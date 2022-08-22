نسرين طافش “وضيعة ومؤذية وأفعى” في نظر فنانة شهيرة.. ما كشفته صادم!

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وطن– جددت الفنانة السورية تولين البكري، هجومها على مواطنتها نسرين طافش، بشكل غير مباشر، واصفة إياها بـ”المؤذية ووضيعة وغير إنسانية”.

الجميع يعرف

وقالت تولين البكري خلال لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج ”شو القصة“، إن ”الجميع يعرف أنها مؤذية“.

وتابعت: ”لا تحب أذية أحد، لكنها حينما تتعرض للأذى ترد الصاع بعشرة“.

ودون أن تذكر اسم نسرين طافش بالصريح. روت ”البكري“ تفاصيل الخلاف بينهما قائلة: “تلقيت رسالة مليئة بالتهديدات والألفاظ البذيئة من تلك ”النجمة“ التي لا تمت للإنسانية بصِلة، دون أن أعرف سببًا لهذه الشتائم“.

“مين جوزك؟”

وتابعت: “عرفت فيما بعد أنها تعتقد أنها على علاقة مع زوجها“.

ووجهت تولين حديثها لنسرين طافش:”مين جوزك؟ .. يشهد الله أنني لا أعرف شكل هذا الشخص الذي كان زوجها.. هي الآن مطلقة.. وأرسلت لها رسالة قلت فيها: مين زوجك هذا الذي أنزل بمستواي وأتعرف عليه.. أنا سأبكيكِ بدل الدموع دمًا“.

وأردفت: ”آذتني مع أهلي، وقطعت علاقتي مع أختي شهورًا.. اتهمتني في شرفي.. ضرتني في شغلي.. تحكي مع المخرجين من حساب وهمي باسمي وتعتذر عن الأعمال“.

وأشارت تولين إلى أنها انتقمت دون تخطيط من نسرين طافش. وقالت: “بفضل الله رب العالمين ما احتجت للتفكير.. الله سبَّب الأسباب، وجعلني آخذ حقي وحق كل الذين آذتهم من بينهم ديمة الجندي وديمة بياعة.. آذيتها بالرسالة“.

قلة حياء

وكانت تولين البكري، قد هاجمت نسرين في وقت سابق، بعد أن نشرت الأخيرة صورها في شهر العسل مع زوجها المصري شريف شرقاوي.

وكتبت تولين منشورا عبر “فيسبوك” جاء فيه: ” لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء….أم البلاء…!! أو الغباء…. أم الغلاء….أو قلة_الحياء…!! لم يمر بتاريخ أو زمن او حقبة أتعس وارذل واسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم. سنين قلبت جميع الموازين يلي بيحبو بعض عنجد مابيكونوا مضطرين يورجوا هالشي للعلن بس الظاهر الأفاعي حابين يجاكروا حدا”.

وظهرت طافش بفيديو حينها مع زوجها، وهو يقوم باحتضانها وتقبيلها بطريقة حميمية جدًا كانت قد عرضتها للهجوم من قبل الجمهور الذي اعتبر أن الفيديو خاص جدا. ووصفه البعض بالخادش للحياء.