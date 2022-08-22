هذا ما قالته وزيرة دفاع إسبانيا ردا على خطاب ملك المغرب

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وطن – قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، الإثنين، إن العلاقات بين المغرب وإسبانيا ستكون دائما “رائعة”.

وأضافت الوزيرة الإسبانية أن علاقة بلادها مع المغرب تحترم ما أسمته بـ “السلام والتعايش والتسامح”.

تأثير خطاب ملك المغرب

تأتي هذه التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس” بعد يوم من خطاب الملك المغربي.

وهو خطاب ألقاه ملك المغرب محمد السادس، يوم السبت الماضي، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب.

خطاب وجه فيه الشكر لإسبانيا جراء موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية.

واعتبر أن موقفها ثابت لا يتأثر بالظروق الإقليمية ولا بالتغيرات الداخلية.

إلى ذلك فقد أوضحت الوزيرة في تصريح لوسائل الإعلام الإسبانية، أن دولتها لديها علاقات جيدة مع جميع البلدان.

مضيفة في ذات السياق أن: “إسبانيا ستقيم علاقات جيدة مع المغرب والجزائر، خاصة أننا ندرك أن هذا الشيء أساسي في البحر الأبيض المتوسط”.

أول تصريح رسمي من مسؤول إسباني

كما أضافت الوزيرة في تصريحاتها للإعلام، أن الحكومة الإسبانية تؤكد أن موقف إسبانيا واضح فيما يتعلق بالصحراء المغربية. وأن حكومة بلادها ” ستبقى متشبثة برأيها.”

يشار إلى أنه وبحسب الصحيفة، فقد جاءت تصريحات “روبلز” خلال مقابلة مع رجال الإعلام عند زيارتها إلى مدينة ألباسيتي.

ويُعتبر هذا التصريح من روبلز، أول تصريح من مسؤول إسباني رسمي عقب تثمين الملك محمد السادس بموقف مدريد الداعم لمغربية الصحراء.

حيث ركز في خطاب يوم السبت الماضي على الإشادة التقدم الكبير الذي حققه المغرب في قضية الصحراء وإشادته بالدول المساندة.

ووجدت تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية صداها في المغرب حيث غرد الكثيرون معبرين عن سعادهتهم بما قالت.