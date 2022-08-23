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رياضة

بحضور “ابن سلمان”.. تصرف مشين وغير أخلاقي من “جوشوا” بعد خسارته في نزال جدة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أنتوني جوشوا watanserb.com
الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا وخصمه الأوكراني أولكسندر أوسيك
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وطن – ضجت مواقع التوصل الاجتماعي في الغرب بمقطع فيديو للملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بعد قيامه بتصرف مشين عقب خسارته لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل في “نزال البحر الأحمر” الذي احتضنته مدينة جدة السعودية مساء السبت الفائت بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا للفيديو المتداول بكثافة ورصدته “وطن“، لم يتقبل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا الهزيمة من خصمه الأوكراني أولكسندر أوسيك بعد إعلان الحكم خصمه.

جوشوا يغادر الحلبة غاضبا

وأظهر الفيديو، أن “جوشوا” الذي توج ببطولة الوزن الثقيل للملاكمة في أولمبياد لندن 2012 غادر الحلبة غاضبا ليعود مرة أخرى ليقوم بتصرفات غريبة، ناطقا بكلمات بذيئة بعد أن رمى أرضا حزامين لأوسيك.

وبحسب الفيديو، فقد حاول “جوشوا” الاشتباك مع عدد ممن تواجدوا داخل الحلبة، لانتقادهم تصرفه الغير أخلاقي.

جوشوا يعود للحلبة ويهنىء خصمه بالفوز

وأظهر فيديو آخر تم تداوله مغادرة “جوشوا” مرة أخرى للحلبة عقب تبادله بعض الشتائم مع الحضور، ثم عاد مرة ثانية للحلبة مهنئا خصمه بالفوز.

وخسر جوشوا اللقب أمام أوسيك بقرار حكمين من ثلاثة خلال النزال الذي شهدته مدينة الملك عبد الله في جدة، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو.

وقال وكيله إيدي هيرن: “رأيتم ردّ فعل إيه جاي، كانت لإنسان أراد الفوز بشدّة، مع الكثير من الضغوط على كتفيه. أعتقد أنه انفجر لأنه خسر وكان مدمَّراً”.

وكان جوشوا نفى تكهنات بأن الهزيمة ستنهي مسيرته، لكنه أقرّ بأنه لا يستطيع تحمل خسارة ثالثة في مسيرته.

وحسم أوسيك ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة IBF، رابطة الملاكمة العالمية WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO بنتيجة 113-115، 115-113، 116-112، حسب “فرانس برس”.

وكان أوسيك البالغ من العمر 35 عاما والذي لم يخسر بعد 20 فوزا، صفر خسارة، 13 ضربة قاضية، قد تغلب على جوشوا البالغ 32 عاما بإجماع النقاط في سبتمبر في لندن وجرده من أحزمته.

نصيحة مايك تايسون لـ”جوشوا”

وكان أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون قد سبق وتحدث بخصوص هذه المواجهة، حيث استبعد خلالها فوز البريطاني “جوشوا” بالنزال، قائلا: “سيواجه صعوبة في ضربه، سيكون من الصعب التغلب على أوسيك لأنه سريع وقادر على تخطي جوشوا بلكماته”.

أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون

وجه تايسون نصيحة ثمينة لجوشوا إذا أراد الفوز: “يحتاج إلى تعلم كيفية إدارة ضربة بالكوع، هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يستطع تحمله، فهو لا يستطيع التعامل مع ضربة بالكوع وحركتها”.

وتابع: “لكماته قوية لكنها غير دقيقة، عليك أن تكون دقيقا ضد رجل مثل هذا، لأنه يتحرك كثيرا، سوف تضطر إلى إرهاقه، يحتاج جوشوا إلى زيادة السرعة قليلا فقط، ليس كثيرا، لأنه لديه الكثير من الإمكانات”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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