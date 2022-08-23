العناية الإلهية تنقذ سائحاً من موت محقق في ظفار بسلطنة عمان (فيديو)

وطن- أنقذت العناية الإلهية زائراً خليجياً بغد انزلاق المركبة التي كان يستقلها في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة ظفار، حيث يقضي وأسرته إجازة صيفية. - Advertisement -

“أعطاني الله عمراً جديداً”

ونشر الزائر الذي لم يعرف اسمه مقطع فيديو لما حصل وقال إنه صوره للحذر والعبرة.

زائر خليجي يحذر بالانتباه في بعض المناطق الجبلية بمحافظة ظفار بعد انزلاق مركبتهم ونجاتهم pic.twitter.com/BdofRjDf3M — أخبار عمان (@omaniyanews) August 22, 2022

حيث روى الزائر الخليجي لسلطنة عمان في المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا، أنه كان في سيارته فوق جبل وعندما أراد إنزال أغراضه مشت السيارة بصعوبة ولم تعد الفرامل تعمل.

وتابع: “رأيت الموت بعيني ولكن الله أعطاني عمراً جديداً”.

واستطرد بأن السيارة وقفت بالعرض في مكان أشار إليه في المقطع، وقال إنها سقطت ولكن اصطدامها بالأشجار أنقذه من مزيد من السقوط.

وتفاعل مغردون مع المقطع محملين الزائر الناجي مسؤولية ما حصل معه لسيره بسيارته في أماكن خطرة، وعدم التزام تعليمات الأمان وتخريب البساط الأخضر في المنطقة بعجلات سيارته.

كما علقت صاحبة حساب “روح نقية” أن السيارة من المستحيل أن تزحف كما أكد صاحبها إلا إذا كانت قد جاءت في مكان شديد الانحدار وهذا خطأ السائق.

مضيفة أن “مروج صلالة رطبة وزلقة في هذه الفترة، كذلك هناك تحذيرات من البلدية بعدم التعدي على البساط الأخضر بالسيارات، فالسائق ارتكب مخالفة في هذا الجانب”.

السيارة مستحيل تزحف إلا إذا كان جايبنها في مكان شديد الانحدار، وهذا خطأ سائق السيارة، أضف إلى ذلك أن مروج صلالة رطبة وزلقة في هذه الفترة، كذلك هناك تحذيرات من البلدية بعدم التعدي على البساط الأخضر بالسيارات، فالسائق ارتكب مخالفة في هذا الجانب.

كان زين لو أضاف إلى نصائحه نصح… — روح نقية (@bo22da) August 23, 2022

وقال آخر: “المفروض فيه تنبيهات لعدم دخول السيارات للبساط الأخضر يسبب تصحر، فقط الوقوف على جنبات الطرق أو مواقف مخصصة”.

المفروض فيه تنبيهات لعدم دخول السيارات للبساط الأخضر يسبب تصحر فقط الوقوف على جنبات الطرق او مواقف مخصصة — الوسيط (@alwsyt2) August 22, 2022

ورأت “إيمان سالم” أن صاحب الفيديو خرب الغطاء النباتي وسيعود إلى بلاده وكأن شيئاً لم يحصل.”

وأضافت: المفروض أن يدفع غرامة أو يقوم بإصلاح ما خربه ثم يعود لبلاده.”

خرب الغطاء النباتي واخر شي بيرجع بلاده بعد من خرب والله مفروض يدفع غرامه او يجلس يصلح الي خربه وبعدين يرجع — Aiman Saleem 🇴🇲 (@AimanSa15447453) August 23, 2022

وفي السياق ذاته عقبت “سلمى” أصلاً هذه الطبيعة ليست في بلادهم وإذا خربوها فالأمر عادي لديهم.”

واستدركت: “مصيبة النفوس المريضة الله وهب الشخص عقلاً يحكمه”.

وتساءلت: هل تدخل السيارة بمفردها إلى هذه المنطقة لولا صاحبها ولكن يجب مراعاة الضمير وعدم تخريب الطبيعة”.

اصلن ها الطبيعه مب في بلادهم عادي يخربوا تراهم ماشين مصيبه النفوس المريضه كم نحط لوايح إرشادات وبعدين الله واهب الشخص عقل يحكمه هل السياره تدخل زين لو مشيه السياره ماشي مراعه لازمه لاضمير في خراب الطبيعه — سلمى (@in1rvyLOsDBYI8m) August 23, 2022

قوانين وتشريعات

وعملت سلطنة عمان منذ وقت مبكر على سن العديد من التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث، ولعل أبرزها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١.

وبحسب دراسة للباحث “سلطان بن عبدالله الشكيلي” تصل العقوبات والغرامات في هذا الباب إلى آلاف الريالات والسجن أو بإحدى هاتين العقوبتين المفروضتين.

وقد منحت الجهات ذات العلاقة عددا من الصلاحيات لمأموري الضبط القضائي من المفتشين والمراقبين والمختصين العاملين لديها للتعامل مع كل حالات حوادث التلوث وانتهاكات الحياة الفطرية.

السياحة في سلطنة عمان

ويذكر أن السياحة عادت إلى المناطق العمانية بعد رفع القيود الخاصة بكورونا ومن بينها ظفار التي تتميز بثوبها الأخضر حيث يرتادها مئات الآلاف من محافظات السلطنة ودول التعاون الخليجي، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والممطرة التي تميزها عن غيرها مناطق دول الخليج الأخرى الحارة في مثل هذا الوقت.

خريف ظفار

ويتميز مناخ محافظة ظفار -أرض اللبان- في جنوب سلطنة عُمان بشكل عام بالاعتدال طيلة أيام السنة إلا أنها تتأثر بالرياح الموسمية الغربية القادمة من المحيط الهندي. حيث تستقبل جبالها الأمطار الموسمية المصحوبة بالسحب الكثيفة والضباب طوال أشهر الخريف التي تمتد فلكياً من 21 يونيو وحتى 21 سبتمبر من كل عام.

وأعلنت وزارة السياحة العمانية أنها تهدف إلى زيادة السياح من 750 ألف سائح قبل قيود كورونا من زوار ما يعرف بـ”خريف ظفار” هذا العام إلى نحو مليون ونصف زائر خلال العامين القادمين لاسيما من مواطني دول التعاون الخليجي.

300 ألف مسافر

وبحسب تقرير لقناة “الجزيرة” تسعى سلطنة عمان إلى وضع خطط عاجلة لتلافي عدد من المشكلات التي قد تحدث بسبب كثافة عدد الزوار 33 ووضع رحلة جوية مباشرة بين مطار صلالة ومطارات دول مجلس التعاون الخليجي.

https://twitter.com/sameer_alnamri/status/1561701126663278593?s=20&t=3USovmYB4iMaAIEOvkL_MA

وبحسب المصدر استقبل مطار صلالة خلال موسم خريف هذا العام 300 ألف مسافر من جنسيات خليجية وعربية وبلغ حجم إنفاق القادمين في تلك الفترة نحو مائتي مليون دولار.

ولكن في العامين اللاحقين تسببت القيود التي وضعتها الدولة للحد من وباء كورونا ولاسيما للمنشآت السياحية في تقليص أعداد الزوار.