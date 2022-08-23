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انخفاض الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الأصول الأجنبية watanserb.com
البنك المركزي العماني
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وطن– انخفضت الأصـول الأجنبية للبنك المركزي العماني إلى أدنى مستوى لها، منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، بنسبة 5.1%، وذلك وفقاً لبيانات رسمية لشهر يونيو/حزيران الماضي.

ووفقاً لما نشرته “الاناضول“، فقد كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية انخفضت إلى 6.392 مليار ريال ،(16.6 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2022.

وكانت الأصول الأجنبية للمركزي سجلت 6.736 مليارات ريال (17.56 مليار دولار) في يونيو 2021.

توزيعات الأصول الأجنبية في سلطنة عمان

وتتوزع الأصول الأجنبية، بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية.

وعلى أساس شهري، انخفضت احتياطيات عمان الأجنبية بنسبة 4.6% في يونيو، من 6.705 مليارات ريال (17.48 مليار دولار) في مايو/أيار السابق.

وتُعد السلطنة منتِجاً صغيراً للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً، إلا أنها تتأثر بحركة أسعار النفط.

وكالة “فيتش” ترفع تصنيف سلطنة عمان

ومؤخراً، رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف سلطنة عمان إلى bb مع نظرة مستقرة، قائلةً: إن عائدات النفط المرتفعة ستدعم تحقيق فائض في الميزانية في عامي 2022 و2023.

وأفادت “فيتش” بأن الاقتصاد العماني والإيرادات المالية، سيظلان مرتبطين بشدة بقطاع الهيدروكربونات، على الرغم من الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز التنوّع.

المصدرالاناضول
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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