الثلاثاء, أغسطس 23, 2022
الرئيسيةحياتناابنة هيفاء وهبي تُبشر الكويتيين بهذا الخبر:"بحبكن"
حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تُبشر الكويتيين بهذا الخبر:”بحبكن”

باسل النجار
كتب باسل النجار
مشروع ابنة هيفاء وهبي بالكويت watanserb.com
مشروع ابنة هيفاء وهبي بالكويت
- Advertisement -

وطن- أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن افتتاح مشروع خاص بها قريبا في الكويت.

ابنة هيفاء وهبي تعلن عن مشروع لها بالكويت

وعبر منشور بحسابها الرسمي على “انستغرام” رصدته (وطن)، قالت ابنة هيفاء وهبي إنه سعيدة جدا بأن تزف للكويتيين خبر افتتاح عيادة تجميل لها في الكويت، التي وصفتها ببلدها الثاني.

وقال زينب فياض:”ما فيني أوصف فرحتي أنا وعم خبركن وأخيراً حلم حياتي تحقق.. قريباً افتتاح عيادتي للتجميل ببلدي التاني الكويت.”

واختتمت ابنة هيفاء وهبي برسالة للكويتيين:”بحبكن يا عيلتي الكبيرة.”

وقوبل إعلان زينب فياض عن افتتاحها عيادة تجميل خاصة بها في الكويت قريبا، بتفاعل واسع من قبل متابعيها الذين هنأوها وتمنوا لها التوفيق.

وفي هذا السياق كتب أحد متابعيها:”موفقة إن شاء الله”.

فيما دونت متابعة أخرى:”الله يوفقك انتي جميلة وعسل”، ودونت “ديفا”:”ألف مبروك تستاهلي كل خير يا زينة البنات.”

ابنة هيفاء وهبي تكشف ماذا فعل بها شاب في الكويت .. وكويتيون يتهمون وافدين! (صور)

ابنة هيفاء وهبي تكشف ماذا فعل بها شاب في الكويت

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي كشفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تعرضها للضرب والمضايقات في الكويت من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.

وقالت زينب فياض عبر خاصية القصص القصيرة “ستوري” في “إنستغرام“ آنذاك: “اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور وأنا عندي رقم اللوحة قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة”.

كما تعرضت قبل أيام لمضايقات تطورت إلى الضرب من شاب آخر.

وكتبت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي: “قبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء وكمان قدرت صورت اللوحة”.

ولفتت زينب فياض إلى أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية لملاحقة هؤلاء المعتدين عليها، وقالت: “ما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبوا بالقانون”.

وأكدت زينب فياض أن القضية سوف تجعلها تأخذ مساراً مختلفاً.

وأضافت “لو بدها تصير قضية رأي عام، واللي بعتكن راح اعرفوا اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.

واختتمت زينب في تدوينتها أن الكويت دولة أمن وأمان: “وما تنسوا نحن بالكويت، دولة الأمن والأمان التي ستأخذ لي حقي”.

المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الكويت.. حمد الشمري يكشف تفاصيل كارثية جديدة ومطالب بمحاسبة الفسدة

حياتنا

نادين نجيم وهيفاء وهبي بملابس البحر على شواطئ مصر!

الهدهد

مصرية تهاجم من وصفتهم بـ”حاسدي الكويت” في فيديو مثير للجدل

الهدهد

من هو رجل الأعمال العُماني الذي وجّه بتحريك سفينة محمَّلة بالمواد الغذائية للصومال؟

الهدهد

الكويت.. قرار يهدد وظائف أكثر من 700 ألف مصري والتنفيذ مطلع سبتمبر

الهدهد

أنباء عن تدهور صحة أمير الكويت ودعوات الشفاء تنهال عليه من الكويتيين

الهدهد

تداولُ فيديو لشاب يُشهر إسلامَه في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين

حياتنا

إغماء والدة لينا الهاني بعد رؤية جثتها وسارة الهاني تصرخ:”سكروا التابوت”

الهدهد

فيديو جثمان لينا الهاني في النعش وانهيار أختها سارة عند رؤيته (شاهد)

حياتنا

سبب وفاة لينا الهاني أخت سارة الهاني في الكويت وصورة قبل الوفاة مباشرة

الهدهد

الكويت توجه تحذيرا عاجلا لمواطنيها في الإمارات

الهدهد

من هم مشاهير مواقع التواصل في الكويت الذين تقرر إحالتهم لنيابة الأموال العامة؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

الكويت.. حمد الشمري يكشف تفاصيل كارثية جديدة ومطالب بمحاسبة الفسدة

مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي يصدم ملك المغرب ويحرجه

ما حدث لمُدرسة تونسية وطفلها في عرض البحر رفقة 15 مهاجرا يفجع التونسيين

عائلة كويتية تتعرض للضرب والسرقة وسط لندن (فيديو)

عائلة كويتية تتعرض للضرب والسرقة وسط لندن (فيديو)

قصة أغرب من الخيال..تعرف على حكاية اللاعب الذي أسقط طائرة بتسديدة

لاعب جديد يقرر مغادرة ريال مدريد بعد رحيل كاسيميرو

طفلة مصرية تتزوج 4 مرات في الشهر.. كل أسبوع عريس

انهيارات جديدة في مرفأ بيروت.. كأنها قنبلة نووية (فيديو)

وزيرة السياحة المغربية تقضي عطلتها في تنزانيا.. صورة فضحتها وموجة غضب ضدها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC