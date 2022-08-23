رداً على انتقاداته.. رونالدو يُحرج كاراجر على الهواء مباشرة (فيديو)

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وطن – أحرج البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر على الهواء مباشرة رداً على انتقاداته له، في وقت سابق عقب عودته إلى فريق الشياطين الحمر.

وقاطع صاروخ ماديرا رونالدو، تغطية قناة (سكاي سبورتس) البريطانية على الهواء مباشرة، قبيل بدء المباراة أمام نظيره ليفربول (الريدز)، من أجل احتضان زملائه السابقين جاري نيفيل وروي كين، إلا أنه تجاهل لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر.

كريستيانو رونالدو يتجاهل كاراجر

وأظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قيام الدون رونالدو بمقاطعة المحللين الرياضيين الثلاثة عبر قناة (سكاي سبورتس)، خلال خوض مع فريقه عمليات الإحماء داخل أرضية ملعب المباراة (أولد ترافورد).

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him 👀 pic.twitter.com/FIxOX0YRS8 — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

كما وبين مقطع الفيديو، تجاهل البرتغالي رونالدو أسطورة ليفربول كاراجر، إلى جانب عدم التحدث أمام الكاميرا. مكتفياً بمصافحة زميله السابقين في مانشستر يونايتد جاري نيفيل وروي كين، ليعود بعدها إلى الملعب لاستكمال عمليات الإحماء من جديد.

رد رونالدو على انتقادات كاراجر

ومازح مقدم البرنامج عن تجاهل رونالدو لأسطورة ليفربول كاراجر، قائلاً له: ” محادثة لطيفة معك جيمي”، ليرد عليه: ” فارغة تماماً!” مع تبادل الضحات.

كما وجاء تجاهل البرتغالي كريستيانو لكاراجر على الهواء مباشرة، رداً منه على انتقادات الأخير له على العلن.

كما وتحدث أسطورة ليفربول جيمي كاراجر في وقت سابق عن رونالدو، ” ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في كل العصور”. بالإضافة إلى انتقاده لقرار عودة اللاعب إلى نادي مانشستر يونايتد في وقت سابق.

وما يزال مستقبل الدون كريستيانو غامض مع الشياطين الحمر، وسط أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء سوق الانتقالات (الميركاتو) الصيفي مع بداية سبتمبر/ أيلول المقبل. حيث أن عقده مع النادي ينتهي في صيف 2023.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وصالح فريق مانشستر يونايتد جماهيره وعشاقه، بعد فوزه المثير على ليفربول. بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء فريق اليونايتد بهذا الفوز في المركز ال14 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدر بشكل مؤقت فريق أرسنال برصيد 9 نقاط حتى يومنا هذا.