الثلاثاء, أغسطس 23, 2022
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رياضة

رداً على انتقاداته.. رونالدو يُحرج كاراجر على الهواء مباشرة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رونالدو يحرج أسطورة ليفربول كاراجر على الهواء مباشرة watanserb.com
رونالدو يحرج أسطورة ليفربول كاراجر على الهواء مباشرة
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وطن – أحرج البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر على الهواء مباشرة رداً على انتقاداته له، في وقت سابق عقب عودته إلى فريق الشياطين الحمر.

وقاطع صاروخ ماديرا رونالدو، تغطية قناة (سكاي سبورتس) البريطانية على الهواء مباشرة، قبيل بدء المباراة أمام نظيره ليفربول (الريدز)، من أجل احتضان زملائه السابقين جاري نيفيل وروي كين، إلا أنه تجاهل لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر.

كريستيانو رونالدو يتجاهل كاراجر

وأظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قيام الدون رونالدو بمقاطعة المحللين الرياضيين الثلاثة عبر قناة (سكاي سبورتس)، خلال خوض مع فريقه عمليات الإحماء داخل أرضية ملعب المباراة (أولد ترافورد).

كما وبين مقطع الفيديو، تجاهل البرتغالي رونالدو أسطورة ليفربول كاراجر، إلى جانب عدم التحدث أمام الكاميرا. مكتفياً بمصافحة زميله السابقين في مانشستر يونايتد جاري نيفيل وروي كين، ليعود بعدها إلى الملعب لاستكمال عمليات الإحماء من جديد.

رد رونالدو على انتقادات كاراجر

ومازح مقدم البرنامج عن تجاهل رونالدو لأسطورة ليفربول كاراجر، قائلاً له: ” محادثة لطيفة معك جيمي”، ليرد عليه: ” فارغة تماماً!” مع تبادل الضحات.

كما وجاء تجاهل البرتغالي كريستيانو لكاراجر على الهواء مباشرة، رداً منه على انتقادات الأخير له على العلن.

كما وتحدث أسطورة ليفربول جيمي كاراجر في وقت سابق عن رونالدو، ” ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في كل العصور”. بالإضافة إلى انتقاده لقرار عودة اللاعب إلى نادي مانشستر يونايتد في وقت سابق.

وما يزال مستقبل الدون كريستيانو غامض مع الشياطين الحمر، وسط أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء سوق الانتقالات (الميركاتو) الصيفي مع بداية سبتمبر/ أيلول المقبل. حيث أن عقده مع النادي ينتهي في صيف 2023.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وصالح فريق مانشستر يونايتد جماهيره وعشاقه، بعد فوزه المثير على ليفربول. بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء فريق اليونايتد بهذا الفوز في المركز ال14 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدر بشكل مؤقت فريق أرسنال برصيد 9 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + سكاي سبورتس+ مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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