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اقتصاد

سعر الدولار في السودان يواصل الجنون ويصعد لرقم كبير بالسوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم، الثلاثاء 23 أغسطس، داخل السوق الموازية (السوداء) ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً تسبب بربكة لتجار العملة.

سـعر الـدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري تفاوتَ سـعر الدولار داخل السوق السوداء بين الارتفاع والهبوط، دون أن يرتفع بشكل كبير عن أسعار الأيام الماضية.

إلا أن الدولار قفز بشكل مفاجئٍ اليوم في صعود لم يحدث منذ عدة أشهر، إلى سعر 580 جنيهاً.

وجاءت هذه الأسعار بحسب ما أفاد متعاملون داخل هذه السوق لـ(وطن).

وتنصح (وطن) متابعيها في السودان بعدم إجراء أي عملية شراء أو بيع، قبل التحقُّق من السعر من أكثرَ من مصدر.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 21 أغسطس 2022

سـعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وشهدت أسعار الدولار داخل البنوك السودانية ارتفاعاً أيضاً.

وجاء متوسط سعر شراء الدولار داخل بنوك السودان ـ بحسب نشرات بنكي الخرطوم، وأم درمان ـ عند 575.5 جنيهاً، فيما جاء سعر البيع عند 580.82.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند575.36 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر اليورو في بنوك السودان عند 572.92 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم سعر 678.60 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 678.59 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 154.66 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 153.5 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 158.90 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 157.08 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 159 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 157.59 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى1530 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان1529.58.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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