شاكيرا في وضع سيء ومحطمة .. صور بيكيه وعشيقته الجديدة دمّرتها! (شاهد)

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وطن – بعد أن شوهد جيرارد بيكيه مؤخرًا وهو يقبل عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي البالغة من العمر 22 عاماً، ظهرت تقارير تفيد بأن شاكيرا التقت بطبيب نفسي بعد انفصالهما.

وقال جوردي مارتن مصور “الباباراتزي” الشهير في برشلونة إن شاكيرا أصبحت “محطمة” بسبب الإنفصال.

وأضاف: “أستطيع أن أقول إن شاكيرا في وضع سيء. إنها محطمة عاطفيًا، بل إنها بحاجة إلى دعم نفسي”.

وذكر “مارتن”: “لم تتوقع أبدًا أن يكون بيكيه هكذا”.

وقال “مارتن” إنه تابع الزوجين منذ بداية علاقتهما، مما يعني أنه يعرفهما أفضل من غيرهما.

وبيّن: “تعود علاقتي مع بيكيه وشاكيرا إلى 12 عامًا، منذ بداية علاقتهما”.

وأضاف أنه “في البداية كانت علاقة جميلة جدا ومكثفة جدا. كان هناك الكثير من الشغف بينهما لكن الانفصال كان مؤلما جدا لشاكيرا”.

بيكيه مغرم بكلارا شيا

وأضاف “مارتن” أن بيكيه تواعد كلارا شيا مارتي، منذ فبراير.

وقال مارتن: “جيرارد يحبها كثيراً، فهو لا يفكر في الانفصال عنها على الإطلاق. على الرغم من الشائعات بأنهما سوف ينفصلان، إلا أنهما واقعان في الحب. لهذا السبب تمر شاكيرا بوقت عصيب.”

ووفقًا لـ”مارتن”، لم يكن بيكيه مخلصًا لشاكيرا منذ عام 2016.وفق ما ترجمت وطن عن صحيفة ماركا الإسبانية

قال مارتن: “لقد حذرت شاكيرا أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني. قلت: احترسي، جيرارد يلعب من وراء ظهرك. وعندما قلت ذلك على التلفزيون، تلقيت تحذيرًا خطيرًا.

وتابع: “من الواضح أنني وضعت نفسي في صفّ شاكيرا. عدائي مع بيكيه يعود إلى سنوات عديدة. لدي علاقة غير سارة معه”.

وقال”: “شاكيرا هي الضحية في هذه القضية، لقد تم خداعها. إنها شخص رائع، عليك أن تتذكر أنها تركت حياتها في الولايات المتحدة وانتقلت إلى إسبانيا. ليس لديها أي علاقات مع إسبانيا، ولا أصدقاء، ولا مشاريع مهنية. لقد أعطت كل شيء له وأطفالها”.

كلارا شيا مارتي سبب انفصالهما

الصحفية Adriana Dorronsoro قالت إنّ “بيكيه وصديقته الحالية كانا معًا منذ بداية فبراير”.

وانتشرت صور، أشعلت قلب شاكيــرا، ظهر فيها بيكيه وهو يقبل “حبه الجديد”، طالبة العلاقات العامة، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

وقالت: “شاكيــرا كانت على علم بخيانات لاعب كرة القدم، ورأت أنه كان يقيم مواعدة رومانسية مع هذه الفتاة الجديدة، وأنه أحضرها إلى شركته وأصبح مفتونًا بها”.

وبينت: “لهذا السبب قررت الانفصال عن بيكيه. كانت هذه الفتاة هي سبب انتهاء علاقتهما.”