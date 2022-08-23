الرئيسيةحياتنادراسة: لماذا تزيد الحرارة من الشهية عند الرجال؟
حياتنا

دراسة: لماذا تزيد الحرارة من الشهية عند الرجال؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
زيادة الشهية عند الرجال في فصل الصيف watanserb.com
زيادة الشهية عند الرجال في فصل الصيف
- Advertisement -

وطن-خلصت دراسة أجراها باحثون من جامعة “تل أبيب” أن ضوء الشمس يجعل الرجال يأكلون أكثر من النساء.

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أظهرت هذه الدراسة الحديثة، أن درجات الحرارة المرتفعة مثل موجات الحرارة التي شهدناها على وجه التحديد هذا الصيف، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية لدى الرجال، ما من شانه أن يسبب زيادة في الوزن.

هذا وتم الكشف عن أن أشعة الشمس فوق البنفسجية تجعل الرجل بالتحديد جائع ويبحث طوال الوقت عن تناول الطعام، في المقابل، لا نجد هذا السلوك عند النساء.

ماذا نأكل في الصيف حسب الطب الصيني التقليدي؟

تزيد الحرارة من شهية الرجال

بحسب ما ترجمته “وطن“، تمت الدراسة في أغسطس/آب، وقامت بتتبّع عادات 3000 شخص (رجالاً ونساءً) لمدة عام بين سنتي 1999 و 2001. ووجد الباحثون من الجامعة أن الرجال الذين تمت دراسة عاداتهم وتعرضوا للأشعة فوق البنفسجية، شهدوا في كثير من الأحيان زيادة في عدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها، بينما لم تتأثر النساء بهذا.

قيل إن سبب هذا التغيير في عادات الأكل لدى الرجال يرجع إلى إنتاج هرمون الجوع، الجريلين والذي يتم إطلاقه عندما يقوم ضوء الأشعة فوق البنفسجية على الجلد بتنشيط الجين p53. ولقد تم العثور على نفس التأثير عند الفئران الذكور.

واكتشفت البروفيسورة كارميت ليفي وفريقها، أن هذا ينطبق بشكل خاص على الرجال في فترة الصيف الذين تناولوا الطعام بشكل أكثر وانتظامًا عندما كانت أشعة الشمس فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها.

وعلاوة على ذلك، تسبب التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية في زيادة الوزن عند ذكور الفئران خلال 10 أسابيع، ولكن ليس لدى الإناث.

ضوء الشمس وارتفاع درجات الحرارة تزيد من شهية الرجل
ضوء الشمس وارتفاع درجات الحرارة تزيد من شهية الرجل

لا تتأثر النساء بفضل هرمون الاستروجين

في سياق متصل، لم يُلاحظ نفس التأثير بين المشاركات في الدراسة بسبب هرمون الأستروجين الأنثوي. وأوضحت الدراسة أنه: “عند النساء، يتداخل هرمون الاستروجين مع تفاعل جين p53-chromatin محفز هرمون الجريلين، وهذا ما يمنع هرمون الجوع أو الجريلين من التفاعل والبحث عن الطعام استجابةً للتعرض للأشعة فوق البنفسجية”.

مضيفة طيران تكشف عن طرق تمكّنك من الأكل والشرب مجانا على متن الطائرة

في الحقيقة، يمكن أن تفسر نتائج الدراسة سبب ميلك أكثر لتناول الآيس كريم في الشمس إذا كنت ذكرًا. لكن النتائج يمكن أن تساعد الأطباء أيضًا في تكييف العلاجات القائمة على الجنس للأمراض المرتبطة بالغدد الصماء.

وخلصت الدراسة إلى أن “الرجال يتأثرون بشكل كبير بالإشعاع الشمسي وتقلباته الموسمية مقارنة بالنساء، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف”.

أشعة الشمس فوق البنفسجية تجعل الرجل بالتحديد جائع
أشعة الشمس فوق البنفسجية تجعل الرجل بالتحديد جائع

وختامًا أوضح مؤلفي الدراسة:”علاوة على ذلك، وجدنا أن المستويات المنخفضة اليومية من التعرض للأشعة فوق البنفسجية UVB قد أدت إلى تحسين عملية تناول الطعام وسلوك البحث عنه عند ذكور الفئران، ولكن ليس في إناث الفئران، إنه اختلاف في الجنس تم ملاحظته أيضًا في المرضى الذين خضعوا للعلاج بالضوء. وقد ارتبط تحسن الشهية بمستويات مرتفعة من الجريلين المتداول (هرمون الجوع) المعروف عند الفئران والبشر على حد سواء”.

لماذا تنتفخ الأقدام في الصيف وكيف يمكن معالجتها؟

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ثلثا سكان العالم مهدّدون بمجاعة عالمية في حال اندلاع حرب نووية، دراسة تحذِّر

حياتنا

تعرّف على عطر ليوناردو دي كابريو المفضل.. عطر بثمن زهيد وبرائحة جذابة

حياتنا

دراسة: لأسباب غير منطقية 13٪ من الفرنسيين لا يريدون أن يكونوا أباءً أو يندمون على ذلك

حياتنا

دراسة: ما عوامل الانجذاب النفسية بين الرجل والمرأة؟

حياتنا

دراسة: شرب هذه الكمية من القهوة قد تضيف سنوات إلى حياتك

حياتنا

كيف تساعد القرفة في الوقاية من مرض السكري؟

حياتنا

هل يزيد الملح من خطر الموت المبكر؟ دراسة تجيب

حياتنا

دراسة تكشف: 3 ألوان ينجذب البعوض إليها بشكل خاص

حياتنا

كوفيد 19: طريقة لفهم الاختلافات في المناعة بين النساء والرجال بشكل أفضل

حياتنا

دراسة تؤكد أن الجوع يمكن أن يجعلك غاضبًا حقًا

حياتنا

إليكم السبب الرئيسي للانفصال في عام 2022 وفقًا لدراسة

حياتنا

4 نصائح بشأن خصوبة الرجال يجب أن تفكر فيها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا