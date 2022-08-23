الرئيسيةرياضةالزمالك بطل الدوري المصري بلا منازع للمرة ال14 في تاريخه
رياضة

الزمالك بطل الدوري المصري بلا منازع للمرة ال14 في تاريخه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الزمالك بطل الدوري المصري للمرة 14 في تاريخه watanserb.com
الزمالك بطل الدوري المصري للمرة 14 في تاريخه
- Advertisement -

وطن – تُوج فريق الزمالك البيضاوي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة ال14 في تاريخ مسيرته والثانية له على التوالي.

وجاء تتويج الفارس الأبيض باللقب لهذا الموسم، بعد تعثر الوصيف بيراميدز أقرب المنافسين له على الصدارة، بالخسارة أمام فيوتشر بهدف نظيف دون رد.

الزمالك بطل الدوري المصري

وكان فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، قد حقق النتائج الإيجابية خلال مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ونجح في الدفاع عن لقبه للمرة الثانية على التوالي.

وخاض الزمالك حتى الآن في منافسات الدوري الممتاز31 مباراة، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 24 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات آخرى.

وبهذا الجهد المبذول من الفارس الأبيض، نجح في حصد اللقب مبكراً، للمرة ال14 في تاريخ مسيرته، مستفيداً من تعثر أقرب المنافسين له بيراميدز أمام فيوتشر، ليصل الفارق بين المتصدر والوصيف إلى 7 نقاط.

كما وسيلتقي الزمالك، الثلاثاء، أمام نظيره الاتحاد السكندري في منافسات الجولة ال32. من الدوري المصري الممتاز، إلى جانب الاحتفال باللقب أمام جماهيره وعشاقه.

خيبة عشاق الأهلي المصري

ولم يستطع فريق الأهلي الغريم الأزلي لفريق الزمالك، من مواصلة الصراع على الصدارة، بسبب سوء النتائج في المباريات وإهدار النقاط، إلى جانب مواصلة الغريم في تحقيق سكة الانتصالات لتعزيز الصدارة والانفراد في قمة الدوري المصري والحفاظ على لقبه.

كما وجعل إدارة نادي الأهلي مع بداية الشهر الجاري، الدفع باللاعبين الناشئين واللاعبين العائدين من الإصابات لاستكمال هذا الموسم، بغض النظر عن النتائج، على حساب إراحة العديد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية. نتيجة الإجهاد البدني وضغط المباريات والبطولات مع الفريق ومنتخبات بلدانهم.

ترتيب الدوري المصري 2022

وينفرد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، كما وآتى في وصافة الترتيب بيراميدز برصيد68 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث. برصيد 64 نقطة، ويليه فريق فيوتشر في رابع الترتيب برصيد 53 نقطة.

كما وجاء فريق طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة، وفي المركز السادس حل فريق سموحة برصيد 42 نقطة، ويليه فريق البنك الأهلي برصيد 41 نقطة.

وفي المركز الثامن تواجد فريق فاركو بفارق نقطة وحيدة. برصيد 40 نقطة، كما وجاء فريق الإسماعيلي برصيد 37 نقطة، متساوياً مع المركز العاشر فريق سيراميكا كليو باترا بنفس الرصيد من النقاط للموسم الجاري.

المصدروطن + الاتحاد المصري لكرة القدم + صفحة الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مَن هو “محمد رضا بوبو” الذي اشتراه “الأهلي المصري” مقابلَ الاستغناء عن 3 لاعبين؟!

رياضة

مفاوضات الأهلي مع موسيماني من أجل العودة وزوجته تُوضح

رياضة

“إبراهيما نداي” صفقة الزمالك الجديدة .. تعرّف عليها

رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع خليلوزيتش لخلافة سواريس

رياضة

” تطاول عليَّ بالسباب”.. تفاصيل جديدة لشجار ياسر إبراهيم مع مشجع في المنصورة

رياضة

شتائم واعتداء بالضرب .. مشاجرة ياسر إبراهيم مع مشجع في الشارع (شاهد)

رياضة

رئيس الزمالك مرتضى منصور في السجن بسبب الخطيب

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هاتريك زيزو (فيديو)

رياضة

أشرف بن شرقي يُوقع مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

رياضة

الأهلي ينهي أزمة كهربا مع غريمه الزمالك .. وهذا ما حصل

رياضة

محمود الخطيب: الأهلي لا يسمح بالمزايدة عليه ولن نحاسب سواريش على قراراتنا

رياضة

هدف روعة على طريقة ميسي في الدوري المصري (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا