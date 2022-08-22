هكذا أحرجت اللبنانية ناديا فواز المطبعين العرب من قلب الإمارات

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وطن – سجلت اللاعبة “ناديا فواز” بطلة لبنان في الشطرنج، موقفاً مشرفاً بانسحابها من منافسة مع اللاعب الاسرائيلي “إيليا غروزمان” في بطولة مهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للّعبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من انسحاب الملاكم “شربل أبي ضاهر” من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

رفضت منازلة لاعب إسرائيلي

وعلق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، على هذا الموقف بأن ” ناديا_فواز، بطلة لبنان في الشطرنج، ترفض منازلة لاعب إسرائيلي في دورة الإمارات. التهنئة لشبّان لبنان على شهامتهم الرياضية”.

ناديا فواز بطلة لبنان في الشطرنج ترفض منازلة لاعب اسرائلي في دورة الامارات.

التهنئة لشابات و شباب لبنان على شهامتهم الرياضية. pic.twitter.com/V5PgCLASPl — Georges Kallas جورج كلاس (@KallasDr) August 22, 2022

فازت قبل أن تنسحب

وأشار الاتحاد اللبناني للشطرنج في بيان له، إلى أن ناديا خاضت قبلها ثلاث مباريات الأولى مع لاعبة بروناي وفا يعقوب وفازت عليها.

كما فازت على السعودي زياد صالح العبدلي، وعلى الإماراتية وفية درويش المعماري، قبل أن تنسحب أمام اللاعب الإسرائيلي.

أما خلال منافسات الجولة الخامسة، خسرت أمام الهندي سادباف روتيلا. وتبقى لها ٤ جولات ضمن المسابقة قبل أن تنسحب وترفض اللعب مع لاعب إسرائيلي.

لاعبون من 36 دولة

ويشارك في المهرجان الدولي الإماراتي لاعبون من 36 دولة، بينها لبنان، إلا أن المنافسات التي انطلقت حسب تصنيف اللاعبين أوقعتها في الجولة الرابعة مع اللاعب الإسرائيلي، فرفضت المتابعة منعا لأي تطبيع، ودعما للقضية الفلسطينية، وانسحبت من الجولة.

أنظمة التطبيع

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خطوة اللاعبة ناديا فواز بين مرحب ومعترض على المشاركة في بطولة تضم إسرائيليين منذ البداية، ومن رأى أن مقاومة الإحتلال الإسرائيلي خارج الأراضي المحتلة يمكن أن تكون بوسائل كثيرة وليس بالضرورة السلاح.

وفي هذا السياق علق “فادي جوني”: “بطلة جديدة بترفع اسم لبنان بموقفها المشرف”.

واستدرك: “بطلة لبنان للشطرنج ناديا فواز ترفض مواجهة لاعب “إسرائيلي” في أبو ظبي.. لعنة الله على أنظمة التطبيع”.

بطلة جديدة مقاومة بترفع اسم لبنان بموقفها المشرف ❤️

بطلة لبنان للشطرنج #ناديا_فواز ترفض مواجهة لاعب "إسرائيلي" في أبو ظبي.. لعنة الله على انظمة التطبيع pic.twitter.com/0XSa91Y1zT — fadi jouni (@fady_jouni) August 22, 2022

وتساءل “انطون سركيس” : “لماذا نشارك في بطولات على قائمة المشاركين فيها لاعبون إسرائيليون؟ ثمّ لماذا ننسحب لا جواب عندي؟.”

بعد شربل أبو ضاهر، بطلة لبنان في الشطرنج ناديا فوّاز تنسحب من مهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للّعبة، رافضة مواجهة اللاعب الإسرائيلي إيليا غروزمان في الجولة الرابعة من المهرجان.

سؤال: لماذا نشارك في بطولات على قائمة المشاركين فيها لاعبون إسرائيليون؟

ثمّ لماذا ننسحب؟

لا جواب عندي. — Antoine Sarkis (@Antoine_Sarkiss) August 22, 2022

أما “حسين زين الدين” فعلق قائلاً: “حين ترفض مبارزة “صهيوني” في مسابقة رياضيّة أو فكريّة.. أنت تحتقر جنسيّته المفبركة وكيانه المعتدي على الإنسانيّة.”

وأردف: “أنت بذلك تقاوم الاعتراف بشرعيّته التي يُروّج لها أمراء الفساد الفكري والأخلاقي. أنت تقول لأطفال فلسطين: لن أخذلكم كما فعل أعراب الجاهليّة الخبيثة”.

وفي السياق ذاته عقب “صالح أبو عزة”: “تنتصر حينما لا تكون رمادياً وتقف على الحياد أمام القضايا الأخلاقية. تنتصر حينما تجتاز اختبارات السقوط في امتحان التطبيع، وتنتصر حينما يكون خيارك الأوحد فلسطين ثم فلسطين ثم فلسطين”.

تنتصر حينما لا تكون رمادياً وتقف على الحياد أمام القضايا الأخلاقية. تنتصر حينما تجتاز اختبارات السقوط في امتحان التطبيع، وتنتصر حينما يكون خيارك الأوحد فلسطين ثم فلسطين ثم فلسطين. تحية وحب؛ للاعب اللبناني شربل أبو ضاهر، واللاعبة اللبنانية ناديا فواز. pic.twitter.com/iuYYodvo4q — صالح أبو عزة (@salehabuizzah) August 22, 2022

وقال “المستر أدهم خنجر”: “لأني لاعب شطرنج أفهم معنى ان ينسحب اللاعب عن الرقعة التي تمثل حياته.”

وتابع مثمنا موقف ناديا فواز: “ولكنك ياعزيزتي بانسحابك من أمام صهيوني جبان مغتصب للأرض فإنك أنت المنتصرة ، الشجاعة ، الذكية إلى أبعد حدود العقل.”