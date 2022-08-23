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راغب علامة يدافع عن ميسم الربيعي والأحضان بينهما بآية قرآنية عن الظلم

باسل النجار
كتب باسل النجار
راغب علامة وميسم الربيعي watanserb.com
راغب علامة وميسم الربيعي
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وطن- خرج الفنان راغب علامة عن صمته بشأن أزمة صوره الخاصة مع ميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي بالأردن حيدر العذاري، وعلق مدافعا عن موقفه وموقف زوجة “العذاري”.

راغب علامة يخرج عن صمته ويعلق على صوره مع زوجة السفير

وكانت صور نشرها راغب علامة رفقة ميسم الربيعي في منزل زوجها السفير بالأردن، أحدثت موجة غضب واسعة بين العراقيين الذين وصفوها بالغير لائقة والمسيئة للدبلوماسية العراقية، ما استدعى تدخل الحكومة بعد الضجة واستدعاء حيدر العذاري.

وشارك “علامة” عبر حسابه الرسمي بتويتر، رسالة سبق أن وجهها للعراقيين عبر قناة “الشرقية نيوز”.

وأكد الفنان اللبناني في حديثه أنه تريطه علاقة عائلية قديمة مع السفير حيدر العذاري وأسرته.”

موضحا:”خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب” حسب وصفه.

وزاد راغب علامة على تصريحاته تلك اليوم، فإفادة جديدة على تويتر حيث شارك المقطع الخاص بتصريحاته تلك وعلق بقوله:”الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم.”

وذهب “علامة” للدفاع عن موقفه وموقف ميسم الربيعي والصور التي أظهرتهما بأوضاع عرضتهما للانتقاد، عبر الاستشهاد بآية قرآنية عن الظلم من سورة إبراهيم آية 42:”ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.”

ميسم الربيعي بدون حجاب مع راغب علامة ووصلة “غزل وحب” تزيد الأزمة! (فيديو)

ميسم الربيعي بدون حجاب مع راغب علامة

ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية وعلى وقع الأزمة، تداول ناشطون فيديو منسوب لميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي في الأردن، مع الفنان اللبناني راغب علامة.

ميسم الربيعي بدون حجاب مع راغب علامة ووصلة “غزل وحب” تزيد الأزمة! (فيديو)

وظهرت ميسم الربيعي بالفيديو الجديد الذي زاد غضب العراقيين، وهي بدون حجاب، وتتغزل براغب علامة.

وتقول ميسم بالفيديو: ” شوفو مين ويانا اليوم”. ليرد الفنان اللبناني: “أنا”.

لتبدأ زوجة السفير وصلة غزل قالة: “كامل الجمال، كامل الأناقة، كامل الحضور، سوبر ستار بمعنى الكلمة. حياتي نورت”.

وأثار الفيديو الجدل بين الناشطين، فمنهم من أكد أن من ظهرت مع راغب علامة ليست ميسم الربيعي، بينما تداوله آخرون على أنها هي. كما أن موقع قناة “العربية”، ذكر أن السيدة التي ظهرت بالفيديو، هي زوجة السفير حيدر العذاري.

ومنذ أيام تضج مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار أزمة راغب علامة وزوجة السفير العراقي بالأردن، والتي تسببت بأزمة دبلوماسية نتج عنها استدعاء الحكومة العراقية لسفيرها حيدر العذاري.

ويتوقع محللون أن تطيح صور راغب علامة مع ميسم الربيعي، بالسفير العراقي من منصبه فيما ينتظر قرار الحكومة بعد استدعاء “العذاري”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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