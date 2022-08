بحضور “ابن سلمان”.. تصرف مشين وغير أخلاقي من “جوشوا” بعد خسارته في نزال جدة

- Advertisement -

وطن – ضجت مواقع التوصل الاجتماعي في الغرب بمقطع فيديو للملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بعد قيامه بتصرف مشين عقب خسارته لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل في “نزال البحر الأحمر” الذي احتضنته مدينة جدة السعودية مساء السبت الفائت بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا للفيديو المتداول بكثافة ورصدته “وطن“، لم يتقبل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا الهزيمة من خصمه الأوكراني أولكسندر أوسيك بعد إعلان الحكم خصمه.

جوشوا يغادر الحلبة غاضبا

وأظهر الفيديو، أن “جوشوا” الذي توج ببطولة الوزن الثقيل للملاكمة في أولمبياد لندن 2012 غادر الحلبة غاضبا ليعود مرة أخرى ليقوم بتصرفات غريبة، ناطقا بكلمات بذيئة بعد أن رمى أرضا حزامين لأوسيك.

Mad how this melee unfolded and nobody from Joshua’s side did anything 1/4 pic.twitter.com/2Vxjmf7XNQ — Highfield Boxing (@highfieldboxing) August 22, 2022

وبحسب الفيديو، فقد حاول “جوشوا” الاشتباك مع عدد ممن تواجدوا داخل الحلبة، لانتقادهم تصرفه الغير أخلاقي.

جوشوا يعود للحلبة ويهنىء خصمه بالفوز

وأظهر فيديو آخر تم تداوله مغادرة “جوشوا” مرة أخرى للحلبة عقب تبادله بعض الشتائم مع الحضور، ثم عاد مرة ثانية للحلبة مهنئا خصمه بالفوز.

Only Eddie Hearn, Frank Smith and Gbenga come out of it with any credit. 2/4 pic.twitter.com/6tMGDZoDGE — Highfield Boxing (@highfieldboxing) August 22, 2022

So, Usyk’s greatest ever moment was ruined. 3/4 pic.twitter.com/tfMuTY6DNV — Highfield Boxing (@highfieldboxing) August 22, 2022

وخسر جوشوا اللقب أمام أوسيك بقرار حكمين من ثلاثة خلال النزال الذي شهدته مدينة الملك عبد الله في جدة، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحضر نزال البحر الأحمر في جدة ❤️🇸🇦pic.twitter.com/a7Kml9cjDD — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 20, 2022

وقال وكيله إيدي هيرن: “رأيتم ردّ فعل إيه جاي، كانت لإنسان أراد الفوز بشدّة، مع الكثير من الضغوط على كتفيه. أعتقد أنه انفجر لأنه خسر وكان مدمَّراً”.

وكان جوشوا نفى تكهنات بأن الهزيمة ستنهي مسيرته، لكنه أقرّ بأنه لا يستطيع تحمل خسارة ثالثة في مسيرته.

وحسم أوسيك ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة IBF، رابطة الملاكمة العالمية WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO بنتيجة 113-115، 115-113، 116-112، حسب “فرانس برس”.

وكان أوسيك البالغ من العمر 35 عاما والذي لم يخسر بعد 20 فوزا، صفر خسارة، 13 ضربة قاضية، قد تغلب على جوشوا البالغ 32 عاما بإجماع النقاط في سبتمبر في لندن وجرده من أحزمته.

نصيحة مايك تايسون لـ”جوشوا”

وكان أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون قد سبق وتحدث بخصوص هذه المواجهة، حيث استبعد خلالها فوز البريطاني “جوشوا” بالنزال، قائلا: “سيواجه صعوبة في ضربه، سيكون من الصعب التغلب على أوسيك لأنه سريع وقادر على تخطي جوشوا بلكماته”.

وجه تايسون نصيحة ثمينة لجوشوا إذا أراد الفوز: “يحتاج إلى تعلم كيفية إدارة ضربة بالكوع، هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يستطع تحمله، فهو لا يستطيع التعامل مع ضربة بالكوع وحركتها”.

وتابع: “لكماته قوية لكنها غير دقيقة، عليك أن تكون دقيقا ضد رجل مثل هذا، لأنه يتحرك كثيرا، سوف تضطر إلى إرهاقه، يحتاج جوشوا إلى زيادة السرعة قليلا فقط، ليس كثيرا، لأنه لديه الكثير من الإمكانات”.