى دعم نفسي”.

جوردي مارتن مصور الباباراتزي الشهير
جوردي مارتن مصور الباباراتزي الشهير

وذكر “مارتن”: “لم تتوقع أبدًا أن يكون بيكيه هكذا”.

وقال “مارتن” إنه تابع الزوجين منذ بداية علاقتهما، مما يعني أنه يعرفهما أفضل من غيرهما.

وبيّن: “تعود علاقتي مع بيكيه وشاكيرا إلى 12 عامًا، منذ بداية علاقتهما”.

بيكيه أقام علاقة سرية مع طالبة علاقات عامة قبل انفصاله عن شاكيرا.. وهكذا تستر أصدقائه عليه! watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وأضاف أنه “في البداية كانت علاقة جميلة جدا ومكثفة جدا. كان هناك الكثير من الشغف بينهما لكن الانفصال كان مؤلما جدا لشاكيرا”.

بيكيه مغرم بكلارا شيا

وأضاف “مارتن” أن بيكيه تواعد كلارا شيا مارتي، منذ فبراير.

وقال مارتن: “جيرارد يحبها كثيراً، فهو لا يفكر في الانفصال عنها على الإطلاق. على الرغم من الشائعات بأنهما سوف ينفصلان، إلا أنهما واقعان في الحب. لهذا السبب تمر شاكيرا بوقت عصيب.”

بيكيه مع صديقته الجديدة
بيكيه مع صديقته الجديدة

ووفقًا لـ”مارتن”، لم يكن بيكيه مخلصًا لشاكيرا منذ عام 2016.وفق ما ترجمت وطن عن صحيفة ماركا الإسبانية

قال مارتن: “لقد حذرت شاكيرا أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني. قلت: احترسي، جيرارد يلعب من وراء ظهرك. وعندما قلت ذلك على التلفزيون، تلقيت تحذيرًا خطيرًا.

وتابع: “من الواضح أنني وضعت نفسي في صفّ شاكيرا. عدائي مع بيكيه يعود إلى سنوات عديدة. لدي علاقة غير سارة معه”.

وقال”: “شاكيرا هي الضحية في هذه القضية، لقد تم خداعها. إنها شخص رائع، عليك أن تتذكر أنها تركت حياتها في الولايات المتحدة وانتقلت إلى إسبانيا. ليس لديها أي علاقات مع إسبانيا، ولا أصدقاء، ولا مشاريع مهنية. لقد أعطت كل شيء له وأطفالها”.

كلارا شيا مارتي سبب انفصالهما

الصحفية Adriana Dorronsoro قالت إنّ “بيكيه وصديقته الحالية كانا معًا منذ بداية فبراير”.

كلارا شيا مارتي
كلارا شيا مارتي

وانتشرت صور، أشعلت قلب شاكيــرا، ظهر فيها بيكيه وهو يقبل “حبه الجديد”، طالبة العلاقات العامة، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

بيكيه في حفل غنائي مع صديقته الجديدة كلارا تشيا ماراتي
بيكيه في حفل غنائي مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي

وقالت: “شاكيــرا كانت على علم بخيانات لاعب كرة القدم، ورأت أنه كان يقيم مواعدة رومانسية مع هذه الفتاة الجديدة، وأنه أحضرها إلى شركته وأصبح مفتونًا بها”.

وبينت: “لهذا السبب قررت الانفصال عن بيكيه. كانت هذه الفتاة هي سبب انتهاء علاقتهما.”

 

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن + انستغرام + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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