ابنة هيفاء وهبي تُبشر الكويتيين بهذا الخبر:”بحبكن”

- Advertisement -

وطن- أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن افتتاح مشروع خاص بها قريبا في الكويت.

ابنة هيفاء وهبي تعلن عن مشروع لها بالكويت

وعبر منشور بحسابها الرسمي على “انستغرام” رصدته (وطن)، قالت ابنة هيفاء وهبي إنه سعيدة جدا بأن تزف للكويتيين خبر افتتاح عيادة تجميل لها في الكويت، التي وصفتها ببلدها الثاني.

وقال زينب فياض:”ما فيني أوصف فرحتي أنا وعم خبركن وأخيراً حلم حياتي تحقق.. قريباً افتتاح عيادتي للتجميل ببلدي التاني الكويت.”

واختتمت ابنة هيفاء وهبي برسالة للكويتيين:”بحبكن يا عيلتي الكبيرة.”

وقوبل إعلان زينب فياض عن افتتاحها عيادة تجميل خاصة بها في الكويت قريبا، بتفاعل واسع من قبل متابعيها الذين هنأوها وتمنوا لها التوفيق.

وفي هذا السياق كتب أحد متابعيها:”موفقة إن شاء الله”.

فيما دونت متابعة أخرى:”الله يوفقك انتي جميلة وعسل”، ودونت “ديفا”:”ألف مبروك تستاهلي كل خير يا زينة البنات.”

ابنة هيفاء وهبي تكشف ماذا فعل بها شاب في الكويت

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي كشفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تعرضها للضرب والمضايقات في الكويت من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.

وقالت زينب فياض عبر خاصية القصص القصيرة “ستوري” في “إنستغرام“ آنذاك: “اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور وأنا عندي رقم اللوحة قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة”.

كما تعرضت قبل أيام لمضايقات تطورت إلى الضرب من شاب آخر.

وكتبت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي: “قبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء وكمان قدرت صورت اللوحة”.

ولفتت زينب فياض إلى أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية لملاحقة هؤلاء المعتدين عليها، وقالت: “ما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبوا بالقانون”.

وأكدت زينب فياض أن القضية سوف تجعلها تأخذ مساراً مختلفاً.

وأضافت “لو بدها تصير قضية رأي عام، واللي بعتكن راح اعرفوا اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.

واختتمت زينب في تدوينتها أن الكويت دولة أمن وأمان: “وما تنسوا نحن بالكويت، دولة الأمن والأمان التي ستأخذ لي حقي”.