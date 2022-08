رداً على انتقاداته.. رونالدو يُحرج كاراجر على الهواء مباشرة (فيديو)

وطن – أحرج البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر على الهواء مباشرة رداً على انتقاداته له، في وقت سابق عقب عودته إلى فريق الشياطين الحمر.

وقاطع صاروخ ماديرا رونالدو، تغطية قناة (سكاي سبورتس) البريطانية على الهواء مباشرة، قبيل بدء المباراة أمام نظيره ليفربول (الريدز)، من أجل احتضان زملائه السابقين جاري نيفيل وروي كين، إلا أنه تجاهل لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر.

وأظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قيام الدون رونالدو بمقاطعة المحللين الرياضيين الثلاثة عبر قناة (سكاي سبورتس)، خلال خوض مع فريقه عمليات الإحماء داخل أرضية ملعب المباراة (أولد ترافورد).

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him 👀 pic.twitter.com/FIxOX0YRS8

— Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022