سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 24 أغسطس والارتفاع مستمر

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وطن- واصل سعر الدولار في السودان اليوم، الأربعاء 24 أغسطس، الارتفاع داخل البنوك السودانية ليستكمل مسيرة الارتفاع التي بدأت خلال تعاملات هذا الأسبوع.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وبحسب أحدث نشرة أسعار لبنكي “أم درمان” و“الخرطوم“، فقد ارتفع سعر الدولار في البنوك السودانية ليصل متوسط سعر الشراء إلى 578 جنيها، بينما وصل سعر البيع إلى 581 جنيها، وهو ارتفاع بسيط مقارنة بأسعار الأمس.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار داخل البنوك مدفوعا بقرارات البنك المركزي السوداني، والذي يسعى لمحاربة السوق السوداء للعملة.

ويعاني الاقتصاد السوداني أزمة حادة جراء ارتباك المشهد السياسي هناك، ما أدى لصعود الدولار إلى أرقام فلكية وانهيار العملة الوطنية منذ الإطاحة بنظام عمر البشير.

سعر اليورو في السودان اليوم

هذا وسجّل سعر اليورو، اليوم الأربعاء، في السودان 569.71 جنيهاً للشراء، و573.98 جنيهاً للبيع، بحسب أحدث نشرة لبنك “أم درمان”.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 652.08 جنيهاً للشراء، و656.97 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.62 جنيهاً للشراء و151.75 جنيهاً للبيع داخل بنك “أم درمان”.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 152.19 جنيهاً للشراء، و153.33 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان اليوم، الأربعاء، لدى البنوك نحو 157.59 جنيهاً للشراء، و158.78 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان 1497.79 جنيهاً للشراء، و1509.02 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجّل سعر الدينار البحريني اليوم الثلاثاء 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541 جنيهاً للبيع.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار وجميع العملات في البنوك السودانية والسوق السوداء بالسودان أيضا، لإمداد متابعينا هناك بأحدث سعر على مدار الساعة.

كما ننصح بالتأكد من أسعار العملات في السودان من أكثر من مصدر، قبل إجراء أي معاملة مالية