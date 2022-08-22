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هكذا أحرجت اللبنانية ناديا فواز المطبعين العرب من قلب الإمارات

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ناديا فواز watanserb.com
اللبنانية ناديا فواز التي انسحبت من مهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للعبة الشطرنج
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وطن – سجلت اللاعبة “ناديا فواز” بطلة لبنان في الشطرنج، موقفاً مشرفاً بانسحابها من منافسة مع اللاعب الاسرائيلي “إيليا غروزمان” في بطولة مهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للّعبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من انسحاب الملاكم “شربل أبي ضاهر” من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

اللبناني شربل أبي ضاهر

رفضت منازلة لاعب إسرائيلي

وعلق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، على هذا الموقف بأن ” ناديا_فواز، بطلة لبنان في الشطرنج، ترفض منازلة لاعب إسرائيلي في دورة الإمارات. التهنئة لشبّان لبنان على شهامتهم الرياضية”.

فازت قبل أن تنسحب

وأشار الاتحاد اللبناني للشطرنج في بيان له، إلى أن ناديا خاضت قبلها ثلاث مباريات الأولى مع لاعبة بروناي وفا يعقوب وفازت عليها.

كما فازت على السعودي زياد صالح العبدلي، وعلى الإماراتية وفية درويش المعماري، قبل أن تنسحب أمام اللاعب الإسرائيلي.

أما خلال منافسات الجولة الخامسة، خسرت أمام الهندي سادباف روتيلا. وتبقى لها ٤ جولات ضمن المسابقة قبل أن تنسحب وترفض اللعب مع لاعب إسرائيلي.

لاعبون من 36 دولة

ويشارك في المهرجان الدولي الإماراتي لاعبون من 36 دولة، بينها لبنان، إلا أن المنافسات التي انطلقت حسب تصنيف اللاعبين أوقعتها في الجولة الرابعة مع اللاعب الإسرائيلي، فرفضت المتابعة منعا لأي تطبيع، ودعما للقضية الفلسطينية، وانسحبت من الجولة.

أنظمة التطبيع

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خطوة اللاعبة ناديا فواز بين مرحب ومعترض على المشاركة في بطولة تضم إسرائيليين منذ البداية، ومن رأى أن مقاومة الإحتلال الإسرائيلي خارج الأراضي المحتلة يمكن أن تكون بوسائل كثيرة وليس بالضرورة السلاح.

وفي هذا السياق علق “فادي جوني”: “بطلة جديدة بترفع اسم لبنان بموقفها المشرف”.

واستدرك: “بطلة لبنان للشطرنج ناديا فواز ترفض مواجهة لاعب “إسرائيلي” في أبو ظبي.. لعنة الله على أنظمة التطبيع”.

وتساءل “انطون سركيس” : “لماذا نشارك في بطولات على قائمة المشاركين فيها لاعبون إسرائيليون؟ ثمّ لماذا ننسحب لا جواب عندي؟.”

أما “حسين زين الدين” فعلق قائلاً: “حين ترفض مبارزة “صهيوني” في مسابقة رياضيّة أو فكريّة.. أنت تحتقر جنسيّته المفبركة وكيانه المعتدي على الإنسانيّة.”

وأردف: “أنت بذلك تقاوم الاعتراف بشرعيّته التي يُروّج لها أمراء الفساد الفكري والأخلاقي. أنت تقول لأطفال فلسطين: لن أخذلكم كما فعل أعراب الجاهليّة الخبيثة”.

وفي السياق ذاته عقب “صالح أبو عزة”: “تنتصر حينما لا تكون رمادياً وتقف على الحياد أمام القضايا الأخلاقية. تنتصر حينما تجتاز اختبارات السقوط في امتحان التطبيع، وتنتصر حينما يكون خيارك الأوحد فلسطين ثم فلسطين ثم فلسطين”.

وقال “المستر أدهم خنجر”: “لأني لاعب شطرنج أفهم معنى ان ينسحب اللاعب عن الرقعة التي تمثل حياته.”

وتابع مثمنا موقف ناديا فواز: “ولكنك ياعزيزتي بانسحابك من أمام صهيوني جبان مغتصب للأرض فإنك أنت المنتصرة ، الشجاعة ، الذكية إلى أبعد حدود العقل.”

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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