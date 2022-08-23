الزمالك بطل الدوري المصري بلا منازع للمرة ال14 في تاريخه

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وطن – تُوج فريق الزمالك البيضاوي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة ال14 في تاريخ مسيرته والثانية له على التوالي.

وجاء تتويج الفارس الأبيض باللقب لهذا الموسم، بعد تعثر الوصيف بيراميدز أقرب المنافسين له على الصدارة، بالخسارة أمام فيوتشر بهدف نظيف دون رد.

الزمالك بطل الدوري المصري

وكان فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، قد حقق النتائج الإيجابية خلال مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ونجح في الدفاع عن لقبه للمرة الثانية على التوالي.

الدوري الأصعب والمشوار الأقوى، لا يليق إلا بالزمالك. ⭐️🏹 درع الدوري يأبى الخروج من ١٠٠ عقبة ليحتفل داخل بيته من جديد. 🥳 مبروك لكل ما هو زمالكاوي، نستحقها عن جدارة! 🤍 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك#Cairo14White pic.twitter.com/djLXGkVZTU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 22, 2022

وخاض الزمالك حتى الآن في منافسات الدوري الممتاز31 مباراة، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 24 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات آخرى.

وبهذا الجهد المبذول من الفارس الأبيض، نجح في حصد اللقب مبكراً، للمرة ال14 في تاريخ مسيرته، مستفيداً من تعثر أقرب المنافسين له بيراميدز أمام فيوتشر، ليصل الفارق بين المتصدر والوصيف إلى 7 نقاط.

كما وسيلتقي الزمالك، الثلاثاء، أمام نظيره الاتحاد السكندري في منافسات الجولة ال32. من الدوري المصري الممتاز، إلى جانب الاحتفال باللقب أمام جماهيره وعشاقه.

خيبة عشاق الأهلي المصري

ولم يستطع فريق الأهلي الغريم الأزلي لفريق الزمالك، من مواصلة الصراع على الصدارة، بسبب سوء النتائج في المباريات وإهدار النقاط، إلى جانب مواصلة الغريم في تحقيق سكة الانتصالات لتعزيز الصدارة والانفراد في قمة الدوري المصري والحفاظ على لقبه.

كما وجعل إدارة نادي الأهلي مع بداية الشهر الجاري، الدفع باللاعبين الناشئين واللاعبين العائدين من الإصابات لاستكمال هذا الموسم، بغض النظر عن النتائج، على حساب إراحة العديد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية. نتيجة الإجهاد البدني وضغط المباريات والبطولات مع الفريق ومنتخبات بلدانهم.

سهم الزمالك لم يكتفي فقط بصيد كأس مصر ودرع الدوري، سهم الزمالك يصطاد كل ما هو مستحيل. 🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك#Cairo14White pic.twitter.com/ROAuWPLX8Y — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 22, 2022

ترتيب الدوري المصري 2022

وينفرد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، كما وآتى في وصافة الترتيب بيراميدز برصيد68 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث. برصيد 64 نقطة، ويليه فريق فيوتشر في رابع الترتيب برصيد 53 نقطة.

📋 إليكم ترتيب جدول الدوري المصري قبل بداية الجولة الثانية والثلاثون ⚽️#رابطة_الأندية_المحترفة | #EPL pic.twitter.com/ksp9WenI6n — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) August 21, 2022

كما وجاء فريق طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة، وفي المركز السادس حل فريق سموحة برصيد 42 نقطة، ويليه فريق البنك الأهلي برصيد 41 نقطة.

وفي المركز الثامن تواجد فريق فاركو بفارق نقطة وحيدة. برصيد 40 نقطة، كما وجاء فريق الإسماعيلي برصيد 37 نقطة، متساوياً مع المركز العاشر فريق سيراميكا كليو باترا بنفس الرصيد من النقاط للموسم الجاري.