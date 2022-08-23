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تلوث كارثي يضرب 10 شواطئ جميلة في بريطانيا (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
تم إغلاق عدد من الشواطئ بعد تسرب مياه الصرف الصحي إليها
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وطنبعد هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي، أغلقت الحكومة البريطانية العديد من الشواطئ بعد أن تسربت اليها مياه الصرف الصحي التي تمّ تفريغها في البحر من قبل شركات المياه، وفقا لما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.

وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة الحملات البيئية Surfers Against Sewage (SAS)، تتعرض شركات المياه لانتقادات متتالية نتيجة عدم استثمارها للأموال في البنية التحتية القديمة للمياه في المملكة المتحدة، مع تزايد الدعوات للتدخل الفوري من قبل الوزراء.

وفيما يلي عشرة شواطئ جميلة في بريطانيا ينصح بتجنبها بعد ان أصبحت ملوثة بمياه الصرف الصحي، وذلك فقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة الحملات البيئية.

Spittal, East Lothian

يبلغ طول شاطى “spittal”حوالي كيلومتر واحد، ويقع مباشرة جنوب نهر تويد.

Tweedmouth, Berwick old bridge, looking across Tweed,

ويعد من الشواطىء التي نُصح بتجنبها بسبب خطر التلوث.

Warkworth, Northumberland

واركوورث هو شاطئ كبير، رملي يشتهر بالكثبان الرملية الرائعة

لا توجد فيضان مجاري تصريف مباشرة في واركورث. ولكن قد تسربت البعض منها في المنطقة المجاورة للشاطئ، والتي فاضت إحداها في اليومين الماضيين.

Amble Links, Northumberland

يقع شاطىء أمبل لينكس جنوب ميناء أمبل ويمتد بطول كيلومتر واحد من الصخور والرمال والحصى المنحدرة تدريجيًا في البحر.

تم تصريف مياه الصرف الصحي من فيضان المجاري في هذا الموقع خلال الساعات الماضية.

Ladram Bay, Devon

هو شاطئ صغير منعزل من الرمال والحصى يتميز بكدسين مرتفعين من الصخور الحمراء على البحر.

يقع هذا الشاطئ في منطقة East Devon ذات الجمال الطبيعي الأخاذ.

لا توجد فيضانات مياه الصرف الصحي في خليج لادرام. ولكن الصرف الصحي المعالج يعمل على تصريف مياه الصرف جنوب غرب الشاطئ، وهناك حاليًا تحذير من مخاطر التلوث.

Marske Sands, Yorkshire

يمتد شاطئ Marske-By-The-Sea الرملي بين المنتجعات الساحلية في Saltburn و Redcar على الساحل الشمالي الشرقي.

تم تصريف عدد من مياه الصرف الصحي في هذا البحر خاصة خلف الشاطئ وواحد على الشاطئ مباشرة.

Gyllyngvase Beach, Cornwall

Gyllyngvase هو منتجع شاطئي شهير يقع على الساحل الجنوبي لكورنوال عند مصب نهر فال.

وللأسف، قد تم تفريغ مياه الصرف الصحي هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Leysdown, Kent

يقع Leysdown على جزيرة Sheppey، وهو عبارة عن شاطئ تقليدي مدعوم بمنتزه.

لا توجد فيضان مجاري في Leysdown لكن مصبات نهر Swale و River Medway تقع على جانبي الشاطئ.

Budleigh Salterton, Devon

يعد شاطئ Budleigh Salterton جزءًا من ساحل التراث العالمي القديم. ويمتد على مسافة كيلومترين من شاطئ المنتجع مع المنحدرات الحمراء في الطرف الغربي ومصب نهر Otter.

وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة الحملات البيئية Surfers Against Sewage (SAS)، هذا الشاطئ ملوث يمياه الصرف الصحي.

Dee River, Cheshire

يحظى هذا الشاطئ بشعبية كبيرة بين السباحين.

Parkgate and salt marsh on Wirral.

للأسف، تم تصريف مياه الصرف الصحي في هذا الموقع خلال الساعات الماضية.

Morecambe South, Lancashire

يقع شاطئ Morecombe South أسفل مدينة صيد إنجليزية تقليدية وهو شاطىء رملي مغطى بالحصى.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع،  تم تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي هناك.

المصدرصحيفة ميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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