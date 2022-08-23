الثلاثاء, أغسطس 23, 2022
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العناية الإلهية تنقذ سائحاً من موت محقق في ظفار بسلطنة عمان (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
انقاذ سائح في ظفار بسلطنة عمان watanserb.com
انقاذ سائح في ظفار بسلطنة عمان

وطن- أنقذت العناية الإلهية زائراً خليجياً بغد انزلاق المركبة التي كان يستقلها في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة ظفار، حيث يقضي وأسرته إجازة صيفية.

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“أعطاني الله عمراً جديداً”

ونشر الزائر الذي لم يعرف اسمه مقطع فيديو لما حصل وقال إنه صوره للحذر والعبرة.

حيث روى الزائر الخليجي لسلطنة عمان في المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا، أنه كان في سيارته فوق جبل وعندما أراد إنزال أغراضه مشت السيارة بصعوبة ولم تعد الفرامل تعمل.

وتابع: “رأيت الموت بعيني ولكن الله أعطاني عمراً جديداً”.

واستطرد بأن السيارة وقفت بالعرض في مكان أشار إليه في المقطع، وقال إنها سقطت ولكن اصطدامها بالأشجار أنقذه من مزيد من السقوط.

وتفاعل مغردون مع المقطع محملين الزائر الناجي مسؤولية ما حصل معه لسيره بسيارته في أماكن خطرة، وعدم التزام تعليمات الأمان وتخريب البساط الأخضر في المنطقة بعجلات سيارته.

كما علقت صاحبة حساب “روح نقية” أن السيارة من المستحيل أن تزحف كما أكد صاحبها إلا إذا كانت قد جاءت في مكان شديد الانحدار وهذا خطأ السائق.

مضيفة أن “مروج صلالة رطبة وزلقة في هذه الفترة، كذلك هناك تحذيرات من البلدية بعدم التعدي على البساط الأخضر بالسيارات، فالسائق ارتكب مخالفة في هذا الجانب”.

وقال آخر: “المفروض فيه تنبيهات لعدم دخول السيارات للبساط الأخضر يسبب تصحر، فقط الوقوف على جنبات الطرق أو مواقف مخصصة”.

ورأت “إيمان سالم” أن صاحب الفيديو خرب الغطاء النباتي وسيعود إلى بلاده وكأن شيئاً لم يحصل.”

وأضافت: المفروض أن يدفع غرامة أو يقوم بإصلاح ما خربه ثم يعود لبلاده.”

وفي السياق ذاته عقبت “سلمى” أصلاً هذه الطبيعة ليست في بلادهم وإذا خربوها فالأمر عادي لديهم.”

واستدركت: “مصيبة النفوس المريضة الله وهب الشخص عقلاً يحكمه”.

وتساءلت: هل تدخل السيارة بمفردها إلى هذه المنطقة لولا صاحبها ولكن يجب مراعاة الضمير وعدم تخريب الطبيعة”.

قوانين وتشريعات

وعملت سلطنة عمان منذ وقت مبكر على سن العديد من التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث، ولعل أبرزها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١.

وبحسب دراسة للباحث “سلطان بن عبدالله الشكيلي” تصل العقوبات والغرامات في هذا الباب إلى آلاف الريالات والسجن أو بإحدى هاتين العقوبتين المفروضتين.

وقد منحت الجهات ذات العلاقة عددا من الصلاحيات لمأموري الضبط القضائي من المفتشين والمراقبين والمختصين العاملين لديها للتعامل مع كل حالات حوادث التلوث وانتهاكات الحياة الفطرية.

السياحة في سلطنة عمان

ويذكر أن السياحة عادت إلى المناطق العمانية بعد رفع القيود الخاصة بكورونا ومن بينها ظفار التي تتميز بثوبها الأخضر حيث يرتادها مئات الآلاف من محافظات السلطنة ودول التعاون الخليجي، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والممطرة التي تميزها عن غيرها مناطق دول الخليج الأخرى الحارة في مثل هذا الوقت.

خريف ظفار

ويتميز مناخ محافظة ظفار -أرض اللبان- في جنوب سلطنة عُمان بشكل عام بالاعتدال طيلة أيام السنة إلا أنها تتأثر بالرياح الموسمية الغربية القادمة من المحيط الهندي. حيث تستقبل جبالها الأمطار الموسمية المصحوبة بالسحب الكثيفة والضباب طوال أشهر الخريف التي تمتد فلكياً من 21 يونيو وحتى 21 سبتمبر من كل عام.

وأعلنت وزارة السياحة العمانية أنها تهدف إلى زيادة السياح من 750 ألف سائح قبل قيود كورونا من زوار ما يعرف بـ”خريف ظفار” هذا العام إلى نحو مليون ونصف زائر خلال العامين القادمين لاسيما من مواطني دول التعاون الخليجي.

300 ألف مسافر

وبحسب تقرير لقناة “الجزيرة” تسعى سلطنة عمان إلى وضع خطط عاجلة لتلافي عدد من المشكلات التي قد تحدث بسبب كثافة عدد الزوار 33 ووضع رحلة جوية مباشرة بين مطار صلالة ومطارات دول مجلس التعاون الخليجي.

https://twitter.com/sameer_alnamri/status/1561701126663278593?s=20&t=3USovmYB4iMaAIEOvkL_MA

وبحسب المصدر استقبل مطار صلالة خلال موسم خريف هذا العام 300 ألف مسافر من جنسيات خليجية وعربية وبلغ حجم إنفاق القادمين في تلك الفترة نحو مائتي مليون دولار.

ولكن في العامين اللاحقين تسببت القيود التي وضعتها الدولة للحد من وباء كورونا ولاسيما للمنشآت السياحية في تقليص أعداد الزوار.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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