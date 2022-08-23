دراسة: لماذا تزيد الحرارة من الشهية عند الرجال؟

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وطن-خلصت دراسة أجراها باحثون من جامعة “تل أبيب” أن ضوء الشمس يجعل الرجال يأكلون أكثر من النساء.

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أظهرت هذه الدراسة الحديثة، أن درجات الحرارة المرتفعة مثل موجات الحرارة التي شهدناها على وجه التحديد هذا الصيف، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية لدى الرجال، ما من شانه أن يسبب زيادة في الوزن.

هذا وتم الكشف عن أن أشعة الشمس فوق البنفسجية تجعل الرجل بالتحديد جائع ويبحث طوال الوقت عن تناول الطعام، في المقابل، لا نجد هذا السلوك عند النساء.

تزيد الحرارة من شهية الرجال

بحسب ما ترجمته “وطن“، تمت الدراسة في أغسطس/آب، وقامت بتتبّع عادات 3000 شخص (رجالاً ونساءً) لمدة عام بين سنتي 1999 و 2001. ووجد الباحثون من الجامعة أن الرجال الذين تمت دراسة عاداتهم وتعرضوا للأشعة فوق البنفسجية، شهدوا في كثير من الأحيان زيادة في عدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها، بينما لم تتأثر النساء بهذا.

قيل إن سبب هذا التغيير في عادات الأكل لدى الرجال يرجع إلى إنتاج هرمون الجوع، الجريلين والذي يتم إطلاقه عندما يقوم ضوء الأشعة فوق البنفسجية على الجلد بتنشيط الجين p53. ولقد تم العثور على نفس التأثير عند الفئران الذكور.

واكتشفت البروفيسورة كارميت ليفي وفريقها، أن هذا ينطبق بشكل خاص على الرجال في فترة الصيف الذين تناولوا الطعام بشكل أكثر وانتظامًا عندما كانت أشعة الشمس فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها.

وعلاوة على ذلك، تسبب التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية في زيادة الوزن عند ذكور الفئران خلال 10 أسابيع، ولكن ليس لدى الإناث.

لا تتأثر النساء بفضل هرمون الاستروجين

في سياق متصل، لم يُلاحظ نفس التأثير بين المشاركات في الدراسة بسبب هرمون الأستروجين الأنثوي. وأوضحت الدراسة أنه: “عند النساء، يتداخل هرمون الاستروجين مع تفاعل جين p53-chromatin محفز هرمون الجريلين، وهذا ما يمنع هرمون الجوع أو الجريلين من التفاعل والبحث عن الطعام استجابةً للتعرض للأشعة فوق البنفسجية”.

في الحقيقة، يمكن أن تفسر نتائج الدراسة سبب ميلك أكثر لتناول الآيس كريم في الشمس إذا كنت ذكرًا. لكن النتائج يمكن أن تساعد الأطباء أيضًا في تكييف العلاجات القائمة على الجنس للأمراض المرتبطة بالغدد الصماء.

وخلصت الدراسة إلى أن “الرجال يتأثرون بشكل كبير بالإشعاع الشمسي وتقلباته الموسمية مقارنة بالنساء، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف”.

وختامًا أوضح مؤلفي الدراسة:”علاوة على ذلك، وجدنا أن المستويات المنخفضة اليومية من التعرض للأشعة فوق البنفسجية UVB قد أدت إلى تحسين عملية تناول الطعام وسلوك البحث عنه عند ذكور الفئران، ولكن ليس في إناث الفئران، إنه اختلاف في الجنس تم ملاحظته أيضًا في المرضى الذين خضعوا للعلاج بالضوء. وقد ارتبط تحسن الشهية بمستويات مرتفعة من الجريلين المتداول (هرمون الجوع) المعروف عند الفئران والبشر على حد سواء”.