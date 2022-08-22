الرئيسيةحياتنانسرين طافش "وضيعة ومؤذية وأفعى" في نظر فنانة شهيرة.. ما كشفته صادم!
حياتنا

نسرين طافش “وضيعة ومؤذية وأفعى” في نظر فنانة شهيرة.. ما كشفته صادم!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش
نسرين طافش
- Advertisement -

وطن– جددت الفنانة السورية تولين البكري، هجومها على مواطنتها نسرين طافش، بشكل غير مباشر، واصفة إياها بـ”المؤذية ووضيعة وغير إنسانية”.

الجميع يعرف

وقالت تولين البكري خلال لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج ”شو القصة“، إن ”الجميع يعرف أنها مؤذية“.

وتابعت: ”لا تحب أذية أحد، لكنها حينما تتعرض للأذى ترد الصاع بعشرة“.

ودون أن تذكر اسم نسرين طافش بالصريح. روت ”البكري“ تفاصيل الخلاف بينهما قائلة: “تلقيت رسالة مليئة بالتهديدات والألفاظ البذيئة من تلك ”النجمة“ التي لا تمت للإنسانية بصِلة، دون أن أعرف سببًا لهذه الشتائم“.

“مين جوزك؟”

وتابعت: “عرفت فيما بعد أنها تعتقد أنها على علاقة مع زوجها“.

ووجهت تولين حديثها لنسرين طافش:”مين جوزك؟ .. يشهد الله أنني لا أعرف شكل هذا الشخص الذي كان زوجها.. هي الآن مطلقة.. وأرسلت لها رسالة قلت فيها: مين زوجك هذا الذي أنزل بمستواي وأتعرف عليه.. أنا سأبكيكِ بدل الدموع دمًا“.

وأردفت: ”آذتني مع أهلي، وقطعت علاقتي مع أختي شهورًا.. اتهمتني في شرفي.. ضرتني في شغلي.. تحكي مع المخرجين من حساب وهمي باسمي وتعتذر عن الأعمال“.

وأشارت تولين إلى أنها انتقمت دون تخطيط من نسرين طافش. وقالت: “بفضل الله رب العالمين ما احتجت للتفكير.. الله سبَّب الأسباب، وجعلني آخذ حقي وحق كل الذين آذتهم من بينهم ديمة الجندي وديمة بياعة.. آذيتها بالرسالة“.

قلة حياء

وكانت تولين البكري، قد هاجمت نسرين في وقت سابق، بعد أن نشرت الأخيرة صورها في شهر العسل مع زوجها المصري شريف شرقاوي.

وكتبت تولين منشورا عبر “فيسبوك” جاء فيه: ” لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء….أم البلاء…!! أو الغباء…. أم الغلاء….أو قلة_الحياء…!! لم يمر بتاريخ أو زمن او حقبة أتعس وارذل واسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم. سنين قلبت جميع الموازين يلي بيحبو بعض عنجد مابيكونوا مضطرين يورجوا هالشي للعلن بس الظاهر الأفاعي حابين يجاكروا حدا”.

وظهرت طافش بفيديو حينها مع زوجها، وهو يقوم باحتضانها وتقبيلها بطريقة حميمية جدًا كانت قد عرضتها للهجوم من قبل الجمهور الذي اعتبر أن الفيديو خاص جدا. ووصفه البعض بالخادش للحياء.

“نسرين طافش” تستعين بكاتبة إماراتية؛ للردّ على أنباء انفصالها.. وزوجها يستخدم “الطاقة”!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“نسرين طافش” تستعين بكاتبة إماراتية؛ للردّ على أنباء انفصالها.. وزوجها يستخدم “الطاقة”!

حياتنا

 طلاق نسرين طافش من زوجها المصري.. خطوة مفاجئة من الفنانة السورية تثير الشك!

حياتنا

نسرين طافش تمرح بمايوه أسود مع زوجها على شاطئ البحر (فيديو)

حياتنا

نسرين طافش تصدم الملايين بفيديو ساخن وقبلات حميمة مع زوجها في مصر! (شاهد)

حياتنا

صور نسرين طافش في أحضان زوجها في عيد الأضحى تثير جدلا! (شاهد)

حياتنا

أخيراً .. صور زوج نسرين طافش ومعلومات عن “سعيد الحظ” (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش تفاجئ الجمهور وتعلن زواجها .. من هو سعيد الحظ؟! (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش تتراقص بملابس السباحة على أنغام أغنية لعلي الديك! (فيديو)

حياتنا

نسرين طافش بقطعتين فقط على الشاطئ.. والجمهور: “تحاول إغراء أبو هشيمة” (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش راقصة على الشاشة وواعظة دينية محتشمة على صفحتها!

حياتنا

نسرين طافش تشعل المواقع بفيديو “مثير وجريء” (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش ببدلة رقص جريئة .. صور أشعلت جدلاً ستظهر بها في رمضان!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

رجوة آل سيف.. الكشف عن مقتنيات ثمينة أهدتها الملكة رانيا لزوجة ابنها المستقبلية (شاهد)

(شاهد).. أغرب ركلتي جزاء في عالم كرة القدم المستديرة

مقتل ابنة ألكسندر دوغين.. نبوءة مدهشة للفيلسوف الروسي تحققت بعد عام كامل

رئيس “الشاباك” يصل مصر لتهدئة توتر مشتعل وبيني غانتس يقر بوجود أزمة معها!

ثور هائج يقتحم بنكا إسرائيليا في اللد المحتلة.. “هذا” ما فعله بالعاملين (فيديو)

لماذا يجب ألا تنام أبدًا وباب الغرفة مفتوح؟ ستُنقد نفسك ومَن حولك

“مايركبش بسكلتة”.. رد جديد من محمد رمضان على الفيديو الإباحي (فيديو)

فيديو احتراق طائرة عُمانية في الجو يشعل “تويتر” وتساؤلات عن مغزى انتشاره!

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في قمة الديربي الإنجليزي

أسعار الغاز في أوروبا تتخطى 2900 دولار للمرة الأولى منذ 6 أشهر.. وتحذيرات من “الكابوس”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا